Heidenheim - FC Kopenhagen Tipp, Prognose & Quoten 20.02.

SPORT1 Betting 19.02.2025 • 09:32 Uhr Heidenheim - FC Kopenhagen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Bringt der FCH den Vorsprung über die Zeit?

Unser Heidenheim - FC Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 20.02.2025 lautet: Da die Schwaben in dieser Saison im Europapokal ein ganz anderes Gesicht zeigen als in der Bundesliga dürfen sie im Wett Tipp heute auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen.

Obwohl Heidenheim in der Bundesliga aktuell nicht viel auf die Reihe bekommt, gewannen die Schwaben in der Vorwoche das Hinspiel in der K.o.-Phase der Conference League zu Gast beim FC Kopenhagen. Mit diesem 2:1-Erfolg stehen die Männer von Coach Frank Schmidt kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Fürs Rückspiel am Donnerstag bleiben die Quoten der Heidenheim FC Kopenhagen Prognose aber vorsichtig und rechnen mit einem engen Duell auf Augenhöhe. Wir sehen die Gastgeber leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets den Heidenheim FC Kopenhagen Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X& Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs FC Kopenhagen auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Kopenhagen wartet nach 15 Duellen mit deutschen Vereinen immer noch auf den ersten Sieg

Heidenheim hat schon das Hinspiel auswärts beim FCK gewonnen

In 9 Conference-League-Partien dieser Saison hat der FCH nur 2 Niederlagen kassiert

Heidenheim vs FC Kopenhagen Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen beide Mannschaften (65 Mio. zu 77 Mio. Euro) fast gleichauf. Dann müssten der Heimvorteil und das Ergebnis aus der Vorwoche für die Heidenheim vs FC Kopenhagen Quoten auch eine Rolle spielen.

Trotzdem bekommt der FCH bei den besten Buchmachern mit Siegquoten von maximal 2,50 nur eine leichte Favoritenrolle verpasst, denn für einen Dreier der Gäste gibt es auch lediglich Heidenheim FC Kopenhagen Wettquoten zwischen 2,60 und 2,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs FC Kopenhagen Prognose: International spielt der FCH ganz anders auf

Immer wieder im Laufe dieser Saison wollte Heidenheim den Schwung aus dem Europapokal mit in die Liga nehmen, doch das hat bisher nicht funktioniert. Auch am vergangenen Spieltag nicht. Nach dem 2:1 in Kopenhagen setzte es eine 0:2-Pleite daheim gegen Mainz. Die Schwaben zeigten sich am Sonntag wieder einmal redlich bemüht, doch obwohl der FCH bei den Gesamtschüssen mit 12:6 vorne lag, sprachen die Expected Goals (2,03 zu 0,63) klar für die Nullfünfer. Die Abwehr leistet sich immer wieder entscheidende Patzer.

Auf der Gegenseite ist die Offensive viel zu harmlos. 16 Niederlagen sind der höchste Wert im Oberhaus. Der Verein von der Ostalb ist nur noch einen Zähler vom letzten Platz entfernt. Dagegen hat man auf das rettende Ufer schon sieben Punkte Rückstand. Da die Männer von Frank Schmidt im Europapokal aber ein anderes Gesicht zeigen, lohnt sich beim Heidenheim FC Kopenhagen Tipp ein gesonderter Blick auf die internationalen Spiele. In der Conference League hat der Verein vier Heimspiele absolviert. Nach Siegen gegen BK Häcken und Ljubljana folgten ein 0:2 gegen Chelsea und ein 1:1 gegen St. Gallen.

Dem FC Kopenhagen war am vergangenen Donnerstag die fehlende Wettkampfpraxis nach der langen Winterpause anzumerken. Am Wochenende gab es im ersten Liga-Spiel des Jahres 2025 einen 2:1-Sieg beim Randers FC. Damit konnten die Löwen die Tabellenführung verteidigen. Allerdings behauptet das “Byens Hold” den ersten Rang im Duell mit Meister Midtjylland nur durch das bessere Torverhältnis. Nach dem Rückspiel gegen Heidenheim steht am Wochenende das Spitzenspiel im heimischen Parken Stadion gegen den Titelverteidiger an.

Beide Niederlagen in dieser Liga-Saison kassierte der FCK in der Fremde. Von den sechs Auswärtspartien im laufenden Europapokal-Wettbewerb (inklusive Quali) konnte Kopenhagen auch nur zwei gewinnen, bei den Magpies aus Gibraltar und bei Dinamo Minsk. Zum Abschluss der ECL-Liga-Phase gab es Mitte Dezember ein 0:3 bei Rapid Wien. In den vorigen zwei Spielzeiten hatten die “Löverne” noch in der Champions-League-Gruppenphase gespielt und waren im Vorjahr sogar ins Achtelfinale eingezogen.

Heidenheim - FC Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Mainz (H), 2:1 Kopenhagen (A), 0:1 Freiburg (A), 1:2 Dortmund (H), 1:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 2:1 Randers FC (A), 1:2 Heidenheim (H), 3:4 Aarhus GF (A), 0:1 FC Elche (A), 3:0 Silkeborg IF (H)

Letzte Spiele Heidenheim vs FC Kopenhagen: 2:1 (A)

Beide Vereine waren in der Vorwoche erstmals aufeinandergetroffen. Die Hausherren hatten beim Ballbesitz (60 Prozent) und den Gesamtschüssen (15:11) die Nase vorne. Dafür sprachen die Expected Goals für die Schwaben (2,20 zu 1,96).

Für unsere Heidenheim FC Kopenhagen Prognose spielt auch eine Rolle, dass die Dänen mit fünf Remis und zehn Niederlagen eine ganz schwache Bilanz gegen Vereine aus Deutschland vorzuweisen haben.

So seht ihr Heidenheim - FC Kopenhagen im TV oder Stream:

20. Februar 2024, 18:45 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: RTL Nitro

Übertragung Stream: RTL+

RTL überträgt das Spiel zwischen Heidenheim und Kopenhagen live im Free-TV auf Nitro. Anstoß zur Partie in der Voith-Arena von Heidenheim ist um 18:45 Uhr.

Parallel zur TV-Ausstrahlung ist das Duell auch online auf RTL+ im Live-Stream zu sehen

Heidenheim vs FC Kopenhagen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Feller - Keller, P. Mainka, Siersleben - Busch, Theuerkauf, Niehues, S. Conteh, Wanner, Scienza - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher (Tor), Ke. Müller (Tor), Gimber, Janes, Kerber, Negele, M. Breunig, Traoré, Honsak, Zivzivadze, Schöppner, Beck

Startelf FC Kopenhagen: Ramaj - Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Froholdt, Delaney, Mattsson - J. Larsson, Claesson, Robert

Ersatzbank FC Kopenhagen: Runarsson (Tor), Trott (Tor), Garananga, Meling, Nemeth, Chiakha, Achouri, Elyounoussi, Gocholeishvili, Clem

Die Hausherren müssen weiterhin nur auf Niklas Dorsch verzichten. Bei den Gästen fällt Roony Bardghji sicher aus.

Die Einsätze von Lukas Lerager und Nicolai Boilesen entscheiden sich dagegen kurzfristig. Trotzdem spielen die Personalien keine große Rolle für die Heidenheim FC Kopenhagen Prognose.

Unser Heidenheim - FC Kopenhagen Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

In der Conference League setzt Heidenheim-Trainer Frank Schmidt oft auf eine große Rotation. Trotzdem zeigt der FCH im Europapokal die besseren Leistungen als in der Bundesliga.

Am Donnerstag sprechen nun zwei Gründe für die Schwaben: Erstens der Heimvorteil und zweitens der Vorsprung aus dem Hinspiel. Wir glauben, dass sich die Schwaben dieses Ergebnis nicht mehr nehmen lassen.