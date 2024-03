Heidenheim - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2024

Unser Heidenheim - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Die 1:2-Niederlage im DfB-Pokal gegen Saarbrücken war ein weiteres frustrierendes Ereignis in einer ohnehin schon deprimierenden Spielzeit für die Gladbacher. In unserem Wett Tipp heute tut sich die Defensive der Fohlen wieder schwer.