Hannover - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten | 02.03.2024

Unser Hannover - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Wir erwarten ein torreiches Duell und wählen daher für unseren Wett Tipp heute eine kleine Kombination aus zwei Torwetten.

Fußball ist manchmal einfach nicht zu erklären. Aktuelles Beispiel: Hannover 96. Die Niedersachsen gewannen viermal in Folge, meldeten damit Ansprüche im Aufstiegsrennen an, nur um dann beim abgeschlagenen Schlusslicht zu verlieren. Noch ist der Aufstiegs-Zug zwar nicht abgefahren, wenn H96 aber noch aufspringen will, dann müssen die Roten am Samstag gewinnen. Das gleiche gilt allerdings für die Gäste aus Düsseldorf, die nur einen Punkt weniger am Konto haben.

Insofern erwarten wir ein munteres Hin und Her und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Hannover vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Hannover hat in 10 von 11 Heimspielen mindestens doppelt getroffen.

In Partien von Düsseldorf fallen ligaweit die viertmeisten Tore.

Mit 48 Treffern ist die Fortuna die Tormaschine der 2. Bundesliga.



Hannover vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Wettanbieter können sich in diesem Duell auf keinen Favoriten festlegen. Die Quoten für die Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander und bewegen sich im Bereich von 2,45 bis 2,85. Für ein Remis, das für uns in dieser Begegnung als nicht unwahrscheinlicher Spielausgang gilt, gibt es Wettquoten bis 3,70.

Egal für welche Wette ihr euch letzten Endes entscheidet, ihr könnt diese mittlerweile alle über die verschiedenen Sportwetten Apps abgeben. Beliebte Optionen sind dabei Wetten auf Tore, von denen die Bookies in diesem Match einige erwarten. Sowohl die Wette „Beide Teams treffen“ als auch der Tipp „Über 2,5 Tore“ liefern Quoten im Bereich von 1,60 bis 1,65.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Düsseldorf Prognose: Chancenreiches Duell

Nach einem Remis und vier aufeinanderfolgenden Siegen zum Auftakt ins Jahr 2024 hat Hannover 96 am vergangenen Wochenende für viele überraschend die Auswärtspartie bei Schlusslicht Osnabrück verloren. Der VfL war zuvor in 15 Zweitliga-Spielen in Folge ohne Sieg geblieben und hatte bis dato überhaupt nur einen Dreier in der Bilanz stehen.

Bei der 0:1-Niederlage an der Bremer Brücke konnten die Niedersachsen nicht einmal ein Tor erzielen, nachdem sie in den ersten fünf Partien des neuen Kalenderjahres insgesamt 13 Treffer und damit im Schnitt 2,6 Tore pro Begegnung erzielt hatten. Durch die Pleite musste H96 auch den vierten Platz an Fürth abdrücken.

Statt weiterhin nur einen Zähler, hat Hannover als nunmehr Fünfter einen Rückstand von vier Punkten auf Rang 3. Nach der letzten Schlappe will man zu Hause nun eine Reaktion zeigen. Daheim spielen die Roten eine starke Saison. Mit einer 7-3-1-Bilanz bei 26:10 Toren sind sie aktuell das drittbeste Heimteam im Unterhaus.

Die einzige Heimpleite gab es direkt im zweiten Heimspiel gegen den HSV. Seitdem blieben die Hannoveraner in neun aufeinanderfolgenden Heim-Partien ungeschlagen. Außer bei der Pleite gegen die Hamburger (0:1) konnten die Niedersachsen in allen anderen bisherigen zehn Heim-Begegnungen mindestens zwei eigene Treffer erzielen.

Hannover - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:1 Osnabrück (A), 2:1 Fürth (H), 4:3 HSV (A), 2:1 Rostock (H), 3:0 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 Rostock (H), 2:2 Karlsruhe (A), 1:1 Elversberg (H), 3:4 Paderborn (A), 1:1, 2:2 n.V., 4:3 i.E. St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Düsseldorf: 1:1 (A), 3:3 (A), 2:0 (H), 0:0 (H), 1:1 (A)



Von den letzten sechs direkten Duellen mit Düsseldorf haben die Roten keines verloren. Allerdings endete mit vier der Großteil dieser letzten Aufeinandertreffen mit einem Remis - so wie auch das Hinspiel. Auch das ist ein Fingerzeig in Richtung eines möglichen Spielausgangs. Die Höchstquote für ein Remis bietet aktuell Bwin mit einer 3,70.

Wer dort noch kein Konto hat, findet in unserem Ratgeber zur Bwin Registrierung hilfreiche Infos. Die Fortuna holte jedenfalls aus den bisherigen sechs Zweitliga-Partien in diesem Jahr nur einen Sieg, den aber dafür jüngst am vergangenen Spieltag. Mit drei endete die Hälfte aller sechs F95-Spiele in diesem Kalenderjahr mit einer Punkteteilung (2N).

Mit dem letzten Heimerfolg über Rostock schraubte Düsseldorf sein Punktekonto auf 36 Zähler hoch und hat damit nur noch einen weniger als der kommende Gegner. Beim 2:0 über Hansa konnte die beste Offensive der 2. Bundesliga mit 48 Toren auch im achten Pflichtspiel in Serie mindestens einen Treffer erzielen. Auch auswärts sind die Fortunen das treffsicherste Team und trafen in elf Auswärts-Partien bereits 27 Mal ins Schwarze. Allerdings sind sie selbst auch anfällig für Gegentreffer. Beim erwähnten Sieg am letzten Spieltag hielt Düsseldorf mal wieder die Null, nachdem der Klub zuvor in neun Pflichtspielen in Folge keine weiße Weste wahren konnte.

Unser Hannover - Düsseldorf Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten sechs Pflichtspielen der Fortuna in der Fremde gab es Tore auf beiden Seiten. In sechs der letzten sieben Auswärts-Partien von F95 gab es zudem mindestens drei Treffer im Spiel. Auf der anderen Seite gab es in den letzten fünf Heimspielen der Hannoveraner jeweils mindestens drei Tore zu sehen. Im kommenden 6-Punkte-Match im Aufstiegsrennen gehen wir davon aus, dass sich die jeweiligen Trends fortsetzen und am Ende abermals einige Tore auf der Anzeigetafel stehen werden.