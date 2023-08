Heidenheim - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 26.08.2023

Unser Heidenheim - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Am Samstag wird auf der Ostalb Fußball-Geschichte geschrieben. Im Duell gegen die TSG trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu.

Am Samstag ist es soweit: Der 1. FC Heidenheim bestreitet das erste Bundesliga-Heimspiel seiner Vereinsgeschichte. Hier kommt es gleich zum Baden-Württemberg-Derby gegen TSG Hoffenheim. Beide Vereine sind mit einer Niederlage in die neue Bundesliga-Saison gestartet und wollen nun den ersten Dreier.

Laut den Wettquoten dürfen die Gäste am ehesten auf einen Sieg hoffen. Wir schätzen die Ausgangslage jedoch etwas anders ein und entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1X“:

Heidenheim hat in den letzten 18 Pflicht-Heimspielen nur eine Pleite kassiert

Der FCH war in der Vorsaison das beste Heimteam in der 2. Liga

Hoffenheim konnte 2022/23 nur 3 von 17 Gastspielen für sich entscheiden

Heidenheim vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Als Aufsteiger geht der FCH aus Sicht der neuen Sportwettenanbieter wenig überraschend als Außenseiter ins erste Heimspiel. Doch da die TSG in der Vorsaison auch nur drei von 17 Gastspielen für sich entscheiden konnte, fällt der Unterschied nicht wirklich deutlich aus.

So wird ein Heimsieg bei der Heidenheim vs Hoffenheim Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 3,06 bezahlt, während es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 2,24 gibt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Hoffenheim Prognose: Ist der FCH auch in der Bundesliga so heimstark?

Für Heidenheim zählt im ersten Bundesliga-Jahr der Vereinsgeschichte natürlich nur der Klassenerhalt. Wie schwer dieses Vorhaben werden dürfte, wurde schon zum Saisonauftakt deutlich. Mit schnellen Pässen der Wolfsburger in die Schnittstellen wurden die Lücken und Defizite in der Heidenheimer Abwehr deutlich. Hinzu kamen individuelle Nachlässigkeiten, die im Oberhaus eiskalt bestraft werden. Auch im Spiel nach vorne fehlte die letzte Konsequenz. So lag der Aufsteiger nach 27 Minuten schon mit 0:2 zurück.

Nur einer von 13 Schüssen kam aufs gegnerische Tor. Nach dem Seitenwechsel, als der VfL den Vorsprung verwaltete, lieferten die Männer von der Ostalb dem großen Favoriten aber ein Duell auf Augenhöhe. Zudem war der FCH, wie schon in der Vorsaison in Liga 2, wieder das laufstärkste Team. Nun wollen die Schwaben ihre Heimstärke auch mit in die Bundesliga nehmen. Von den letzten 18 Pflicht-Heimspielen ging nur eines verloren. Mit zwölf Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage war Heidenheim das beste Heimteam.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Hoffenheim hatte am Ende der Vorsaison nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. In diesem Jahr soll es für die TSG wieder aufwärts gehen. Der Auftakt gegen Freiburg missglückte allerdings. Trainer Pellegrino Matarazzo hatte nach dem 1:2 im Baden-Derby vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft ein Problem. Diese sei laut dem Coach nicht Bundesliga-würdig gewesen. Matarazzo forderte mehr Kompaktheit und Giftigkeit gegen den Ball.

Im Spiel nach vorne fehlte ohne den verletzten Neuzugang Wout Weghorst ein präsenter und zentraler Zielspieler. Dabei kamen nur die Bayern (25) am 1. Spieltag auf mehr Schüsse in Richtung Tor als Hoffenheim (22). Der Expected-Goals-Wert lag dabei aber nur bei 1,56. Zudem bot man dem Gegner große Räume, welche die cleveren und technisch starken Breisgauer zu nutzen wussten. Nun geht es auswärts weiter, wo die Kraichgauer nur eines der letzten zwölf Gastspiele gewinnen konnten.

Heidenheim - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Wolfsburg (A), 8:0 Rostocker FC (A), 3:2 Hellas Verona (H), 1:1 Pafos (H), 2:1 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:2 Freiburg (H), 4:1 VfB Lübeck (A), 1:2 Fulham (A), 2:2 Glasgow Rangers (H), 1:2 Racing Straßburg (H)

Letzte Spiele Heidenheim vs Hoffenheim: -

Beide Vereine treffen am Samstag erstmals aufeinander. Die TSG hat keines der ersten sechs Duelle gegen Bundesliga-Neulinge verloren (3 Siege, 3 Unentschieden). Auch in den jüngsten drei Vergleichen gab es drei Siege, allerdings gelang in den neun Spielen gegen Aufsteiger davor nur ein voller Erfolg (4U, 4N).

Hoffenheim-Angreifer Andrej Kramaric war am ersten Spieltag mit sieben Schüssen der zweitaktivste Stürmer, konnte aber keinen Treffer und keine Vorlage sammeln. Bisher blieb der Kroate nie an den ersten zwei Spieltagen einer Bundesliga-Saison ohne Scorerpunkt. Trifft der Angreifer beim FCH, gibt es bei Oddset eine Quote von 2,60.

Unser Heidenheim - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X

Heidenheim darf, unserer Meinung nach, im ersten Heimspiel der Bundesliga-Geschichte auf den ersten Zähler hoffen. Auf der einen Seite ist der FCH traditionell sehr heimstark. Auf der Gegenseite hat die TSG in der Vorbereitung und zum Liga-Auftakt noch nicht die nötige Form gefunden. Auch tat sich Hoffenheim in der jüngsten Vergangenheit auf des Gegners Platz sehr schwer.