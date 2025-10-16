Hannover - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 17.10.2025

SPORT1 Betting 16.10.2025 • 18:00 Uhr Hannover - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Werfen sich die Knappen in jeden Schuss?

Unser Hannover - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.10.2025 lautet: Qualität besitzen die Königsblauen vor allem in der Defensive. Das zeigt auch der Wett Tipp heute.

Zwei der fünf besten Zweitliga-Teams dieser Saison treten in der Hannover Schalke Prognose gegeneinander an. Die Stärken beider Mannschaften stecken in gegensätzlichen Bereichen des Spiels - eines von vielen Themen für das Topspiel am Freitagabend in der Heinz von Heiden Arena.

Malochen steht beim Revierclub wieder an erster Stelle. Das zahlt sich bislang aus. Die Knappen bringen die geteilt beste Defensive des deutschen Unterhauses auf den Rasen (5 Gegentore). Wir nehmen das zum Anlass für unseren Hannover Schalke Wett Tipp heute und spielen bei Bet-at-Home eine Quote von 1.95 für “Hannover Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hannover vs Schalke auf “Hannover Unter 1,5 Tore”:

Schalke hat an keinem Spieltag mehr als ein Gegentor kassiert (insgesamt 5).

Schalke stellt die drittbeste erwartbare Defensive auf (8,8 xGA).

Schalke gewann zuletzt 3 Auswärtsspiele in Folge.

Hannover vs Schalke Quoten Analyse:

Die Formstärke der Knappen (3 Siege in Serie) findet ihr in den Hannover Schalke Wettquoten nicht unbedingt wieder. Ein Dreier der zweitbesten Auswärtsmannschaft der Saison taucht in den besten Sportwetten Apps zu einer Quote von circa 3,70 auf.

Möglicherweise steht die Einschätzung in Verbindung mit den Resultaten aus den vorangegangenen Vergleichen. Die Königsblauen haben seit drei direkten Duellen nicht mehr gewonnen (1U, 2N). Mit einem Bet-at-Home Gutschein ist diese riskante Hannover Schalke Quote durchaus spielbar.

Hannover vs Schalke Prognose: Wertvolle Treffer

86 Pflichtspiel-Duelle wurden vor unserem Hannover vs. Schalke Tipp zwischen den beiden Vereinen ausgetragen. Keine einzige Begegnung davon endete ohne Tor in der Partie. Der S04 liegt in der Bilanz (48 Siege, 21 Niederlagen) deutlich vorne.

14 Paarungen hat es im deutschen Unterhaus zwischen H96 und den Gästen gegeben. Letztes Jahr gewannen die Niedersachsen beide Paarungen (1:0, 2:1). Aus den zwölf vorangegangenen Zweitliga-Vergleichen sind die Roten jedoch ohne Sieg rausgegangen. Dieses Schicksal droht den Gastgebern in der Hannover gegen Schalke Prognose erneut.

Die Mannschaft von Christian Titz spielt berauschenden Fußball, hat die zweitmeisten Tore erzielt (15) und sich einen Platz unter den fünf besten Teams des ersten Saisonviertels redlich verdient.

Zuletzt strauchelten die Niedersachsen jedoch etwas und feierten nur noch einen Sieg aus vier Ligaspielen (2U, 1N). Herausfordernd ist speziell der erste Durchgang für die Titz-Elf in dieser Saison.

Hannover - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:1 Halle (H), 2:2 Fürth (A), 3:1 Bielefeld (H), 2:2 Dresden (A), 0:3 Hertha (H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:3 Bohemians Dublin (A), 2:1 Bielefeld (A), 1:0 Fürth (H), 2:0 Magdeburg (A), 0:1 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Schalke: 2:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (A).

Während der Analyse für den Hannover - Schalke Tipp ist uns die schwache Ausbeute der Gastgeber in den ersten Halbzeiten aufgefallen. H96 erzielte nur fünf der 15 Saisontreffer im ersten Spielabschnitt.

Vorstellbar ist der Einsatz des Bet-at-Home Bonus in einer Quote von 2.00 für “Hannover Unter 0,5 Tore in der 1. Halbzeit”. Diese Wette würde hervorragend zu unserer Hannover gegen Schalke Prognose passen.

Allzu viele Tore erwarten wir in diesem Zweitliga-Topspiel tatsächlich nicht. Beide Teams erlaubten an den ersten acht Spieltagen insgesamt nur 84 Schüsse gegen sich (geblockte Schüsse ausgenommen) - geteilter vierter Rang im Ligavergleich.

Die Titz-Schützlinge haben insgesamt nur 23 Schüsse auf das eigene Tor erlaubt - Liga-Bestwert. Direkt hinter den Roten taucht Schalke mit 25 zugelassenen Schüssen auf den eigenen Kasten auf.

Darüber hinaus stehen zwei der vier besten erwartbaren Defensiven der ersten acht Spieltage auf dem Feld. Hannover (9,5 xGA) lässt den Knappen (8,8 xGA) in dieser Kategorie den Vortritt.

So seht ihr Hannover - Schalke im TV oder Stream:

17. Oktober 2025, 18.30 Uhr, Heinz von Heiden Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Zwischen den Pfosten gibt es aktuell im deutschen Unterhaus wohl keinen besseren Torhüter als Loris Karius. Der S04-Schlussmann verhinderte ligaweit die meisten Tore (3,8) und parierte 78,3 Prozent der Schüsse, die auf sein Gehäuse geflogen sind (4.).

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen hat der die letzten drei Zweitliga-Auswärtsspiele allesamt gewonnen - zwei davon zu Null. Im Vergleich zur gesamten Vorsaison fehlt den Königsblauen nur noch ein Dreier (4 Auswärtssiege in der Spielzeit 24/25).

Hannover vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Noll - Ghita, Blank, Tomiak - Matsuda, Leopold, Aseko, Neubauer - Chakroun, Källman, Rochelt

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Kokolo, Sterner, Taibi, Roggow, Oudenne, Bundu, Yokota, Nielsen

Startelf Schalke: Karius - Kurucay, Katic, Ayhan - Gantenbein, El-Faouzi, Schallenberg, Becker - Karaman, Antwi-Adjei - Sylla

Ersatzbank Schalke: Heekeren, Sanchez, Donkor, Matriciani, Zalazar, Bachmann, Porath, Younes, Lasme

Die zurückgewonnene Malocher-Mentalität wird mit Blick auf mehreren Zahlen deutlich. Schalke hat 1356 Sprints und 5575 intensive Läufe in dieser Spielzeit zurückgelegt - jeweils der drittbeste Wert im Ligavergleich.

Jeder einzelne Treffer in S04-Spielen ist von großem Wert, gerade weil es der eigenen Offensive noch an Effizienz fehlt. Umgerechnet ist jeder Torerfolg der Schalker (10 Saisontore) 1,8 Punkte wert gewesen - mehr als bei jedem anderen Konkurrenten.

Unser Hannover - Schalke Tipp: Hannover Unter 1,5 Tore

Zuletzt haben die Niedersachsen in fünf aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen Schalke nicht mehr als ein Tor erzielt. Diese Serie setzt sich gegen eine der besten Defensiven dieser Zweitliga-Spielzeit fort.