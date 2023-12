Heidenheim - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten | 09.12.2023

Unser Heidenheim - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Die Aufsteiger leiden unter ihrer schwachen Defensive. Zwei der drei schwächsten Defensiven treffen aufeinander. Im Wett Tipp heute spielt der ruhende Ball eine große Rolle.

Heidenheim empfängt Darmstadt zum Aufsteiger-Duell. Beide Mannschaften kämpfen im ersten Jahr gegen den Abstieg und hadern jeweils mit ihren durchlässigen Defensiven. Darmstadt ließ die meisten Gegentore pro Spieltag zu (2,6). Laut erwartbaren Gegentoren ist die Abwehr der Hausherren allerdings die schwächste in der Bundesliga (32,0 xGA). Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Suche nach Siegen. Der 1. FCH und D98 gewannen jeweils nur eines ihrer vergangenen sieben Ligaspiele.

Für die Hausherren spricht das Heimspiel (durchschnittlich 1,67 Punkte pro Heimspiel). Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Heidenheim“ mit einer Quote von 2,05 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Darmstadt auf „Sieg Heidenheim“:

Heidenheim vs Darmstadt Quoten Analyse:

Darmstadt ist seit sechs Spieltagen sieglos, konnte sich in der Hintermannschaft zuletzt aber stabilisieren. Gelingt den Gästen ein Dreier im Aufsteiger-Duell, könnt ihr das 3,50-Fache eures Einsatzes gewinnen.

Heidenheim vs Darmstadt Prognose: Standards als entscheidender Faktor

Auswärts ist der Bundesliga-Neuling das schwächste Team der Liga (0,14 Punkte pro Spiel). Im Umkehrschluss gewinnen die Heimspiele an Bedeutung. Zehn von elf Punkten fuhr der Tabellen-Vierzehnte in der heimischen Voith-Arena ein.

Der Mitaufsteiger aus Darmstadt könnte den Gastgebern einen speziellen Aspekt in die Karten spielen. Mehr Standard-Gegentore als die Lilien kassierte niemand (7). Zudem erlaubte die Hintermannschaft von Torsten Lieberknecht die meisten Gegentore pro Partie (2,6).

Heidenheim - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Ein weiterer Faktor in dieser Begegnung ist der Austragungsort. Sieben der vergangenen acht direkten Aufeinandertreffen endeten mit einem Sieg für die Heimmannschaft. Im achten Duell teilten sich beide Mannschaften die Punkte (2:2). Zudem entdecken wir zusätzliche Auffälligkeiten in den Vergleichen mit Top-Mannschaften. Heidenheim traf an zwei der letzten drei Spieltage auf Bayern (2:4) und RB Leipzig (1:2). Die Tordifferenz dieser Partien betrug insgesamt nur -3.