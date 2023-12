Hannover – Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2023

Unser Hannover - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.12.2023 lautet: Obwohl beide Konkurrenten kürzlich nicht überzeugten, wird sich Hannover gegen den KSC auf die Heimstärke besinnen und ist in unserem Wett Tipp heute zu favorisieren.

Seit nunmehr drei Liga-Spieltagen warten die Niedersachsen auf ein Erfolgserlebnis. Nach zwei Remis am Stück ging Hannover 96 kürzlich beim 0:1 in Paderborn leer aus. Der KSC setzte sich nur in einem der jüngsten fünf Spiele der 2. Bundesliga durch und steuert auf eine Krise zu. Mit einem Triumph in Hannover könnte diese vorerst abgewendet werden.

Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt und visieren einen Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,66 bei Oddset an.

Darum tippen wir bei Hannover vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Nur eines von 7 Heimspielen ging aus der Sicht der Hannoveraner verloren (4S, 2U).

Der KSC wartet seit 6 Auswärtsduellen auf einen Triumph (2U, 4N).

Seit mehr als 35 Jahren hat Karlsruhe nicht mehr in Hannover gewonnen (3U, 8N).

Hannover vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Obwohl Karlsruhe keines der vergangenen elf Duelle in der HDI-Arena siegreich gestaltete, ist ein weiterer Misserfolg keineswegs in Stein gemeißelt. Immerhin bringt der Heimsieg deutlich mehr als den doppelten Wetteinsatz mit sich. Wer entgegen der Statistik wetten möchte, kann sich im Falle eines Auswärtssieges über mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen.

Wie im Zuge der 2. Bundesliga üblich, tendieren die Wettanbieter mit den besten Sportwetten Apps auch bei dieser Ansetzung zu drei oder mehr Toren und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs. Karlsruhe Prognose: Gelingt dem KSC nach über 35 Jahren ein Triumph in der HDI-Arena?

In der vergangenen Saison reichte es für die Hannoveraner „nur“ zu Rang 10. In dieser Spielzeit haben sich die Mannen von Trainer Stefan Leitl aber sichtbar verbessert.

Trotz der zuletzt durchwachsenen Leistungen (2U, 1N) halten sie weiterhin Anschluss zur Aufstiegszone. Der Rückstand beträgt fünf Punkte.

Dass die 96er in der vorderen Hälfte der Tabelle angesiedelt sind, haben sie in erster Linie ihrer Heimstärke zu verdanken. Vier der fünf Saisonerfolge kamen auf heimischem Boden zustande. Darüber hinaus resultierten zu Hause zwei Remis und eine Niederlage.

Satte 17 der insgesamt 28 Saisontore verbuchten die Niedersachsen in der HDI-Arena. Die Abwehr präsentierte sich mit sechs Gegentoren in sieben Heimspielen recht sattelfest. Sechs der sieben Duelle vor heimischer Kulisse endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Hannover - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:1 Paderborn (A), 2:2 Hertha BSC (H), 0:0 St. Pauli (A), 2:0 Braunschweig (H), 2:3 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:2 Rostock (H), 4:1 Nürnberg (H), 2:2 Hertha BSC (A), 0:3 Paderborn (H), 1:2 St. Pauli (A).

Letzte Spiele Hannover vs. Karlsruhe: 1:2 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 0:4 (A), 0:1 (A).

Der KSC geht bereits in die vierte Saison unter Trainer Christian Eichner. Gegenüber dem Vorjahr konnten die starken Leistungen aber nicht gehalten werden. Aktuell wird die Auswahl aus Baden-Württemberg in der Tabelle nach unten durchgereicht und ist derzeit nur auf Platz 14 anzutreffen. Nach fünf Jahren Zweitklassigkeit könnte es in dieser Saison eng in Bezug auf den Klassenerhalt werden. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist auf einen Zähler geschrumpft.

Vor allem in den Stadien des Gegners sehen die Karlsruher keine Sonne und haben nur einen Sieg in sieben Duellen errungen. Dem 3:2 beim VfL Osnabrück stehen zwei Remis und vier Misserfolge gegenüber. Zwei Punkte aus den letzten sechs Fernduellen offenbaren auswärts große Defizite. Die von Eichner präferierte Viererkette steht nicht sicher und muss sich 15 Auswärts-Gegentore ankreiden lassen. Mehr als 70 Prozent der Liga-Partien in der Fremde endeten mit mindestens drei Toren. Auch Oddset geht von drei oder mehr Toren aus. Genauere Informationen zum Bookie und dem Einzahlungsbonus für Neukunden sind in unserem Oddset Test ersichtlich.

Unser Hannover – Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Seit Juli 1988 haben die Karlsruher in Hannover nicht mehr gewonnen. Bei der momentanen Verfassung, die der KSC auf gegnerischem Boden an den Tag legt, ist nicht davon auszugehen, dass der Negativtrend (3U, 8N) in der HDI-Arena beendet wird.

Die 96er agierten zu Hause sehr stark und erzielten zuletzt vier Siege und ein Remis. Beide Teams legten mit 28 (Hannover) bzw. 25 Saisontoren (Karlsruher SC) einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag.