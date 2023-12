Heidenheim – Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 20.12.2023

Unser Heidenheim - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2023 lautet: Trotz zweier Erfolgserlebnisse in Serie und dem Heimvorteil hat Heidenheim in unserem Wett Tipp heute keinen leichten Stand gegen den Sport-Club aus dem Breisgau.

Beim FC Heidenheim zeichnete sich kürzlich ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Die Begegnungen gegen Darmstadt (3:2) und Mainz (1:0) wurden siegreich gestaltet. Auch Freiburg ist im Aufwind, auf nationaler Ebene seit vier Duellen ungeschlagen und holte kürzlich drei Siege am Stück. Der SCF wird auch beim Aufsteiger seine Erfolgsserie fortsetzen und zumindest nicht verlieren.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,68 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Freiburg auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Heidenheim hat bisweilen beide direkten Duelle mit dem Sport-Club verloren.

Freiburg holte kürzlich 6 Punkte aus den vergangenen beiden BL-Auswärtspartien in Mainz und Wolfsburg.

Die Breisgauer absolvierten 7 der 8 Bundesliga-Paarungen in der Fremde mit weniger als 4,5 Toren.

Heidenheim vs Freiburg Quoten Analyse:

Anhand der Quoten lässt sich am Drei-Weg-Markt auf eine ausgeglichene Angelegenheit schließen. Beide Mannschaften werden sich auf Augenhöhe begegnen, wenngleich die Gäste aus Freiburg mit einer Quote von durchschnittlich 2,40 geringfügig niedriger bewertet sind.

Die Bookies gehen zudem von Toren auf beiden Seiten aus und preisen den Markt „Beide Teams treffen“ dementsprechend ein. Obwohl nicht mit einem Schützenfest zu rechnen ist, dürften laut Buchmacher-Bewertung drei oder mehr Tore fallen. Neben teilweise sehr guten Heidenheim Freiburg Wettquoten halten die zahlreichen Wettanbieter auch den einen oder anderen Sportwetten Gutschein parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs. Freiburg Prognose: Beendet Freiburg den positiven Trend der Gastgeber?

Nachdem der FCH im vergangenen Jahr die Meisterschaft in der 2. Bundesliga sicherte und direkt ins deutsche Oberhaus des Fußballs aufstieg, waren die Erwartungen in dieser Saison sehr niedrig angesetzt. Grundlegend galt es, die Klasse zu halten.

Bisher bot der Aufsteiger eine sehr solide Vorstellung und gewann ein Drittel seiner Bundesliga-Duelle. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Blau-Rot-Weißen mit 49,25 Millionen Euro neben Darmstadt (41 Millionen Euro) den niedrigsten Kader-Marktwert der Liga aufzeigen. Der Vorsprung zur Abstiegszone ist mittlerweile auf sieben Punkte angewachsen.

Defensiv haben die Recken von Trainer Frank Schmidt kein gutes Bild abgegeben und mussten 30 Gegentore akzeptieren.

Der Angriff konnte die defensive Anfälligkeit nicht kompensieren und brachte lediglich 22 Tore zustande.

Heidenheim - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:0 Mainz (A), 3:2 Darmstadt (H), 1:2 RB Leipzig (A), 0:0 Bochum (H), 2:4 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:0 Köln (H), 0:2 West Ham (A), 1:0 Wolfsburg (A), 1:0 Mainz (A), 5:0 Olympiakos (H)

Letzte Spiele Heidenheim vs. Freiburg: 0:2 (A), 1:2 (H)

Nach vier Spieltagen ohne Erfolgserlebnis fanden die Breisgauer zuletzt wieder zurück in die Spur und erzielten drei Siege am Stück. Dabei bot vor allem die von Trainer Christian Streich bevorzugte Viererkette eine sehr gute Vorstellung und hielt dreimal in Serie die Null. Seit mehr als elf Jahren agiert der 58-Jährige an der Seitenlinie und geht gegen Heidenheim bereits in sein 467. Spiel als Freiburg-Trainer. In den bisherigen 466 Begegnungen unter seiner Federführung sind im Schnitt 2,9 Tore gefallen.

Die letzten vier Bundesliga-Spieltage brachten sogar jeweils maximal zwei Tore mit sich. Auf gegnerischem Boden präsentierten sich die Breisgauer sehr minimalistisch und schenkten dem Gegner nur sechs Tore in acht Spielen ein. Mehr als ein Drittel der Auswärtspartien endete ohne Gegentor. Neben einer großen Vielfalt an Märkten zum genannten Bundesliga-Duell hält Bwin auch das eine oder andere Angebot bereit, wie beispielsweise die Bwin Gratiswette.

Unser Heidenheim – Freiburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Freiburg verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und rangiert darüber hinaus in der Tabelle sechs Ränge vor dem FC Heidenheim. Ein weiteres Indiz für einen Auswärtssieg ist der Direktvergleich. Zweimal standen sich beide Konkurrenten in der Vergangenheit gegenüber. Beide Ansetzungen gestaltete der Sport-Club siegreich. Da die Breisgauer zudem auswärts zuletzt die Spiele aus einer gut sortierten Viererkette gestalteten, gehen wir von keinem Torfestival aus.