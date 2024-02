Hannover - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2024

Unser Hannover - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.02.2024 lautet: Hannover hat gehörig Rückenwind und wird sich in unserem Wett Tipp heute auf heimischem Boden nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Hannover 96 sorgte am vergangenen Spieltag mit dem 4:3 beim Hamburger SV für eine Überraschung und sackte den dritten Liga-Erfolg am Stück ein. Mittlerweile dürfen die Niedersachsen sogar vom Aufstieg träumen.

Wenngleich die Kleeblätter aus Fürth derzeit in der Tabelle noch vor den 96ern liegen, waren die letzten Spiele wenig überzeugend. Mit dem FC St. Pauli (2:3) und Hertha BSC (1:2) standen aber auch keine leichten Aufgaben auf der Tagesordnung.

Unser Wett Tipp heute zielt auf die „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“-Wette zu einer Quote von 1,65 bei Betano ab.

Darum tippen wir bei Hannover vs Fürth auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Hannover ist seit 8 Heimspielen ungeschlagen (6S, 2U).

Fürth behielt nur in 30 Prozent der Fernduelle im deutschen Unterhaus die Oberhand (3S, 3U, 4N).

Seit Mai 2000 haben die Niedersachsen in der HDI-Arena gegen die Kleeblätter nicht mehr verloren (5S, 2U).



Hannover vs Fürth Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft bei diesem Match im Sand, wenngleich aufgrund des Heimrechts die Hannoveraner am Drei-Wege-Markt die niedrigste Quote in Höhe von durchschnittlich 2,15 aufzeigen.

Wer die Spielvereinigung hingegen in der Favoritenrolle sieht, darf sich im Falle eines Auswärtssieges über den ca. 3,2-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs. Fürth Prognose: Zieht Hannover in der Tabelle an Fürth vorbei?

Im Vorjahr blieb Hannover eher blass und landete im grauen Mittelfeld. Ein Umstand, der sich in der aktuellen Spielzeit ändern könnte. Derzeit rangieren die Mannen von Trainer Stefan Leitl auf dem fünften Platz und haben nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten aus Hamburg.

Nach einem Negativtrend von sechs sieglosen Spieltagen (4U, 2N) zeigten sich die 96er zuletzt auf der Höhe und holten neun Punkte aus den vergangenen drei Paarungen.

Auf heimischem Boden sind die Niedersachsen eine Bank und kassierten nur eine Niederlage. Dem 0:1 gegen den HSV stehen auf der anderen Seite sechs Siege und drei Remis gegenüber. Mal abgesehen vom Misserfolg gegen den Hamburger SV traf die Leitl-Elf in jedem Heimspiel mindestens doppelt. Satte 24 Heimtore stehen zu Buche. Kein anderer Zweitligist war im eigenen Stadion torgefährlicher.

Hannover - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 4:3 HSV (A), 2:1 Rostock (H), 3:0 Nürnberg (H), 2:2 Elversberg (A), 0:3 Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:2 Hertha BSC (H), 2:3 St. Pauli (A), 2:1 Kiel (H), 1:0 Paderborn (A), 2:2 Schalke (A).

Letzte Spiele Hannover vs. Fürth: 3:1 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 2:2 (H), 1:4 (A).



Nach dem Abstieg im Jahr 2022 dreht die Spielvereinigung die zweite Runde im deutschen Unterhaus. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Fürther deutlich verbessert und kletterten in der Tabelle um acht Ränge auf Platz vier. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt vier Punkte.

Zuletzt gingen jedoch zwei Schlüsselspiele gegen St. Pauli und Hertha BSC verloren. Mit Hannover wartet nun ebenfalls ein sehr unangenehmer Gegner. Zumal die Kleeblätter auf gegnerischem Boden nur bedingt überzeugten. Lediglich drei der zehn Begegnungen in der Fremde waren von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus stehen drei Remis und vier Niederlagen zu Buche.

Vor allem defensiv stand Greuther Fürth nicht sicher und musste sich auswärts 16 Gegentore ankreiden lassen. Dabei stellt Fürth-Coach Alexander Zorniger teilweise zu Hause im 5-3-2 auf und macht den Strafraum somit sehr eng für den Gegner. Im Spiel nach vorne hin bleibt zudem mit elf Auswärtstoren noch deutlich Luft nach oben. 80 Prozent der Begegnungen in der Fremde brachten mehr als 1,5 Tore mit sich.

Unser Hannover - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Hannover zeigt momentan mit drei Liga-Erfolgen am Stück die deutlich bessere Formkurve auf und agiert zudem auf heimischem Boden. Fürth wird in der HDI-Arena keinen leichten Stand haben. Zumal zuletzt in der 2. Bundesliga zwei Misserfolge resultierten.

Es ist davon auszugehen, dass die positive Heimbilanz der Niedersachsen (5S, 2U) gegen die Kleeblätter weiterhin unangetastet bleibt. Aufgrund der offensiven Stärke der Gastgeber ist zudem mit mindestens zwei Toren zu rechnen.