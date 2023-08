Hannover - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Hannover - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Nach drei Spieltagen gibt es drei Spieler mit jeweils vier Toren: Cedric Teuchert, Robert Glatzel und László Bénes - nun stehen die besten Angreifer der 2. Bundesliga gleichzeitig auf dem Platz.

Der 2:1-Erfolg von Hannover 96 gegen Hansa Rostock hat das dritte ungeschlagene Spiel in Folge markiert - ein Novum für die Niedersachsen im aktuellen Kalenderjahr. Kommendes Wochenende misst sich das Team von Stefan Leitl zum zweiten Mal in Folge mit einem aktuellen Tabellenführer.

Eine Wiederholung des Erfolges aus der Vorwoche würde einen immensen Aufwand bedeuten, denn der HSV ist in Topform. Zehn erzielte Tore nach drei Spieltagen ist ein neuer Vereinsrekord des ehemaligen Bundesliga-Dinos. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hannover vs HSV auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

10 Tore und 11,1 erwartbare Treffer des HSV sind jeweils unantastbare Top-Werte in der 2. Bundesliga.

Der HSV hat die letzten 3 direkten Duelle mit Hannover für sich entschieden.

4 der letzten 5 Aufeinandertreffen hätten der Wette „DC HSV oder Remis & Über 2,5 Tore“ standgehalten.

Hannover vs HSV Quoten Analyse:

Keine Mannschaft der 2. Bundesliga kommt an die vier erhaltenen Elfmeter der Gastgeber heran. Cedric Teuchert trat bei allen vier Strafstößen als Schütze an und verwandelte stets souverän. Führt der Top-Torschütze seine Farben erneut zum Sieg, ist das euer Weg zu Quoten zwischen 3,00 und 3,30.

Der Hamburger SV steht derzeit gemeinsam mit dem 1. FC Magdeburg an der Tabellenspitze. Mittlerweile haben die Rothosen die Tim-Walter-DNA so tief verinnerlicht, dass sie in jedem Spiel offensive Brillanz ausstrahlen. Überrennt der HSV auch Hannover 96, könnt ihr mit Siegquoten bis 2,10 rechnen. Als kleinen Bonus zeigen wir euch hier die aktuellen Wettanbieter mit einer Freiwette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs HSV Prognose: Pure Dominanz

Der Hamburger SV ist in dieser jungen Spielzeit kaum zu bremsen. Wer Zahlen hören will, bitteschön: Mit 11,1 erwartbaren Toren haben die Rothosen fast doppelt so viele xG auf dem Konto wie die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga. Diese kommt interessanterweise aus Hannover und hat bisher 5,8 xG gesammelt.

Als dürfe es keine Ausreden mehr geben, überrannten die Hanseaten an den ersten drei Spieltagen gleich beide Bundesliga-Absteiger und schenkten ihnen kombiniert acht Treffer ein! Inklusive der Punkteteilung gegen den KSC hat der HSV sieben Zähler auf dem Konto und ist saisonübergreifend seit sieben Zweitliga-Spielen ungeschlagen (5 Siege, 2 Remis).

Im direkten Vergleich mit Hannover 96 gab es auswärts nur zwei Siege aus den vergangenen 13 Aufeinandertreffen, doch zuletzt fuhr die Walter-Elf in den direkten Vergleichen drei Siege in Serie ein. Darunter ist auch das letzte Duell zu finden, bei dem der HSV mit einem 6:1-Erfolg einen neuen Vereinsrekord aufstellen konnte.

Die Form der Hanseaten besteht schon im gesamten Kalenderjahr. 2023 hat kein anderes Zweitliga-Team nur annähernd so viele Tore erzielt wie der Hamburger SV (51). Düsseldorf und Paderborn stehen mit großem Abstand (je 36 Tore) auf den Plätzen dahinter.

Hannover - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Rostock (A), 2:4 n.E. Sandhausen (A), 2:2 Nürnberg (A), 2:2 Elversberg (H), 3:0 Villarreal (H).

Letzte 5 Spiele HSV: 3:0 Hertha (H), 4:3 n.V. Essen (A), 2:2 Karlsruhe (A), 5:3 Schalke (H), 1:2 Glasgow Rangers (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. HSV: 1:6 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 3:3 (H).

Als Gegenstück sind die Hausherren dieser Partie zu nennen. Im Kalenderjahr 2023 hat kein Zweitliga-Team mehr Gegentore geschluckt als Hannover 96 (42). Das zieht sich bis in die aktuelle Spielzeit, denn ebenso wie die norddeutschen Gäste hat die Leitl-Mannschaft schon fünf Gegentore kassiert.

Torreiche Duelle zwischen Hannover und dem HSV sind keine Seltenheit. Vier der vorangegangenen fünf Aufeinandertreffen wurden mit Über 2,5 Toren abgepfiffen. Grundsätzlich liegen die Vorteile beim Hamburger SV, der nur eine dieser fünf Begegnungen verloren hat.

Gleichzeitig ist schon aus der letzten Saison bekannt, dass sich die Spieler von Tim Walter eher in der Ferne als im eigenen Stadion eine Auszeit nehmen. Den einzigen Punktverlust in diesem Jahr nahm der Tabellenführer beim Auswärtsspiel gegen Karlsruhe (2:2) hin.

Glaubt ihr an das ganz große Spektakel, könnt ihr bei den verschiedenen Torwetten ordentlich absahnen. Happybet versorgt euch für eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15. Bisher war das bei beiden Teams in zwei von drei Ligaspielen der Fall.

Unser Hannover - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Das Team von Tim Walter hat die letzten drei Duelle mit Hannover für sich entschieden. In dieser Spielzeit haben die Gäste mit Abstand die meisten Schüsse (48) und Schüsse aufs Tor (27) abgegeben. Darüber hinaus treffen in dieser Partie die beiden Mannschaften mit den besten Schuss-Verwandlungsquoten der Liga aufeinander - je über 20 Prozent!