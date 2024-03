Heidenheim - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten| 03.02.2024

Zum ersten Mal in der Ära von Dino Toppmöller wartet die Eintracht seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg (4U, 2N). In der Bundesliga trennte sich die SGE zuletzt drei Mal in Serie mit einer Punkteteilung, was über die gesamte Spielzeit bereits zehn Mal der Fall war. Heidenheim profitiert von seiner Kontinuität im Team. Die Abstimmung auf dem Feld stimmt, was unter anderem an Kapitän Patrick Mainka liegt, der als einziger Feldspieler der Bundesliga jede Minute auf dem Feld stand.