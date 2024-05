Hannover - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser Hannover - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.05.2024 lautet: Für Lukas Kwasniok ist das Spiel in Hannover die 100. Partie als SCP-Coach. In unserem Wett Tipp heute muss sich der Gäste-Coach auf einen defensiven Kick einstellen.

Nach 31 absolvierten Zweitliga-Spieltagen haben Hannover 96 und Paderborn exakt dieselbe Punktzahl (je 46 Punkte) hinter ihrem Vereinsnamen stehen. Die Form der beiden Mannschaften unterscheidet sich allerdings ein wenig. H96 gewann nur eines der letzten neun Zweitliga-Spiele, der SCP hingegen feierte jüngst zwei Siege in Serie. Um den Sieger dieser Partie soll es in unserem Wett Tipp heute aber nicht gehen. Seit dem 23. Spieltag fielen in den Begegnungen der Hausherren insgesamt die wenigsten Treffer (19).

Dafür klingt die Quote von 2,30 bei Winamax für „Unter 2,5 Tore“ in der Partie recht vielversprechend.

Darum tippen wir bei Hannover vs Paderborn auf „Unter 2,5 Tore“:

Nirgendwo fielen an den letzten 9 Spieltagen weniger Treffer als in den Begegnungen der Hausherren (insgesamt 19).

Hannover hat die zweitbeste, erwartbare Defensive in der 2. Bundesliga (34,1 xGA).

Hannover (132) und Paderborn (140) ließen bisher weniger Schüsse auf den eigenen Kasten zu als 13 Liga-Konkurrenten.

Hannover vs Paderborn Quoten Analyse:

Zu Hause verloren die Roten nur eines ihrer vorangegangenen 13 Zweitliga-Heimspiele. Der einzige Fauxpas unterlief den Gastgebern allerdings im letzten Heimspiel gegen St. Pauli (1:2). Die Siegquoten der Sportwetten Anbieter liegen maximal bei 2,05 und scheinen im Anschluss an diese Niederlage etwas angestiegen zu sein.

Möglicherweise steht das ebenso im Zusammenhang mit der aktuellen Form des SCP. Paderborn gewann jüngst zwei Liga-Spiele in Serie und reist mit Siegquoten zwischen 3,30 und 3,60 in die Heinz-von-Heiden-Arena.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Paderborn Prognose: Kaum Tore beim Kwasniok-Jubiläum

Am kommenden Wochenende wird Lukas Kwasniok der erste SCP-Trainer, der die Ostwestfalen in mindestens 100 Zweitliga-Partien an der Seitenlinie betreut hat. Ein dritter Sieg in Serie wäre keine große Überraschung, ist Paderborn doch die fünftbeste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga (24 Punkte).

Von vielen Toren werden die Zuschauer dieser Begegnung träumen, die Realität wird voraussichtlich aber anders aussehen. Seit dem 23. Spieltag bot kein Zweitligist in seinen Spielen weniger Tore als H96 (10:9).

Die eigene Offensive der Hausherren entwickelte sich in der zweiten Saisonhälfte Stück für Stück zurück und übertraf nur in einer der vorangegangenen sieben Partien die Marke von „Über 1,5 Toren“.

Zumindest kann Stefan Leitl sich weiterhin auf die Verteidigung seiner Mannschaft verlassen. Bislang erlaubten die Niedersachsen nur 132 Schüsse auf das eigene Gehäuse (3.) und ließen nach St. Pauli (33,8 xGA) die wenigsten erwartbaren Gegentore im deutschen Unterhaus zu (34,1 xGA).

Hannover - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Hertha (A), 1:2 St. Pauli (H), 0:0 Braunschweig (A), 1:1 Schalke (H), 3:0 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:1 Elversberg (H), 2:0 Nürnberg (A), 1:1 Karlsruhe (H), 2:3 Hertha (H), 1:2 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Paderborn: 0:1 (A), 3:4 (H), 0:1 (A), 2:3 (A), 0:3 (A).

Die Hintermannschaft Paderborns kann sich ebenfalls sehen lassen (45,0 xGA) und zählt zu den fünf besten erwartbaren Abwehrreihen der 2. Bundesliga. 140 zugelassene Schüsse aufs eigene Tor reichen ebenso für einen Top-5-Wert.

Historisch betrachtet sollte der SCP in diesem Vergleich als haushoher Quoten-Favorit auflaufen. Die Ostwestfalen sind seit zehn Pflichtspielen gegen Hannover ungeschlagen und gewannen zuletzt vier Vergleiche in Folge.

Darüber hinaus ist ein Sieg gegen die Kwasniok-Auswahl in der Ferne ein hartes Stück Arbeit und gelang zuletzt nur einem von sieben Teams. Problematisch ist jedoch die Rate der eigenen Schüsse aufs Tor, die mit 44 Prozent im unteren Drittel der Liga auftaucht (14.).

Zurzeit ist diese Intertops Gratiswette auf dem Markt und ein idealer Anlass, um in diesem Spiel eine Wette mit erhöhtem Risiko einzugehen. Setzt ihr auf „Beide Teams treffen: Nein“ gibt es im Erfolgsfall das 2,46-Fache eures Einsatzes zurück.

Unser Hannover - Paderborn Tipp: Unter 2,5 Tore

Durchschnittlich sah Stefan Leitl nur 1,07 Gegentore pro Heimspiel und sollte um die Stärke seiner Hintermannschaft wissen. Zuletzt flog in sechs von sieben Zweitliga-Partien der Niedersachsen nicht mehr als ein Ball ins Gehäuse von Hannover. Im eigenen Angriff lief es aber schleppend, sodass fünf der sieben vorangegangenen Begegnungen der Hausherren mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel abgepfiffen wurden.