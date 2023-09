Hannover - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Hannover - Wiesbaden Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Die beste trifft auf die zweitschlechteste Offensive. Hannover kommt immer besser in Fahrt, während Wiesbaden in der Tabelle durchgereicht wird. Wir erwarten einen Sieg der Heimmannschaft.

Hannover 96 empfängt am Samstagmittag im heimischen Stadion angeschlagene Wiesbadener, die am Mittwoch noch im Pokalspiel gegen RB Leipzig ran mussten. Hannover befindet sich im Aufwind, in den letzten drei Spielen sammelten die Niedersachsen sieben Punkte ein. Unter anderem demontierte man den VfL Osnabrück mit einem 7:0-Statement-Sieg vor heimischem Publikum.

Ganz so deutlich dürfte es gegen die Hessen nicht werden, jedoch erwarten wir eine starke Hannoveraner Mannschaft, die ihre Vorteile zu nutzen weiß. Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Hannover HC -1″ mit einer Quote von 2,70 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Hannover vs Wiesbaden auf „Sieg Hannover HC -1″:

Hannover erzielte in dieser Saison im Schnitt 4 Tore pro Heimspiel.

Wiesbaden verlor 3 der letzten 4 Ligaspiele (1U).

Hannover erzielte schon 5 Elfmetertore in den ersten 7 Partien.

Hannover vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Die 96er gehen als Favorit in die kommende Begegnung, das sehen auch die besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz so und vergeben eine Siegquote von 1,70 für Hannover.

Wer an einen Sieg der Gäste glaubt, kann bei einem Erfolg den Wetteinsatz mit 4,40 multiplizieren. Eine Punkteteilung wird mit einer Quote von 4,10 als etwas wahrscheinlicher angesehen. Mobilen Wettfreunden können wir die Bwin App für eine Hannover Wiesbaden Wette wärmstens empfehlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Wiesbaden Prognose: Kann Hannover ganz oben in der Tabelle angreifen?

Mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Düsseldorf steht Hannover auf dem fünften Tabellenplatz. Dabei stellt H96 die stärkste Offensive der Liga und erzielt im Schnitt 2,4 Treffer pro Partie.

Auch die Defensiv-Abteilung der Niedersachsen weiß zu überzeugen und gewinnt mit 12,3 Tacklings pro Spiel die meisten aller Zweitligisten, Wiesbaden liegt hier auch auf einem guten vierten Platz.

In den Defensiv-Statistiken liegen beide Teams relativ weit vorne im Ligavergleich. Mit nur 1,1 Gegentoren pro Partie liegen Hannover und Wiesbaden auf einem geteilten dritten Platz und auch bei den gewonnenen Zweikämpfen in Prozent liegen die beiden Kontrahenten in der oberen Hälfte der Tabelle - Hannover mit 51,7 Prozent auf Platz 9 und Wiesbaden mit 54 Prozent auf Platz 5.

Bester Torschütze der 96er ist Cedric Teuchert. Mit starken sieben Saisontreffern liegt er auf Platz 1 der Torjägerliste, zusammen mit dem Herthaner Haris Tabakovic. Damit erzielte der Stürmer schon mehr Tore als die gesamte Wiesbadener Mannschaft (6 Saisontore).

Hannover - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:1 Düsseldorf (A), 7:0 Osnabrück (H), 3:1 Fürth (A), 0:1 HSV (H), 2:1 Rostock (A)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:2 Elversberg (H), 1:2 Paderborn (A), 1:1 Schalke (H), 1:2 Nürnberg (A), 1:0 Karlsruhe (H)

Letzte Spiele Hannover vs. Wiesbaden: 2:2 (H), 3:0 (A)

Der direkte Vergleich gibt für Statistik-Fanatiker nicht allzu viel her. Erst zweimal in der Geschichte trafen die beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander. In der Zweitliga-Saison 2019/20 gewann Hannover das Hinspiel in Wiesbaden mit 3:0, im Rückspiel trennte man sich in Hannover mit einem 2:2-Unentschieden.

Hannover gewann zwei der letzten drei Spiele und kommt mit breiter Brust in die anstehende Begegnung. Am letzten Spieltag errang man eine 1:1-Punkteteilung gegen den Spitzenreiter aus Düsseldorf.

Wiesbaden kommt im gleichen Zeitraum auf einen Punkt. Zuletzt verloren die Mannen von Trainer Markus Kauczinski mit einem ganz schwachen Auftritt gegen Mitaufsteiger Elversberg vor heimischem Publikum mit 0:2. Glaubt ihr an die Wende im Wiesbadener Abstieg in den Tabellenkeller? Dann können wir für eine Hannover Wiesbaden Wette die besten Wettanbieter mit Paypal als Zahlungsmöglichkeit empfehlen.

Unser Hannover - Wiesbaden Tipp: Sieg Hannover HC -1

Zugegeben, wir könnten auch auf einen einfachen Heimsieg Hannovers gehen. Mit der besten Offensive der Liga, dem aktuell Führenden in der Torjägerliste und einer starken Form in den letzten Spielen glauben wir jedoch an einen eindeutigen Sieg der Heimmannschaft gegen formschwache Wiesbadener, die noch ein anstrengendes Pokalspiel gegen RB Leipzig in den Knochen haben.