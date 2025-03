Heidenheim - Kiel Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

Unser Heidenheim - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2025 lautet: Wenn der Tabellenletzte auf den 17. trifft, dann geht es ums Überleben. Im Wett Tipp heute wehren sich beide Teams mit mindestens drei Toren in der Begegnung.

Am 16. März 2025 um 17:30 Uhr trifft der FC Heidenheim in der Voith-Arena auf Holstein Kiel. Beide Teams befinden sich am unteren Ende der Bundesliga-Tabelle, mit Heidenheim auf Platz 18 und Kiel auf Platz 17. Dieses Spiel ist entscheidend im Kampf um den Klassenerhalt, deshalb wählen wir in der Heidenheim Kiel Prognose keinen 1x2-Tipp.