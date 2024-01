Hannover - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 26.01.2024

Unser Hannover - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.01.2024 lautet: Am zweiten Spieltag der Rückrunde wollen die Niedersachsen ihren freien Fall endlich stoppen. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute gar nicht so schlecht.

In der Zweitliga-Saison 2023/24 wollten die Traditionsvereine Hannover und Nürnberg endlich wieder mal oben mitspielen. Bisher konnten beide Mannschaften ihre Ziele aber nicht erreichen und haben schon sieben bzw. neun Punkte Rückstand auf den 3. Platz. So bekommt das direkte Duell am Freitagabend in der Heinz-von-Heiden-Arena eine besondere Bedeutung. Laut den Wettquoten dürfen die Hausherren eher auf ein gutes Ergebnis hoffen.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,52 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hannover vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Hannover hat in dieser Saison nur eine Heimpleite kassiert

Stefan Leitl verlor keines seiner 9 Zweitliga-Spiele als Trainer gegen Nürnberg (4S, 5U)

Die 96er sind seit 6 Heimspielen ungeschlagen



Hannover vs Nürnberg Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher in unserem Sportwetten Vergleich sind die Hausherren bei der Hannover vs Nürnberg Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,86 recht deutlich favorisiert.

Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Dreier der Gäste bis auf einen Schnitt von 4,01. In der Tabelle liegen die Niedersachsen aber zwei Plätze und zwei Punkte hinter dem Club. Zudem warten die 96er seit sechs Spielen auf einen Sieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Nürnberg Prognose: Baut der Club seine gute Auswärtsbilanz aus?

Nach dem 12. Spieltag stand Hannover auf Relegationsplatz 3. Bei den Niedersachsen wurde schon der Aufstiegskampf ausgerufen. Doch zum Ende des Jahres 2023 ging der Mannschaft mit drei Remis und zwei Niederlagen die Luft aus. Zu oft leisteten sich die 96er kollektive Tiefschlafphasen und konnten die Rückstände nicht mehr aufholen. Auch der Start in die Rückrunde verlief mit einem 2:2 bei der SV Elversberg nicht nach Wunsch. Die Gäste gingen zwar in Führung, ließen danach aber zu viele Chancen liegen.

Dann gab Hannover das Spiel innerhalb von drei Minuten aus der Hand und lag auf einmal mit 1:2 zurück. Immerhin konnte das Team am Ende noch einen Punkt mitnehmen. So wartet H96 seit sechs Zweitliga-Spielen auf einen Sieg. In diesem Zeitraum holten nur Osnabrück (2) und Kaiserslautern (0) weniger Punkte als die Niedersachsen (4). Immerhin ist die Heimbilanz mit vier Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage weiterhin positiv. Vor den eigenen Fans ist man seit sechs Zweitliga-Partien unbesiegt.

Nürnberg hat in der Hinrunde auf jeden Fall ein Ziel erreicht: Mit viel Leidenschaft und der offensiv-mutigen Spielweise unter Trainer Cristian Fiel konnte die mit vielen jungen Talenten gespickte Mannschaft die Fans wieder für sich gewinnen. Allerdings leisten sich die Franken noch zu viele Fehler und kassieren somit zu viele Gegentore. Der Wert von 33 Gegentreffern wird nur von drei anderen Vereinen in Liga 2 übertroffen. Zudem war der Trend vor der Winterpause mit vier Niederlagen in fünf Pflichtspielen deutlich negativ.

Doch die Leistung beim 3:0-Sieg zum Auftakt der Rückrunde am vergangenen Wochenende daheim gegen Rostock machte Hoffnung. Hier spielte der FCN auch so souverän, wie es das Ergebnis aussagt und ließ keine Chance des Gegners zu. Dieser Heimsieg war nach zuvor drei Heimpleiten mit einem gesamten Torverhältnis von 1:9 auch extrem wichtig. In der Fremde gewann man drei der letzten vier Zweitliga-Auswärtsspiele. Für so viele Dreier auf des Gegners Platz hatte man zuvor 19 Partien gebraucht.

Hannover - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Elversberg (A), 3:2 Holstein Kiel (H), 4:0 Zürich (A), 1:2 Ajax Amsterdam (A), 3:0 Ajax Amsterdam (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:0 Hansa Rostock (H), 0:2 HSV (H), 1:0 Elversberg (A), 0:2 Kaiserslautern (A), 0:5 Fortuna Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Nürnberg: 2:2 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 0:3 (H), 0:0 (A)



Nach 64 Duellen zwischen den beiden Traditionsvereinen hat Hannover mit 23 Siegen zu 21 Niederlagen knapp die Nase vorne. In Niedersachsen spricht die Bilanz mit 14 Erfolgen bei 8 Pleiten noch etwas deutlicher für die 96er. 2019 stiegen beide Klubs gemeinsam aus der Bundesliga ab. Seit Sommer 2022 sind die Hannoveraner unter Trainer Stefan Leitl mit einem Sieg und zwei Remis ohne Niederlage gegen die Franken. Allerdings konnte der Club drei der letzten vier Gastspiele am Maschsee gewinnen.

In zehn Zweitliga-Duellen zwischen beiden Mannschaften in Hannover fielen 37 Treffer. Wird der Wert von 2,5 Toren auch am Freitag übertroffen, bekommt ihr dafür bei Betano eine Quote von 1,75. Für mobile Wetten bei diesem Anbieter können wir euch die Betano App empfehlen.

Unser Hannover - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Sicher war der Club zuletzt in der Fremde recht stark und konnte auch zum Rückrundenauftakt daheim gegen Rostock überzeugen. Auf der Gegenseite wartet Hannover seit sechs Spielen auf einen Sieg. Trotzdem trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu. Die 96er sind in dieser Saison nämlich daheim deutlich stärker als in der Fremde. Zudem gehört Nürnberg zu den Lieblingsgegnern von Coach Stefan Leitl.