Heidenheim - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser Heidenheim - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Wenige Tage vor dem Duell gegen Arsenal könnten die Bayern mit dem Kopf schon in der Königsklasse sein. So wartet im Wett Tipp heute eine schwere Aufgabe auf die Münchner.

Im Endspurt dieser Saison stehen bei den Bayern noch nur zwei Dinge auf dem Programm: Hinter den Kulissen läuft die Suche nach einem Nachfolger für Chefcoach Thomas Tuchel und auf dem Rasen konzentriert sich alles auf das Viertelfinale in der Königsklasse gegen Arsenal, welches in der kommenden Woche beginnt. Bevor sich der Rekordmeister mit den Gunners misst, steht aber zunächst das Gastspiel bei Aufsteiger Heidenheim an. Laut den Wettquoten sind die Münchner hier die haushohen Favoriten.

Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten für die Wette “Sieg Heidenheim mit HC +2″.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Bayern auf “Sieg Heidenheim mit HC +2″:

19 von 30 Zählern sammelte Heidenheim im heimischen Stadion

In 4 der bisherigen 7 Duelle mit den Top 4 der Liga blieb der FCH ungeschlagen.

Die Bayern kassierten 2024 mehr Niederlagen als der FCH

Heidenheim vs Bayern Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher lautet die Ausgangslage bei der Heidenheim vs Bayern Prognose: Der Rekordmeister ist zu Gast beim Aufsteiger. Nur so erklären sich die niedrigen Quoten für einen Auswärtssieg im Schnitt von 1,35.

Auf der Gegenseite trauen die Wettanbieter den Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,57 nicht allzu viel zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Bayern Prognose: Der FCH ist schwer zu schlagen

Heidenheim ist seit sechs BL-Spielen in Serie sieglos (3U, 3N). Nur Schlusslicht Darmstadt holte in diesem Zeitraum weniger Punkte (2) als der FCH (3). Der Verein von der Brenz hat 2024 auch nur eines der elf Bundesliga-Spiele gewonnen. Dennoch spielt der Aufsteiger eine tolle Saison. Die Männer von Coach Frank Schmidt haben zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zudem hat man in diesem Kalenderjahr seltener verloren (3 Mal) als die Bayern (4 Mal).

Vor allem gegen die Top-4-Teams schlägt sich das Team von der Ostalb beachtlich. In vier dieser sieben Duelle blieben die Schwaben ungeschlagen, so auch am Samstag im Derby beim VfB. Hier lagen die Gäste kurz nach der Halbzeit mit 0:2 zurück, drehten die Partie aber in eine 3:2-Führung und nahmen am Ende durch ein 3:3 einen verdienten Punkt mit. Der Trainer setzt auf Moral, Kontinuität, Beharrlichkeit und Arbeit. 19 von 30 Zählern sammelte der FCH im heimischen Stadion.

Im Spitzenspiel am vergangenen Wochenende daheim gegen den Borussia Dortmund wirkten die Münchner ideenlos und müde. So setzte es mit dem 0:2 im 10. Rückrunden-Spiel bereits die vierte Niederlage (5S, 1U). Die Bayern spielen ihre schwächste Bundesliga-Rückrunde seit 15 Jahren. Mit 13 Punkten Rückstand auf Leverkusen sind die letzten Hoffnungen auf die zwölfte Meisterschaft in Serie endgültig passé. An der Offensive liegt die schwache Saison nicht: Denn mit 78 Toren stellt der Rekordmeister den besten Angriff der Liga.

Doch 33 Gegentore nach 27 Spieltagen sind der zweitschlechteste Wert in den letzten 13 Jahren. Auch in der Rückrunden-Tabelle findet sich die Truppe von Trainer Thomas Tuchel nur auf Platz 6 wieder. Die Münchner haben immerhin saisonübergreifend die letzten acht BL-Spiele gegen Aufsteiger gewonnen und dabei in dieser Saison 17 Treffer erzielt. Drei der fünf Saison-Pleiten setzte es allerdings auswärts. Kingsley Coman und Leroy Sané sollen fürs Auswärtsspiel in Heidenheim wieder einsatzfähig sein.

Heidenheim - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:3 VfB Stuttgart (A), 0:1 KSC (H), 1:1 Gladbach (H), 0:1 Augsburg (A), 1:2 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:2 Dortmund (H), 5:2 Darmstadt (A), 8:1 Mainz (H), 3:0 Lazio Rom (H), 2:2 Freiburg (A)

Letzte Spiele Heidenheim vs Bayern: 2:4 (A), 4:5 (A)

Bisher gab es nur zwei Duelle zwischen beiden Vereinen: Im Pokal-Viertelfinale der Saison 2018/19 siegten die Bayern daheim mit 5:4. Das Hinspiel der laufenden Saison ging in der Allianz Arena mit 4:2 an den Rekordmeister. Allerdings konnten die Gäste aus Heidenheim nach einem 0:2-Pausen-Rückstand zwischenzeitlich zum 2:2 ausgleichen. Nun treffen sich beide Mannschaften erstmals in Heidenheim.

In den letzten neun Bundesliga-Partien kassierte der FCB immer mindestens ein Gegentor. Setzt sich diese Serie fort, ist die Wette “Beide Teams treffen” eine gute Option. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Betway eine Quote von 1,55. Wenn ihr euch bei diesem Anbieter anmelden möchtet, findet ihr bei uns eine genaue Anleitung sowie weitere wichtige Infos rund um die Betway Registrierung.

Unser Heidenheim - Bayern Tipp: Sieg Heidenheim mit HC +2

Sicherlich spricht auch am Samstag einiges für die Bayern. Aktuell fällt es aber schwer, auf einen souveränen Sieg der Bayern zu tippen. Der Unterschied zwischen beiden Teams bei den Wettquoten fällt aus unserer Sicht zu deutlich aus. Die drei klaren Siege in Serie gegen Lazio, Mainz und Darmstadt waren nur ein kurzes Strohfeuer. Im Duell gegen den BVB wurde klar, dass die Münchner die Liga schon abgehakt haben. Nun trifft man auswärts auf einen unangenehmen Gegner, der bis zum Abpfiff keinen Zentimeter verschenkt und schwer zu schlagen ist. So trauen wir den Gästen maximal einen knappen Sieg zu.