Heat - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2024

Unser Heat - Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 11.01.2024 lautet: In den letzten Jahren spielte Miami immer gerne gegen Oklahoma City. Doch im Wett Tipp heute dürfte diese Serie nun zu Ende gehen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) kommt es in der American Airlines Arena zum NBA-Spitzenspiel zwischen Miami und Oklahoma City. Die Heat stehen zusammen mit zwei anderen Teams mit einer Bilanz von 21-15 auf Platz 5 im Osten. Die Thunder dagegen liegen in der Western Conference nur einen Sieg (24-11) hinter dem Tabellenführer aus Minnesota zurück. Laut den Wettquoten gehen die Gäste bei diesem Duell als Favoriten ins Rennen.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Oddset die Wette „Sieg Thunder“.

Darum tippen wir bei Heat vs Thunder auf „Sieg Thunder“:

OKC ist mit einer Bilanz von 24-11 die Nummer 3 in der NBA

Oklahoma City hat die drittbeste Offense der Liga

Die Thunder haben 7 der letzten 10 Spiele gewonnen



Heat vs Thunder Quoten Analyse:

Miami steht beim Scoring auf Platz 23 (112,7 PPG), während die Defense von Oklahoma City bei den „Points allowed“ auf Rang 15 (114,6 PPG) geführt wird. Prunkstück von OKC ist die Offense mit 122,2 PPG. Nur zwei Teams kommen hier auf einen höheren Wert.

Die Abwehr des Teams aus Florida lässt dagegen pro Spiel die neuntmeisten Punkte zu (111,6). So gehen die Gäste bei der Heat vs Thunder Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,53 als Favoriten ins Rennen. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es bei den besten Buchmachern, zu den auch AdmiralBet mit dem aktuellen AdmiralBet Bonus gehört, Quoten im Schnitt von 2,56.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heat vs Thunder Prognose: Schafft Miami den vierten Heimsieg in Folge?

Im Vorjahr stand Miami ziemlich überraschend im NBA-Finale, hatte dort aber gegen Denver (1-4) keine Chance. In einer schwierigen Offseason ging den Heat dann einiges an Qualität verloren. Trotzdem kämpft das Team aus Florida wieder um die direkten Playoff-Plätze. Die Verantwortlichen setzen auch weiter voll auf Coach Erik Spoelstra, der am Dienstag seinen Vertrag für mehr als 100 Millionen Dollar um acht Jahre verlängert hat. Das 120:113 daheim gegen Houston am Dienstag war allerdings nur der zweite Sieg in den letzten fünf Spielen.

Tyler Herro führte sein Team in dieser Partie mit 28 Punkten zum Sieg. Schaut man auf die Bilanz in der American Airlines Arena, stehen die Heat hier über die Saison bei 10-6 und hoffen auf den vierten Heimerfolg in Serie. Allerdings muss Miami aktuell auf Jimmy Butler verzichten, was sich schmerzlich bemerkbar macht. Auch Kyle Lowry, RJ Hampton und Caleb Martin sind für das Spiel gegen OKC fraglich, während Dru Smith in dieser Saison nicht mehr für sein Team auflaufen kann.

Das Team aus Oklahoma City ist in dieser Saison die große Überraschung. Es war klar, dass der organische Aufbau bei den Thunder weiter Fortschritte machen würde. Dass die Mannschaft aber schon so weit ist, war nicht zu erwarten. Durch den extrem breiten Kader kann OKC Verletzungen besser kompensieren als jedes andere Team. Zudem hat man mit Shai Gilgeous-Alexander einen absoluten Topstar auf dem Feld. SGA steht bei den Points per Game auf Platz 3 der NBA hinter Joel Embiid und Luka Doncic.

Sicher gab es für die Thunder in den letzten Wochen gegen die Atlanta Hawks und die Brooklyn Nets auch Rückschläge. Doch das Team von Head Coach Mark Daigeneault hat in diesem Jahr einen schweren Schedule und die Denver Nuggets schon zweimal geschlagen. Hinzu kommen Erfolge gegen die Boston Celtics, die Minnesota Timberwolves und die LA Clippers. Das 136:128 gegen die Wizards am Dienstag war der siebte Sieg aus den letzten zehn Partien.

Heat - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heat: 120:113 Rockets (H), 97:113 Suns (A), 110:96 Lakers (A), 104:121 Clippers (A), 109:117 Jazz (A)

Letzte 5 Spiele Thunder: 136:128 Wizards (A), 115:124 Nets (A), 138:141 Hawks (A), 127:123 Celtics (H), 124:108 Nets (H)

Letzte 5 Spiele Heat vs Thunder: 112:111 (H), 110:108 (A), 120:108 (H), 103:90 (A), 108:94 (A)



Nach 70 Duellen führt Oklahoma City den Vergleich mit 40-30 Siegen an. Miami befindet sich aber auf einem 6-Spiele-Winning-Streak gegen die Thunder. OKC konnte zuletzt im August 2020 mit 116:115 daheim gegen die Heat gewinnen.

Bei Oklahoma City ist Shai Gilgeous-Alexander der absolute Topstar. SGA kommt in dieser Saison im Schnitt auf 31,5 Punkte pro Spiel und liegt bei seinem Team auch bei den Assists und den Steals vorne. Kommt der Kanadier in Miami sogar auf über 33,5 Punkte, wird dies von Bet365 mit einer Quote von 1,80 belohnt - alle Informationen zur Bet365 Anmeldung.

Unser Heat - Thunder Tipp: Sieg Thunder

In den letzten Jahren war OKC ein Lieblingsgegner von Miami. Die Heat möchten nun den siebten Sieg in Folge gegen die Thunder feiern. Doch irgendwann muss jede Serie zu Ende gehen. Wann, wenn nicht in dieser Saison, in die Thunder so gut in Form sind? Sicher waren die Hausherren zuletzt heimstark, doch bei den Gästen ist SGA in Topform. Zudem hat OKC das beste Point Differential (+7,5) im Westen sowie die höchste Free-Throw-Percentage und die beste 3-Point-Percentage der NBA. Da die Gastgeber auch noch Verletzungssorgen haben, müsste das zum Auswärtssieg reichen.

Unser Heat Thunder Sportwetten Tipp lautet: „Sieg Thunder“ mit einer Wettquote bei Oddset von 1,53.

