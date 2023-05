Hannover - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Hannover - Darmstadt Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.05.2023 lautet: Beide Konkurrenten zogen am vergangenen Matchday den Kürzeren. Somit haben die Darmstädter den vorzeitigen Aufstieg verpasst. Der Tabellenprimus wird bei den 96ern nicht verlieren.

Hannover ging trotz einer ansprechenden Leistung in Karlsruhe mit 1:2 leer aus. Ein Umstand, der in erster Linie darin begründet lag, dass die Gäste die Anfangsphase komplett verschlafen hatten. Nach zwölf Minuten stand ein 0:2 zu Buche. Wenngleich Louis Schaub kurz vor der Pause für den Anschluss sorgte, reichte es trotz 60 Prozent Ballbesitz und guten Einschuss-Gelegenheiten nicht mehr zum Ausgleich.

Das Gipfeltreffen des vergangenen Spieltags wurde zwischen Darmstadt und St. Pauli ausgetragen. Obwohl die Lilien vor Beginn favorisiert waren, setzte es nach 90 Minuten eine vernichtende 0:3-Niederlage. Dabei leitete kurz vor der Pause ein Eigentor von Phillip Tietz das drohende Unheil ein. In Halbzeit zwei mangelte es den Hausherren an Entschlossenheit im Torabschluss.

Darum tippen wir bei Hannover vs Darmstadt auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Hannover vs Darmstadt Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine Tendenz zum Sieg der Gäste ab. Laut Buchmacher-Einschätzung ist der Auswärtssieg mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,85 am wahrscheinlichsten.