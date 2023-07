Hannover - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 29.07.2023

Unser Hannover - Elversberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.07.2023 lautet: Hannover bekommt es zum Auftakt gleich mit dem Überraschungsteam der vergangenen Drittliga-Spielzeit zu tun. Ein Punkt sollte dabei für die 96er mindestens drin sein.

Die SV Elversberg war in der vergangenen Drittliga-Saison die große Überraschung. Die Saarländer marschierten als Regionalliga-Neuling vorne weg und sicherten sich mit der Meisterschaft den zweiten Aufstieg in Folge. Am Samstagnachmittag bestreitet der Verein aus dem Saarland nun sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga.

Hannover holte in der Vorsaison 27 von 44 Punkten daheim

Nur 3 Spieler aus dem Kader von Elversberg haben mehr als 6 Zweitliga-Spiele auf dem Buckel

Die SVE konnte nur eines der letzten 5 Liga-Gastspiele gewinnen

Schaut man auf die Qualität, den Etat und die Zweitliga-Erfahrung treffen hier eigentlich schon Gegensätze aufeinander. Die Favoritenstellung der 96er fällt aber gar nicht so deutlich aus, wie man das erwarten könnte. Das hat sicher mit den vergangenen Spielzeiten beider Vereine zu tun.

So belohnen die besten Buchmacher einen Heimsieg der Niedersachsen bei der Hannover vs Elversberg Prognose mit Quoten im Schnitt von 2,10. Doch für einen Erfolg der Gäste gibt es auch nur durchschnittliche Quoten von 3,20.

Hannover hatte unter Coach Stefan Leitl toll begonnen. Nach den ersten 17 Spielen stand das Team auf Platz 5. Der Relegationsplatz 3 war nur fünf Zähler entfernt. In der Rückserie folgte dann aber ein brutaler Absturz. Am Ende beendete 96 die zweite Saisonhälfte lediglich auf Rang 16. Der Trainer, der gehörig auf der Kippe stand, durfte dennoch bleiben. Nun will sich der Verein stabilisieren. Dieses Mal muss man nicht mit einem so großen Umbruch wie im Sommer 2022 klarkommen.

Hoffnungsträger ist Marcel Halstenberg, der von RB Leipzig in die Landeshauptstadt wechselte. Ob der Neuzugang seine Rolle als Abwehrchef gleich am ersten Spieltag ausfüllen kann, ist allerdings noch unklar. In der Offensive drückt bisher noch der Schuh. Hier ist Teuchert der einzig torgefährliche Stürmer im Kader. Sonst ist die Mannschaft eingespielt, die Automatismen greifen. Alle drei Testspiele wurden ohne Gegentor gewonnen. In der Vorsaison reichten acht Siege und sechs Pleiten für Platz 9 in der Heimtabelle.

Die SV Elversberg legte in der 3. Liga los wie die Feuerwehr. Nach der Hinrunde hatten die Saarländer schon elf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. In der Rückrunde schwächelte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen dann etwas und landete im Ranking der zweiten Saisonhälfte nur auf Platz 6. Das reichte am Ende aber trotzdem für die Meisterschaft und den zweiten Aufstieg in Folge. Und auch in der 2. Liga will die SVE am variablen und schnellen Offensivfußball festhalten.

Leihgabe Woltemade, der in der 3. Liga mit zehn Treffern und neun Vorlagen zum Spieler der Saison gewählt wurde, musste man zurück nach Bremen ziehen lassen. Mit einem kleinen Etat von rund neun Millionen Euro musste man auf dem Transfermarkt kreativ sein. So fehlt dem Kader nun aber die Zweitliga-Erfahrung. Am Samstag dürften wohl acht Spieler aus dem Drittliga-Meisterteam in der Startelf stehen. 2022/23 war die Sportvereinigung das beste Auswärtsteam der Liga gewesen. In der Vorbereitung gab es fünf Siege in sechs Testspielen.

Hannover - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:0 Villarreal (H), 3:0 MSV Duisburg (H), 4:0 Borussia Hildesheim (A), 1:5 Holstein Kiel (H), 3:3 Fortuna Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:0 Waldhof Mannheim (A), 1:2 Sandhausen (A), 3:0 Wormatia Worms (H), 2:1 TSG Hoffenheim (H), 6:2 Ingolstadt (H)

Letztes Spiel Hannover vs Elversberg: 4:5 n.E. (A)

In der Saison 2010/11 trafen beide Teams zum einzigen Pflichtspiel in der ersten DFB-Pokalrunde aufeinander. Damals setzte sich der Regionalligist Elversberg im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen den Bundesligisten Hannover durch.

Hannover will die missglückte Rückrunde aus dem Vorjahr schnell vergessen machen. Gegen den Aufsteiger Elversberg sprechen die Erfahrung und der Heimvorteil für die 96er. Zudem macht der letzte 3:0-Testspiel-Erfolg gegen Villarreal viel Hoffnung. Am Ende sollte das für mindestens einen Zähler reichen. Da die Saarländer weiter an ihrem offensiven Stil festhalten wollen, dürften dabei auch ein paar Tore fallen.