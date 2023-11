Hannover – Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Darum tippen wir bei Hannover vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Hannover vs Hertha Quoten Analyse:

Aufgrund der Heimstärke der Niedersachsen tendieren die Wettanbieter eher in Richtung Heimsieg und bewerten diesen Spielausgang mit einer durchschnittlichen Quote von bis zu 2,30. Von einer Favoritenrolle kann aber bei weitem nicht die Rede sein. Die „Alte Dame“ tat sich auswärts sehr schwer und gewann nur zwei der sieben Liga-Begegnungen (1U, 4N). Wer von einem erneuten Erfolgserlebnis des Bundesliga-Absteigers ausgeht, darf sich über den dreifachen Wetteinsatz freuen.

Hannover vs. Hertha Prognose: Gelingt Hannover der 5. Heimsieg am Stück?

Seit dem Abstieg 2019 aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs konnten sich die Hannoveraner nie wirklich Hoffnung in Bezug auf den Wiederaufstieg machen. Ein Umstand, der sich womöglich in diesem Jahr ändert. Mit 22 Punkten belegen die Mannen von Trainer Stefan Leitl Rang 4 und haben nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Satte vier der bisherigen sechs Erfolgserlebnisse kamen zu Hause zum Vorschein (1U, 1N). In fünf der bisherigen sechs Heimspiele stand ein eigener Treffer zu Buche. Gemeinsam mit dem Hamburger SV stellt H96 die beste Offensive der 2. Bundesliga und erzielte 26 Tore. 15 Treffer wurden dabei in der HDI Arena verbucht.

Hannover - Hertha Statistik & Bilanz:

Die bisherigen Auswärtsspiele machen nur wenig Mut auf ein Erfolgserlebnis. Lediglich zwei der insgesamt sieben Begegnungen in der Ferne waren von Erfolg gekrönt (1U, 4N). Dennoch ist der Offensivdrang in den Stadien des Gegners keineswegs zu verachten. Immerhin kam in vier der jüngsten fünf Auswärtsduelle der 2. Bundesliga mindestens ein eigener Treffer zum Vorschein. Darüber hinaus endeten vier der letzten fünf Begegnungen in der Ferne mit Toren auf beiden Seiten. Um das Maximum aus den Hannover Hertha Wetten herauszuholen, könnte sich für Tipp-Freunde, die nach wie vor nicht zum Kundenstamm gehören, die Nutzung des Interwetten Neukundenbonus anbieten.