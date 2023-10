Heidenheim - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 22.10.2023

Unser Heidenheim - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.10.2023 lautet: Heimstarke Heidenheimer finden gleich mehrmals den Weg ins gegnerische Netz.

Zum Abschluss des achten Spieltags in der Bundesliga kommt es in der Voith-Arena zum Aufeinandertreffen zwischen Heidenheim und Augsburg. Es ist gleichzeitig das Debüt für Jess Thorup als neuer Trainer der Fuggerstädter. Kann er den Negativlauf des FCA auf fremden Plätzen stoppen? Wir sind da eher skeptisch, zumal sich der FCH zu Hause sehr wohl fühlt.

Wir sehen die Gastgeber im Vorteil und trauen ihnen auch mehr als nur ein Tor zu. Daher tendieren wir zum Wett Tipp heute „Heidenheim Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,04 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs. Augsburg auf „Heidenheim Über 1,5 Tore“:

Heidenheim hat nur 2 der letzten 21 Heimspiele in allen Wettbewerben verloren.

Augsburg hat alle 4 Auswärts-Pflichtspiele in dieser Saison verloren…

…und dabei immer mindestens zwei Gegentore kassiert.

Heidenheim vs. Augsburg Quoten Analyse:

Die Quoten für Wetten auf Heim- und Auswärtssieg liegen dicht beieinander und bewegen sich im Bereich von 2,40 bis 2,85.

Wer glaubt, dass der FCA hier seinen ersten Auswärtspunkt der Saison holt, der könnte über die „Doppelte Chance X2″ nachdenken, die Wettquoten bis 1,60 abwirft. Allgemein erwarten die Buchmacher ein recht torreiches Match, was Wettquoten von höchstens 1,70 für die Wettoption „Über 2,5 Tore“ verdeutlichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs. Augsburg Prognose: Vorteile bei den Gastgebern

Mit einem 0:2 in Frankfurt hatte sich Heidenheim in die Länderspielpause verabschiedet. Nach zuvor fünf Ligaspielen, in denen immer mindestens einmal getroffen werden konnte, blieb der FCH also mal wieder ohne eigenes Tor. Auswärts hat der Aufsteiger aber ohnehin keine positive Bilanz: Ein Punkt aus vier Partien und 3:10 Tore.

Zu Hause sieht die Sache dagegen ganz anders aus: Das erste Bundesliga-Heimspiel der Klubgeschichte wurde noch knapp mit 2:3 gegen Hoffenheim verloren und das, obwohl der FCH bis zur 76. Minute mit 2:0 führte. In den beiden folgenden Heimpartien gegen Bremen und Union Berlin holte Heidenheim dann allerdings das Maximum von sechs Punkten.

Insgesamt erzielten die Kicker von der Ostalb in ihren ersten drei Heimspielen starke sieben Tore. Wie wohl sich Heidenheim in der heimischen Voith-Arena fühlt, wird an folgenden Zahlen deutlich: Seit Mai 2022 hat der FCH nur zwei von 21 Heimspielen in allen Wettbewerben verloren. 15 der übrigen 19 Heimpartien wurden gewonnen.

Verbesserungspotential besteht aber noch in der Defensive: Schon 15 Gegentore haben die Heidenheimer kassiert. Der letzte Bundesliga-Neuling, der an den ersten sieben Spieltagen so viele Gegentreffer kassiert hat, war Energie Cottbus in der Saison 2000/01. Zu Hause gab es allerdings nur fünf dieser 15 Gegentore.

Heidenheim - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Frankfurt (A), 1:0 Union Berlin (H), 1:4 Leverkusen (A), 4:2 Bremen (H), 2:2 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:2 Darmstadt (H), 0:2 Freiburg (A), 2:1 Mainz (H), 0:3 Leipzig (A), 2:2 Bochum (H)

Letzte Spiele Heidenheim vs. Augsburg: -

Mit 17 haben die Gäste aus Augsburg noch einmal zwei Gegentore mehr als der kommende Gegner. Der FCA sah sich nach der 1:2-Heimpleite vor der Länderspielpause gegen Aufsteiger Darmstadt gezwungen, den bisherigen Trainer Enrico Maaßen vor die Tür zu setzen. Am Sonntag wird Jess Thorup sein Bundesliga-Debüt als neuer Coach geben.

Dieser hat gleich mehrere Aufträge und einer davon ist es, die schwache Auswärtsbilanz der Fuggerstädter zu verbessern. Das Team hat in dieser Saison alle vier Pflichtspiele auf des Gegners Platz verloren - drei in der Bundesliga, eines im DFB-Pokal bei Drittligist Unterhaching. Bei all diesen vier Pleiten kassierte Augsburg mindestens zwei Gegentore.

Saisonübergreifend kassierte der FCA in den letzten sechs Pflichtspielen in der Fremde mindestens zwei Gegentreffer. Allein in der Bundesliga wartet er seit 17 Auswärtspartien auf eine weiße Weste und seit 16 Auswärtsbegegnungen auf einen Sieg. Im Jahr 2023 kassierte kein Klub so viele Auswärts-Gegentore wie Augsburg mit 36.

Das sind alles Zahlen, die nicht unbedingt für die Gäste sprechen. Wer hier dennoch einen Tipp in Richtung des FCA abgeben will, sollte dafür am besten eine Freiwette ohne Einzahlung nutzen. Mit Bundesliga-Debütanten haben es die Augsburger nämlich auch nicht so. Nur eines der ersten fünf Spiele gegen einen Neuling haben sie gewonnen.

Unser Heidenheim - Augsburg Tipp: „Heidenheim Über 1,5 Tore“

Auch wenn der Trainerwechsel-Effekt oftmals schon im ersten Spiel sichtbar ist, rechnen wir nicht damit, dass sich die Auswärtsleistungen des FC Augsburg, der zuletzt vor über einem Jahr ein Auswärtsspiel gewann, plötzlich um 180 Grad drehen. Heidenheims vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt und wenn dieses erreicht werden soll, dann müssen vor allem die Heimspiele gewonnen werden. Wir trauen das dem FCH zu, ebenso dass er gegen eine der schwächsten Defensiven in der Bundesliga auch mehr als nur einmal trifft.