Hannover - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Hannover - Nürnberg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: In einem Spiel mit mindestens zwei Toren geht Hannover nicht als Verlierer vom Feld.

Hannover und Nürnberg waren zwei der großen Gewinner des letzten Wochenendes. Während die Niedersachsen mit einem Sieg den Klassenerhalt so gut wie sicher eingetütet haben, hat sich der Club mit seinem Dreier ein ordentliches Polster auf die Abstiegsränge geschaffen. Durch sind die Franken aber noch nicht. Dass sie aus der niedersächsischen Hauptstadt drei Punkte entführen, halten wir nicht für sehr wahrscheinlich. Ein Gästetor halten wir wiederum für alles andere als abwegig. So entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Hannover vs Nürnberg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

In Spielen Hannovers fielen bislang im Schnitt 2,9 Treffer pro Partie

Nürnberg gewann nur zwei von 14 Auswärtsspielen

In sechs der letzten sieben Duelle in Hannover gab es mindestens zwei Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die besten Online-Buchmacher sehen die Hannoveraner in der leichten Favoritenrolle, was wohl allen voran daran liegen dürfte, dass sie zu Hause ran dürfen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von bis zu 2,30. Wer sich für einen Tipp auf die Gäste entscheidet, der darf mit Wettquoten bis 3,00 rechnen.

Tore auf beiden Seiten halten die Bookies angesichts von Höchstquoten von 1,70 für sehr wahrscheinlich. Bei der Marke von drei Toren sind sie sich aber nicht mehr ganz so sicher. Bei einigen Wettanbietern, wie auch beim von uns getesteten Bookie Winamax, gibt es sowohl für das Under als auch Over 2,5 Quoten um die 1,85.

Hannover vs Nürnberg Prognose: Duell auf Augenhöhe

Mit dem 3:1-Erfolg auf der Bielefelder Alm hat Hannover sein Punktekonto auf 37 hochgeschraubt und den Klassenerhalt damit mehr oder weniger gesichert. Bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und nur noch fünf ausstehenden Partien sollte unter normalen Umständen nichts mehr anbrennen.

Mal wieder war eine Partie der Roten torreich. Bereits in den drei Ligaspielen Hannovers davor gab es insgesamt 14 Tore und damit im Schnitt 4,6 pro Begegnung. Die meisten Treffer gab es bei der 1:6-Klatsche in Hamburg, auf die eine nicht weniger empfindliche 0:3-Heimschlappe gegen Heidenheim folgte.

Überhaupt zeigten sich die Niedersachsen auf heimischem Geläuf zuletzt alles andere als stabil. Während sie die letzten drei Heimspiele in 2022 mit 5:0 Toren gewannen, gab es in den sechs Heimbegegnungen in diesem Kalenderjahr nur einen Sieg gegen Schlusslicht Sandhausen, vier Niederlagen und stets Gegentore.

Überhaupt konnte H96 in dieser Saison in nur vier von 14 Heimspielen hinten die Null halten und allein dreimal bei der erwähnten starken Serie zum Ende des letzten Jahres. Aber: Selbst traf Hannover nur in einem Zweitliga-Heimspiel in dieser Saison nicht - und zwar im letzten, das wie erwähnt mit 0:3 gegen Heidenheim verloren ging.

Hannover - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 3:1 Bielefeld (2BL, A), 0:3 Heidenheim (2BL, H), 1:6 HSV (2BL, A), 3:1 Sandhausen (2BL, H), 0:1 Braunschweig (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:0 Düsseldorf (2BL, H), 1:2 Kiel (2BL, A), 1:1 Karlsruhe (2BL, H), 0:1 Stuttgart (Pokal, H), 0:1 Darmstadt (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Nürnberg: 0:0 (2BL, A), 0:3 (2BL, H), 0:0 (2BL, A), 1:2 (2BL, H), 5:2 (2BL, A)

Auch Nürnberg konnte seine Partie vom letzten Wochenende gewinnen. Zwar machte der FCN nach dem 2:0-Heimerfolg über Düsseldorf nur einen Platz gut, hat sich aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz dennoch ein Polster von fünf Punkten auf den Relegations- und den vorletzten Platz geschaffen.

Der Klassenerhalt ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, allerdings könnte das Restprogramm mit Spielen unter anderem in Magdeburg oder gegen Rostock auch durchaus schwerer sein. Gut möglich, dass der Club den Ligaverbleib letztlich zu Hause klar macht. Denn auswärts blieben die Ergebnisse weitestgehend aus.

Von 14 Partien auf des Gegners Platz hat Nürnberg nur zwei gewonnen und acht verloren. Mit nur zehn Punkten sind die Franken das drittschwächste Auswärtsteam im Unterhaus. In der Fremde kassierte der FCN auch 27 Gegentreffer und damit im Schnitt fast zwei Gegentore pro Auswärtsbegegnung.

Die Bilanz aus den letzten vier Duellen mit Hannover ist dagegen positiv. Es gab zwei Siege und zwei Remis und zuletzt dreimal in Folge keinen Gegentreffer. Doch dass der Club im vierten Aufeinandertreffen in Serie eine weiße Weste behält, halten wir für unwahrscheinlich. In den letzten sechs Auswärtspartien gab es jedenfalls immer Gegentore.

Unser Hannover - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & über 1,5 Tore

Nach dem Sieg am letzten Wochenende in Bielefeld kann Hannover nun befreit aufspielen. Nürnberg auf der anderen Seite wäre sicherlich schon mit einem Zähler zufrieden. Wir halten es für gut möglich, dass sich die Partie bei einem 1:1 einpendelt. Sollte es jedoch einen Sieger geben, dann sehen auch wir die Gastgeber im Vorteil, denen gegen das drittschwächste Auswärtsteam der 2. Bundesliga auch zwei Tore zugetraut werden können.