Hannover - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

Unser Hannover – Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Im Nachbarschaftsduell zwischen dem Sechsten und dem Fünften geht es darum, wer den Anschluss an die Top 3 hält. Im Wett Tipp heute tragen sich die beiden Kontrahenten in die Torschützenliste ein.

Am 29. März 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga, wenn Hannover 96 auf Magdeburg trifft. Beide Teams haben derzeit 42 Punkte und belegen die Plätze fünf und sechs in der Tabelle, was die Bedeutung dieses Spiels in der Hannover Magdeburg Prognose unterstreicht.

Hannover 96, angeführt von Trainer Andre Breitenreiter, hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden erzielt. Magdeburg unter Christian Titz hat zuletzt gemischte Ergebnisse mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Für Treffer sind beide Mannschaften immer gut.

Daher lautet unser Hannover Magdeburg Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,50 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Hannover vs Magdeburg auf „Beide Teams treffen”:

Beide Teams haben in den letzten Spielen regelmäßig getroffen, worauf wir unseren Hannover vs Magdeburg Tipp stützen.

Magdeburg hat eine starke Auswärtsbilanz mit vielen erzielten Toren.

Das letzte Aufeinandertreffen endete mit 3:0 für Hannover 96, was auf eine torreiche Begegnung hindeutet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Magdeburg Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Duell lautet: Beide Teams werden ein Tor erzielen. Diese Vorhersage basiert auf der aktuellen Form und den offensiven Fähigkeiten beider Mannschaften. Dieses Spiel verspricht Spannung und könnte die Tabelle der 2. Bundesliga maßgeblich beeinflussen. Mit Hannover Magdeburg Quoten von 2,30 in den Sportwetten Apps ist das Heimteam leicht favorisiert.

Für ein Unentschieden in dieser Partie steigen die Werte bei den besten Wettanbietern auf 3,75. Setzt sich doch der FCM in diesem Nachbarschaftsduell durch, dann könnt ihr mit Hannover vs. Magdeburg Wettquoten von 2,80 planen.

Hannover – Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:1 Paderborn (H), 2:1 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H), 2:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:3 HSV (H), 1:1 Fürth (A), 4:1 Darmstadt (H), 1:3 Karlsruhe (A), 3:0 Köln (H).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Magdeburg: 3:0 (A), 3:0 (A), 2:1 (H), 1:2 (H), 4:0 (A).

Unser Hannover – Magdeburg Tipp: Beide Teams treffen

Diese Hannover gegen Magdeburg Prognose bietet eine attraktive Quote und gute Aussichten auf Erfolg. Wir gehen davon aus, dass es beide Teams jeweils zumindest einmal auf die Anzeigetafel schaffen.