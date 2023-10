Hannover – Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2023

Unser Hannover - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.10.2023 lautet: Einen klaren Anwärter auf drei Punkte sehen wir nicht, schätzen aber die Hausherren etwas stärker ein.

Hannover musste am vergangenen Spieltag in Kaiserslautern eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Dabei gingen die Gäste sogar in Halbzeit 1 durch Havard Nielsen in Front. Nachdem die Hausherren die Paarung gedreht hatten, flog der 30-jährige Mittelstürmer wegen einer Tätlichkeit vom Platz und fehlt gegen Magdeburg. Der FCM teilte vor der Länderspielpause mit dem KSC die Punkte.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,73 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Hannover vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Hannover spielte kürzlich zu Hause stark auf und feierte gegen Wiesbaden (2:0) und Osnabrück (7:0) deutliche Erfolgserlebnisse.

Magdeburg gewann nur eines der bisherigen 5 Auswärts-Duelle (2U, 2N).

„Die Roten“ absolvierten 9 der 10 Liga-Partien mit weniger als 4,5 Toren und wickelten zudem 2 der 4 Ansetzungen in der HDI-Arena ohne Gegentor ab.

Hannover vs Magdeburg Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk auf den Drei-Weg-Markt ausgerichtet hat, findet recht ausgeglichene Hannover Magdeburg Wettquoten vor. Aufgrund des Heimrechts werden den Niedersachsen Vorteile eingeräumt. Bei einer Quote von 2,15 für den Heimsieg wäre es aber vermessen, von einer Favoritenrolle zu sprechen.

Zuletzt standen sich beide Teams im Februar des vergangenen Jahres in der HDI-Arena gegenüber. Damals behielt Magdeburg die Oberhand (2:1). Für einen erneuten Triumph der Gäste halten die Bookies, darunter auch deutsche Wettanbieter, zum Teil den dreifachen Wetteinsatz bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs. Magdeburg Prognose: Niedersachsen auch im 3. Liga-Heimspiel am Stück ohne Gegentor?

Seit nunmehr fünf Jahren hausieren die Hannoveraner in der 2. Bundesliga und gieren in dieser Saison nach dem Aufstieg. Dabei heißt es, die eigenen Leistungen gegenüber der vergangenen Spielzeit deutlich zu steigern. Im Vorjahr reichte es nach 34 Spieltagen nämlich lediglich für Rang 10.

Mit 15 erbeuteten Zählern belegen die Mannen von Trainer Stefan Leitl derzeit Platz 5 und haben die Aufstiegszone fest im Visier.

Mut machen die letzten Ergebnisse in der heimischen HDI-Arena. Dort wurden Wiesbaden (2:0) und Osnabrück (7:0) abgefertigt. Vor allem defensiv stand die Leitl-Elf sicher und hielt zweimal am Stück die Null.

Für die offensiven Momente sorgt Cedric Teuchert, der neben Herthas Haris Tabakovic mit sieben Toren der beste Angreifer in der 2. Bundesliga ist. In den vergangenen beiden Liga-Duellen blieb dem 26-jährigen Stürmer ein Tor verwehrt.

Magdeburg legte kürzlich große Probleme an den Tag und wartet seit nunmehr vier Liga-Spielen auf ein Erfolgserlebnis (2U, 2N).

Hannover - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Wiesbaden (H), 1:1 Düsseldorf (A), 7:0 Osnabrück (H), 3:1 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 Karlsruhe (H), 0:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (H), 3:4 Schalke (A), 6:4 Hertha BSC (H)

Letzte Spiele Hannover vs. Magdeburg: 1:2 (H), 4:0 (A)

Trotz der schlechten Leistungen zuletzt belegt der FCM dank des guten Saisonstarts noch immer Platz 8.

Um diesen weiterhin halten zu dürfen, gilt es in erster Linie, die Auswärtsbilanz zu steigern. Nur eines der bisherigen fünf Duelle auf gegnerischem Boden war von Erfolg gekrönt (2U, 2N). In den vergangenen drei Liga-Partien in der Fremde wurde nur ein Punkt geholt. In zwei der drei Begegnungen kam kein eigener Treffer zustande.

Offensiv ist vieles von Luca Schuler anhängig. Mit vier Toren verkörpert er den besten Angreifer in den eigenen Reihen. Mittlerweile wartet er seit vier Spielen auf einen Treffer. Der von uns getestete Wettanbieter Oddset schließt einen Torerfolg des Mittelstürmers nicht gänzlich aus.

Unser Hannover – Magdeburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Magdeburg kommt im Regelfall über viel Ballbesitz (60 Prozent im Schnitt) zum Erfolg. Gegen die zuletzt heimstarken Hannoveraner dürfte es aber dennoch sehr schwer werden.

Den Gästen mangelt es schlichtweg an Qualität, um sich in der HDI-Arena zu behaupten. Hannover bestritt die letzten beiden Heimspiele ohne Gegentor und Magdeburg verpasste in zwei der drei Partien auf gegnerischem Boden einen eigenen Treffer.