Hannover - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten|16.03.24

Unser Hannover - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Im Kampf um Platz 3 geht es im Unterhaus sehr eng zu. Hannover liegt im Wett Tipp heute mit mindestens einem Punkt gegen den FCK auch weiterhin gut im Rennen.

Die „Mission Klassenerhalt“ hatte für Feuerwehrmann Friedhelm Funkel in Kaiserslautern mit einem 1:1 in Nürnberg und einem bitteren 0:4 daheim gegen den KSC recht holprig begonnen. Doch mit zwei Siegen in den Kellerduellen gegen Rostock und Osnabrück sind die Pfälzer auf Platz 15 geklettert und dürfen wieder hoffen. In den kommenden Wochen warten mit Düsseldorf, HSV und Greuther Fürth aber schwere Aufgaben auf die „Roten Teufel“. Vor der Länderspielpause steht noch das nicht einfache Gastspiel in Hannover an.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 2,10 bei Betway für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei Hannover vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Hannover ist seit 10 Heimspielen in der 2. Liga ungeschlagen

Die 96er sind mit nur einer Heimpleite drittbestes Heimteam im Unterhaus

Die Niedersachsen stehen in der Rückrunden-Tabelle auf Platz 2



Hannover vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Niedersachsen zehn Plätze und elf Punkte Vorsprung auf die Pfälzer. Der Rückstand von 96 auf Rang 3 beträgt gerade mal zwei Zähler. Nimmt man noch den Heimvorteil und die Heimstärke hinzu, ergibt sich für die Hannover vs Kaiserslautern Prognose ein recht deutliches Bild.

Bei den neuen Wettanbietern gibt es für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,88. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,85.

Hannover vs Kaiserslautern Prognose: Die 96er setzen auf ihre Heimstärke

Nach dem 1:1 am vergangenen Spieltag in Wiesbaden ist Hannover seit drei Zweitliga-Spielen sieglos (2U, 1N). Zuvor hatte die Truppe von Coach Stefan Leitl vier Dreier am Stück geholt. Da die 96er in der Rückrunde auch dreimal Unentschieden gespielt haben, kassierten die Niedersachsen in diesem Kalenderjahr von allen Zweitligisten die wenigsten Niederlagen, nur eine in acht Spielen. 15 Punkte in diesem Zeitraum reichen auch für den zweiten Rang in der Rückrunden-Tabelle.

Vor allem daheim sind die Hannoveraner stark. 25 Zähler und lediglich eine Heimpleite reichen für die drittbeste Heimbilanz. Seit zehn Heimpartien ist die Mannschaft nun schon wieder ungeschlagen (7S, 3U). Hinzu kommen die drittbeste Abwehr (34 Gegentore, zusammen mit drei anderen Mannschaften) und die viertbeste Chancenverwertung (17,7 Prozent). Auch die Moral der Truppe stimmt. H96 punktete in dieser Saison schon sieben Mal nach einem Rückstand (1S, 6U). Das ist zusammen mit Nürnberg der Liga-Höchstwert!

In den beiden letzten Partien holte Kaiserslautern sechs Punkte. Damit haben die Pfälzer an gerade mal zwei Spieltagen die Ausbeute aus den 14 Partien zuvor zusammen übertroffen (5 Zähler). Die Mannschaft kassierte in den zurückliegenden beiden Begegnungen auch keinen Gegentreffer aus dem Spiel heraus. Dafür fielen alle beiden Gegentore nach gegnerischen Standards. Die „Roten Teufel“ stellen mit 50 Gegentreffern weiterhin die schwächste Abwehr der Liga. Zudem konnte man auch nur einmal zu Null spielen.

19 der 28 Punkte hat der FCK vor den eigenen Fans geholt. In der Fremde kommt Lautern auf zwei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Lediglich drei Teams haben in der Fremde weniger Punkte gesammelt. Allerdings sind die Pfälzer unter Friedhelm Funkel auswärts noch ungeschlagen und holten vier Zähler. Nach Führungen tun sich die Roten Teufel schwer. Die Elf gab nach Führungen am häufigsten Punkte ab, ließ 21 Zähler liegen.

Hannover - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 2:2 Düsseldorf (H), 0:1 Osnabrück (A), 2:1 Greuther Fürth (H), 4:3 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:2 Osnabrück (H), 3:0 Hansa Rostock (A), 0:4 KSC (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:2 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Kaiserslautern: 1:3 (A), 1:3 (H), 1:2 (A), 1:0 (H), 4:0 (A)



Seit dem Aufstieg ist Hannover der Lieblingsgegner von Kaiserslautern. Denn die Pfälzer konnten die letzten drei Duelle alle für sich entscheiden. Im Hinspiel machte der FCK aus einem 0:1 ein 3:1. Der letzte Dreier der Niedersachsen gegen die Roten Teufel war ein 1:0 daheim im Januar 2017. Am Maschsee haben die Gastgeber zehn der letzten 13 Pflichtspiele gegen Lautern gewonnen.

In jedem der letzten zehn Heimspiele erzielten die 96er mindestens zwei Tore.

Unser Hannover - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Der FCK hat zuletzt erste Fortschritte unter Friedhelm Funkel gemacht. Doch die 96er sind heimstark und in diesem Jahr nur schwer zu schlagen. So können wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Da Kaiserslautern aber in den vergangenen beiden Partien auf insgesamt sechs Tore kam und mit Ragnar Ache den besten Torschützen der Rückrunde stellt (8 Tore), ist aber mindestens ein Treffer drin.