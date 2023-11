Hannover - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.23

Unser Hannover - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.11.2023 lautet: Die Roten werden die drei Punkte zuhause behalten. Im Wett Tipp heute zum brisanten Niedersachsen-Derby verzichten wir aber auf große Experimente.

Am Sonntag steigt im Rahmen des zwölften Spieltags in der 2. Bundesliga das brisante Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig. Die Stimmung auf den Rängen wird heiß sein und auch auf dem Platz wird es ordentlich zur Sache gehen. Für die Gäste könnte ein Sieg der erhoffte Wendepunkt in dieser Saison werden.

Doch wir trauen den Löwen noch nicht einmal einen Zähler zu. Bei zuletzt heimstarken Hannoveranern wird am Ende nichts zu holen sein. Entsprechend tendieren wir zum Wett Tipp heute „Sieg Hannover“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Hannover vs Braunschweig auf „Sieg Hannover“:

Hannover hat die letzten 3 Heimspiele alle gewonnen.

Braunschweig hat alle bisherigen 5 Auswärtsspiele in dieser Saison verloren.

Seit 4 Heim-Duellen mit den Löwen ist 96 ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis).

Hannover vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Online-Wettanbieter schlägt ziemlich klar zu Gunsten der Gastgeber aus. Für Wetten auf einen einfachen Heimsieg erhält man Quoten bis 1,60. Ein Tipp auf einen Auswärtserfolg ist den Bookies Wettquoten bis 5,50 wert. Für uns haben aufgrund der Bilanz der beiden Teams bereits Wetten auf den einfachen Heim-Dreier Value.

Auch über Handicapwetten lässt sich nachdenken. Wer eine Freebet nutzt, dem empfiehlt sich ein Tipp auf „Sieg Hannover mit HC -1″, der deutlich höhere Quoten bis 2,47 mit sich bringt. Einen Treffer trauen die Buchmacher den Gästen zwar zu, was Wettquoten von höchstens 1,65 für die Option „Beide Teams treffen“ untermauern, doch diese waren auswärts bislang äußerst harmlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Braunschweig Prognose: H96 gewinnt hitziges Duell

Hannover hatte am vergangenen Wochenende die große Chance, den Spieltag auf dem 2. Platz zu beenden, verlor aber das Auswärtsspiel bei Schalke knapp mit 2:3. Am Sonntag dürfen die Roten zu Hause ran, wo sie von fünf Ligaspielen in dieser Saison nur jenes gegen den HSV knapp mit 0:1 verloren haben.

Die letzten drei Heimpartien konnte H96 alle für sich entscheiden und dabei immer mindestens doppelt treffen. Das Highlight war das 7:0 gegen Aufsteiger Osnabrück Mitte September. Vier Heim-Dreier am Stück gab es zuletzt im Zeitraum von Juni bis Oktober 2020. Damals war auch ein 3:1-Erfolg gegen Braunschweig unter den Siegen.

Auf dem Torkonto der Hannoveraner finden sich nach elf Spieltagen 24 Treffer. Das ist geteilter Bestwert zusammen mit Kaiserslautern. Mehr als 24 Tore nach elf Runden hatte 96 in seiner Zweitliga-Historie nur einmal, nämlich in der Meistersaison 2001/02. Schon insgesamt 500 Minuten lagen die Roten in dieser Saison in Führung - Liga-Höchstwert!

Die Gäste aus Braunschweig dagegen lagen bisher nur 78 Minuten in Front, was den schlechtesten Wert der 2. Bundesliga darstellt. Auf der anderen Seite waren sie schon insgesamt 461 Zeigerumdrehungen in Rückstand und damit so lange wie kein anderes Team.

Hannover - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Hannover: 2:3 Schalke (A), 2:1 Magdeburg (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Wehen Wiesbaden (H), 1:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:4 Düsseldorf (A), 0:3 Elversberg (A), 1:3 Paderborn (H), 0:1 Rostock (A), 2:2 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Braunschweig: 0:1 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 4:1 (H), 1:0 (H)

Doch das sind nicht die einzigen negativen Statistiken, in denen die Eintracht führend ist. Mit gerade einmal sieben Toren hat sie mit Abstand die wenigsten. Auswärts erzielten die Löwen in den bisherigen fünf Partien, die sie allesamt verloren haben, nur ein einziges Törchen. In den letzten vier Auswärtsbegegnungen blieben sie ohne eigenen Treffer.

Entsprechend bieten sich weitere Wetten wie zum Beispiel „Sieg Hannover zu Null“ an, wobei solche Optionen prädestiniert für einen Sportwetten Bonus sind. Saisonübergreifend hat Braunschweig nur eines der letzten 16 Auswärtsspiele in der 2. Liga für sich entschieden. Von den verbliebenen 14 Auswärtspartien wurden elf verloren. Doch auch Heim- und Auswärtsmatches zusammengenommen, wartet der BTSV seit über zwei Monaten oder umgerechnet acht Ligaspielen auf einen Dreier. Sechs dieser acht Partien haben die Löwen verloren, die letzten vier von ihnen in Serie. Fünf Zweitliga-Pleiten am Stück gab es zuletzt vor rund 17 Jahren.

Noch nie in ihrer Zweitliga-Geschichte hatte die Eintracht nach elf Spieltagen weniger Punkte als ihre jetzigen fünf. Eine längere Sieglos-Serie wie aktuell hatte das derzeitige Schlusslicht zuletzt in der Saison 2011/12. Die Löwen haben in der 2. Bundesliga auch erst eines von sieben Auswärtsspielen in Hannover gewonnen und fünf der anderen sechs verloren.

Unser Hannover - Braunschweig Tipp: „Sieg Hannover“

Unter den aktuellen Zweitliga-Klubs hat Hannover daheim gegen kein anderes Team eine so hohe Siegquote wie gegen die Eintracht (71 Prozent). In der aktuellen Situation spricht sehr viel für einen Sieg der Gastgeber, der unter normalen Umständen auch höher ausfallen sollte. Die Umstände sind aber nicht normal, da es sich um das elektrisierende Niedersachsen-Derby handelt, in dem auch schon mal Schweineköpfe auf das Spielfeld geflogen sind. Zumindest ein einfacher Heimerfolg sollte den Roten aber dennoch gelingen.