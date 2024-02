Hawks - Suns Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Hawks - Suns Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 03.02.2024 lautet: Die „Big Three“ der Suns sind offensiv kaum zu stoppen, trotzdem läuft in Arizona nicht alles rund. Die enorm schwache Defensive der Hawks dürfte in unserem Wett Tipp heute dem Ansturm von Durant, Booker und Beal jedoch recht wenig entgegenzusetzen haben.

Die Suns haben einen Lauf, gewannen neun der letzten elf Spiele und konnten vor allem offensiv Boden gut machen. Während die Starting Five starke Zahlen auflegt, hapert es immer noch an der Tiefe im Kader. Dass Atlanta keine Top-Verteidigung stellen würde, dürfte schon vor der Saison klar gewesen sein, nicht jedoch, dass es so schlecht aussehen würde.

Die Hawks sind eine der Schießbuden der Liga und auch im Angriff nur etwas über dem Liga-Schnitt angesiedelt. Wir sehen die Gäste aus Phoenix im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Suns mit HC -2,5″ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hawks vs Suns auf „Sieg Suns mit HC -2,5″:

Die Suns gewannen 14 der letzten 19 Spiele.

Die Hawks verloren 4 der letzten 6 Spiele.

Atlanta lässt im Schnitt 123,3 Punkte des Gegners zu, 9 Punkte mehr als der Gegner aus Phoenix.



Hawks vs Suns Quoten Analyse:

Die Suns werden im ersten Aufeinandertreffen mit den Hawks in dieser Saison als leichter Favorit gesehen. Die Siegquote von 1,60 für das Gästeteam lässt jedoch schon erahnen, dass dieser Status nicht unbedingt in Zement gegossen ist und auf eher wackligen Beinen steht. Ein Sieg der Hausherren steht mit einer Quote von 2,35 zu Buche.

Die meisten Punkte in der Partie werden derweil Devin Booker zugetraut. Eine Wette auf Über bzw. Unter 29,5 Punkte wird jeweils mit einer Quote von etwa 1,85 beziffert. Kein Wunder, so gelang dem US-Amerikaner in der vergangenen Woche ein Spiel mit 62 Punkten. Solltet ihr eine weitere Punkte-Explosion des Guards gegen die schwache Defense der Hawks vermuten, könnt ihr für euren Tipp einen tollen Sportwetten Bonus verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hawks vs Suns Prognose: Welches Team holt den dritten Sieg in Folge?

Die Defense der Hawks hinterließ zuletzt einen ganz schwachen Eindruck. Dass mit Trae Young nicht unbedingt eine defensive Abrissbirne die Zügel in Atlanta in der Hand hält, ist mittlerweile bekannt. Enttäuschend ist vielmehr, dass der Rest des Kaders diese Schwächen in dieser Saison kaum aufzufangen weiß. In den letzten 14 Partien setzte es vier heftige Blow-Out-Niederlagen mit jeweils über 20 Punkten Rückstand.

Noch mehr dürfte jedoch die Tatsache schmerzen, dass die Defensive in dieser Saison nicht durch einen überragenden Angriff aufgefangen werden kann. Die Hawks stehen mit einem Offensiv Rating von 118,2 nur auf dem 11. Platz der NBA. Unterm Strich reicht das nur für ein Net Rating von -2,5, und mit einer Bilanz von 20-27 nur für Platz 10 im Osten.

Die Suns hatten in dieser Saison schon mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. In den ersten 25 Partien der Spielzeit konnte man die gespielten Minuten der „Big Three“ der Suns an zwei Händen abzählen. Seitdem Booker, Durant und Beal regelmäßig gemeinsam auf dem Parkett stehen, kletterte Phoenix in der Tabelle stetig hinauf. Mit einer Bilanz von 28:20 konnte zuletzt ein direkter Playoff-Platz eingenommen werden.

Vor allem Devin Booker konnte in drei Spielen hintereinander mindestens 44 Punkte auflegen und kommt insgesamt in dieser Saison auf einen Punkteschnitt von 28,3, bei einem starken True Shooting Wert von fast 62 Prozent. Da kann Teamkollege Grayson Allen sogar noch einen drauflegen. Der Neuzugang trifft bisher absurde 50 Prozent seiner Distanzwürfe und kommt auf einen True Shooting Wert von fast 70 Prozent.

Hawks - Suns Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hawks: 138:122 Lakers (H), 126:125 Raptors (H), 143:148 Mavericks (H), 112:134 Warriors (A), 107:122 Kings (A).

Letzte 5 Spiele Suns: 136:120 Nets (A), 118:105 Heat (A), 98:113 Magic (A), 131:133 Pacers (A), 132:109 Mavericks (A).

Letzte 5 Spiele Suns vs. Mavericks: 116:107 (H), 132:100 (A), 124:115 (H), 117:121 (A), 135:103 (H).



Die Suns stehen mit einem Offensiv Rating von 118,4 auf dem 9. Rang der Liga und stellen mit einem Wert von 115,9 eine durchschnittliche Defensive. Vor allem die Produktion der Bankspieler lässt in dieser Saison zu wünschen übrig, sehen wir einmal von Allen und mit Abstrichen Eric Gordon ab, der auf fast zwölf Punkte im Schnitt pro Partie kommt.

Die Hawks sind traditionell recht abhängig von Distanzwürfen. Sie nehmen die siebtmeisten Dreier der Liga, treffen diese jedoch mit im Schnitt 36 Prozent leicht unterdurchschnittlich. Dass die Gegner von Atlanta ihre Distanzwürfe mit fast 39 Prozent Wurfquote im Korb versenken, hilft der ohnehin schon schwachen Defense der Hawks freilich nicht.

Der direkte Vergleich sieht nicht unbedingt rosig für die Gäste aus Phoenix aus, die nur drei der letzten zehn Spiele gegen die Hawks gewinnen konnten. Zuletzt setzte es sogar drei Niederlagen am Stück gegen die Franchise aus Georgia, die in den letzten Saisonen jedoch immer eine Top-7-Offensive stellen konnte und insgesamt auf ein positives Net Rating kam.

Die Hawks erzielten in den letzten drei Partien jeweils mindestens 126 Punkte und holten zuletzt zwei Siege, die Suns kamen in den letzten fünf Spielen auf einen Punktetschnitt von 123,0 und stehen ebenso bei zwei Siegen in Folge. Die Over-/Under-Line ist mit 246,5 Punkten recht hoch angesetzt. Wir würden aufgrund der offensiven Upsides beider Teams und der schwachen Defensive der Hawks eher zu einer „Über Punkte“-Wette tendieren. Solltet ihr das ähnlich sehen, könnt ihr für euren Tipp eine risikofreie Freiwette nutzen.

Unser Hawks - Suns Tipp: Sieg Suns mit HC -2,5

Die Hawks bekamen in fünf der letzten sechs Spiele mindestens 122 Punkte von ihren Gegnern eingeschenkt und dürften große Schwierigkeiten haben, die effizienten Scorer der Suns vom eigenen Korb fernzuhalten. Diese konnten immerhin in drei der letzten fünf Spiele mindestens 130 Punkte erzielen. Eine ähnliche Ausbeute würde uns gegen die Hawks nicht verwundern.