Heidenheim – Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Heidenheim - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.11.2023 lautet: Der Aufsteiger gewann drei der letzten vier Heimspiele. In unserem Wett Tipp heute dürfte sich der positive Heimtrend der Heidenheimer fortsetzen.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Bochum auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Heidenheim vs Bochum Quoten Analyse:

Heidenheim vs. Bochum Prognose: Rutscht Bochum in die Abstiegszone?

Satte neun der erbeuteten zehn Zähler wurden in der Voith-Arena geholt. Drei Siege und zwei Niederlagen attestieren der Elf aus dem Osten Baden-Württembergs ein gewisses Maß an Heimstärke, zumal drei der letzten vier Heimspiele siegreich ausgingen. Dabei war die Konkurrenz mit Bremen (4:2), Union Berlin (1:0) und dem VfB Stuttgart (2:0) keineswegs zu verachten. 60 Prozent der Spiele vor heimischer Kulisse brachten mindestens drei Tore mit sich.

Heidenheim - Bochum Statistik & Bilanz:

Immerhin fünf der erbeuteten neun Punkte resultierten in den Stadien des Gegners. Vor allem defensiv zeigten sich die Recken aus dem Ruhrpott auswärts sehr anfällig und müssen sich 17 Gegentore ankreiden lassen. Nur Darmstadt kassierte in der Ferne noch mehr Tore (18). 83 Prozent der Auswärtsspiele in der Bundesliga endeten mit drei oder mehr Treffern. In den letzten beiden Paarungen in der Ferne verzeichnete die Auswahl von Trainer Thomas Letsch drei Tore. Gerade für Neulinge im Sportwetten-Geschehen bietet sich ein Wettbonus ohne Einzahlung an, um erste Erfahrungen beim Abschluss der Heidenheim Bochum Wetten zu sammeln.