Heidenheim - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 02.02.2024

Unser Heidenheim - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.02.2024 lautet: Der BVB ist mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen wieder auf CL-Kurs. Auch in Heidenheim ist beim Wett Tipp heute mindestens ein Punkt drin.

Dortmund war mit einer ganz schlechten Serie in die kurze Winterpause gegangen. Neben dem Aus im DFB-Pokal gegen Stuttgart konnte der BVB zum Ende des Jahres 2023 nur eines von acht Ligaspielen gewinnen (4U, 3N). Der Abstand auf die Champions-League-Plätze wurde immer größer. Coach Edin Terzic wurde schon in Frage gestellt. Doch 2024 hält sich die Borussia mit drei Siegen aus drei Spielen bisher schadlos.

Diese Serie soll nun am Freitag zu Gast in Heidenheim ausgebaut werden. Wir spielen bei diesem Duell mit einer Quote von 1,80 bei Betano die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Dortmund auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Die Borussia hat nur eines der letzten 12 Gastspiele in der Bundesliga verloren

Der BVB ist das drittbeste Auswärtsteam der Liga (4S, 4U, 1N)

Dortmund hat seit 8 Reisen zu einem Aufsteiger nicht mehr verloren



Heidenheim vs Dortmund Quoten Analyse:

In der Bundesliga-Tabelle hat der BVB sechs Plätze und 13 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zudem ist hier natürlich auch der Champions-League-Achtelfinalist beim Aufsteiger zu Gast.

So sind die Borussen für die Sportwetten Anbieter auch bei der Heidenheim vs Dortmund Prognose die Favoriten. Für einen Auswärtssieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,74. Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Bookies ein Dreier der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 4,16 doch um einiges unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Dortmund Prognose: Der FCH hofft auf seine gute Heimbilanz

Vor der Saison galt Heidenheim als einer der großen Favoriten für den direkten Wiederabstieg. Doch der Verein von der Ostalb hält sich bisher überraschend wacker. Das 1:1 am vergangenen Wochenende in Hoffenheim war schon das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. Nur Tabellenführer Leverkusen kann eine bessere Serie vorweisen. Der Abstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt elf Punkte. Mit 23 Zählern nach 19 Spieltagen musste seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel nur ein Team am Ende noch absteigen.

Die Basis für die gute Zwischenbilanz legte der FCH im eigenen Stadion. Hier holte man 17 der 23 Saisonpunkte und ist auch schon seit fünf Spielen (3S, 2U) ungeschlagen. Das reicht für einen tollen achten Platz in der Heimtabelle. In der Fremde gab es in zehn Versuchen bisher aber nur einen Sieg, bei drei Remis und sechs Niederlagen. In der Offensive ist Verlass auf Eren Dinkci, der beim jüngsten Remis gegen die TSG seinen mittlerweile siebten Saisontreffer erzielte.

Die ersten beiden Spiele nach der Winterpause hatte der BVB gegen Darmstadt (3:0) und Köln (4:0) noch ohne Gegentor gewonnen. Beim 3:1 am Samstag gegen Bochum setzte es dann den ersten Gegentreffer. Den erzielte allerdings Nico Schlotterbeck per Eigentor. Am Ende konnten die Schwarz-Gelben diesen Fauxpas aber ganz gut verkraften. Denn mit dem dritten Sieg in Folge kletterte Dortmund erstmals seit dem 12. Spieltag wieder auf einen der vier Champions-League-Ränge.

Den möchten die Männer von Coach Edin Terzic nun nicht mehr hergeben. Auch in der Fremde läuft es in dieser Saison ganz ordentlich. In neun Gastspielen setzte es nur eine Pleite. Seit vier Partien auf des Gegners Platz ist man ungeschlagen. Zudem hat der BVB seit acht Auswärtsspielen nicht mehr gegen einen Aufsteiger verloren (6S, 2U). Doch trotz guter Ansätze ist bei der Borussia noch Luft nach oben, vor allem im Aufbau- und Zusammenspiel.

Heidenheim - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:1 TSG Hoffenheim (A), 1:1 Wolfsburg (A), 1:1 Köln (A), 2:0 Paderborn (H), 3:2 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Bochum (H), 4:0 Köln (A), 3:0 Darmstadt (A), 3:3 Standard Lüttich (H), 1:1 Mainz (H)

Letzte Spiele Heidenheim vs Dortmund: 2:2 (A)



Am 3. Spieltag der laufenden Saison waren beide Vereine in Dortmund zum ersten Mal aufeinandergetroffen. Nach 15 Minuten lag der BVB schon mit 2:0 vorne. Am Ende kamen die Schwarz-Gelben auf einen Expected-Goals-Wert von 3,36.

Auf der Anzeigetafel stand nach 90 Minuten aber lediglich ein 2:2. Die Borussia hat in den ersten 15 Minuten schon sieben Mal getroffen. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Heidenheim kassierte in diesem Zeitraum dagegen die meisten Gegentore der Liga (8). So könnte die Wette „1. Tor Dortmund“ auch für den Freitag eine gute Option sein. Für diesen Tipp bekommt ihr bei NEObet eine Quote von 1,52. Für komfortable Wetten bei diesem Anbieter empfehlen wir die NEObet mobile App.

Unser Heidenheim - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Bei diesem Duell sprechen natürlich Faktoren wie die Qualität klar für die Dortmunder. Doch daheim ist der FCH ein ganz unangenehmer Gegner. Zudem kann sich die Form des Aufsteigers mit sechs Spielen ohne Niederlage auch sehen lassen. Mehr als einen Punkt trauen wir Heidenheim gegen einen ebenfalls formstarken BVB aber nicht zu. Da in den letzten drei Spielen mit Beteiligung der Borussia elf Tore gefallen sind, dürfte es auch dieses Mal ein paar Treffer zu sehen geben.