Heidenheim - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Heidenheim - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.04.2023 lautet: Der FCH will in dieser Saison Geschichte schreiben und den erstmaligen Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs vermelden. Kiel wird gegen das heimstärkste Team der 2. Bundesliga nicht gewinnen.

Heidenheim hat sich jüngst im Aufstiegskampf nach zwei sieglosen Paarungen am Stück mit einem Erfolgserlebnis zurückgemeldet. In Hannover sprang nach 90 starken Minuten ein verdienter 3:0 Triumph heraus. Bereits im ersten Durchgang stellten die Mannen von Trainer Frank Schmidt die Weichen auf den Sieg und lagen zur Pause mit 3:0 in Front. Tim Kleindienst, der beste Angreifer der 2. Bundesliga, erzielte seinen 21. Treffer im Spiel.

Die Störche blicken jüngst auf zwei Siege in Serie und rangen am vergangenen Samstag vor heimischer Kulisse Nürnberg nach einem knappen 2:1 nieder. Ähnlich wie Heidenheim untermauerten die Hausherren bereits zur Pause ihre Ansprüche auf die drei Punkte und lagen durch die Treffer von Steven Skrzybski und Fabian Reese mit 2:0 in Front.

In der Voith-Arena sind die Gastgeber zu favorisieren. Dennoch schließen wir das Remis nicht gänzlich aus und tendieren zu zwei oder mehr Toren. Bet3000 hält diesbezüglich eine Quote von 1,55 bereit.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Kiel auf „Doppelte Chance 1X & mehr als 1,5 Tore“:

Heidenheim fungiert als heimstärkstes Team der 2. Bundesliga.

Kiel belegt in der Auswärtstabelle Platz 4 und verlor nur drei von 14 Paarungen in der Fremde (5S, 6U).

Fünf der sieben Heimspiele gegen die Störche gingen an die Blau-Rot-Weißen. Darüber hinaus endeten sechs Paarungen mit mehr als 1,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Kiel Quoten Analyse:

Die Heimstärke der Gastgeber ist den Bookies, von denen einige auch weiterhin ohne Wettsteuer unterwegs sind, keineswegs entgangen. Aus diesem Grund bringt der Drei-Wege-Markt eine recht niedrige Quote für den Heimsieg mit sich. Dabei servieren die besten Wettanbieter Werte zwischen 1,75 und 1,80.

Ein Triumph der Gäste aus Kiel wird nicht gänzlich ausgeschlossen, zieht aber mit einer Heidenheim Kiel Quote von deutlich über 4,20 eine wesentlich niedrigere Eintrittswahrscheinlichkeit nach sich.

Der Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ bringt bei Bet3000 auch in der App leichte Tendenzen zu drei oder mehr Treffern mit sich. Ein Umstand, der anhand einer Quote in Höhe von durchschnittlich 1,80 begründet liegt.

Heidenheim vs Kiel Prognose: „Baut der FCH Vorsprung auf Rang 3 aus?“

Heidenheims Trainer Frank Schmidt fungiert als Christian Streich der 2. Bundesliga. Seit September 2007 nimmt der mittlerweile 49-Jährige auf der Bank des FCH Platz und führte den Klub aus der Oberliga in die 2. Bundesliga. Insofern in dieser Saison der Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs vollzogen wird, wäre es eine grandiose Geschichte, die der Fußball schreibt.

Noch sechs Spieltage stehen bevor und das Restprogramm ist mit Kiel, Fürth, Magdeburg, Paderborn, Sandhausen und Regensburg keineswegs zu verachten. In erster Linie stehen die Mannen aus Baden-Württemberg aufgrund ihrer Heimstärke auf Rang zwei der Tabelle. Wenngleich der Rückstand zum Spitzenreiter Darmstadt auf vier Zähler angewachsen ist.

Die Schmidt-Elf verkörpert das heimstärkste Team der 2. Bundesliga. Mehr als 70 Prozent der Heimat-Ansetzungen führten zu einem Erfolgserlebnis. Das jüngste Heimspiel ging mit 0:1 gegen St. Pauli verloren.

Mit 37 erzielten Heim-Toren stellt Heidenheim im eigenen Stadion den mit Abstand besten Offensivverbund der 2. Bundesliga. Defensive Stabilität ist zu Hause nur bedingt gegeben. Eine Tatsache, die anhand von 16 Gegentoren untermauert wird.

Nach fünf sieglosen Liga-Begegnungen in Serie meldeten sich die Störche jüngst mit sechs Punkten aus zwei Duellen eindrucksvoll zurück. Wenngleich die Konkurrenz mit Rostock (3:2) und Nürnberg (2:1) im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt war.

Heidenheim - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 3:0 Hannover (2BL, A), 0:1 St. Pauli (2BL, H), 2:2 Kaiserslautern (2BL, A), 5:2 Karlsruhe (2BL, H), 1:1 Düsseldorf (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:1 Nürnberg (2BL, H), 3:2 Rostock (2BL, A), 2:3 Bielefeld (2BL, H), 0:0 Hamburg (2BL, A), 1:2 Regensburg (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Kiel: 1:3 (2BL, A), 1:1 (2BL, A), 2:1 (2BL, H), 1:0 (2BL, H), 2:2 (2BL, A).

Kiel bewegt sich im grauen Mittelfeld und erhebt mit 13 Punkten Rückstand zum dritten Tabellenplatz keine Ansprüche im Kampf um den Aufstieg. Trotz allem sind die Kieler in der Fremde keineswegs zu unterschätzen. Nur eine der vergangenen neun Auswärts-Partien ging verloren (4S, 4U). Hinter Darmstadt, Hamburg und Heidenheim verkörpern die Schützlinge von Trainer Marcel Rapp die auswärts stärkste Mannschaft der 2. Bundesliga.

Satte 24 Mal netzten die Störche in der Fremde ein. Kein anderer Klub war auswärts torgefährlicher. Das große Manko wird jedoch durch den Abwehrverbund widergespiegelt. Dieser muss sich nämlich in 14 Auswärtsspielen 25 Gegentore ankreiden lassen.

Unser Heidenheim - Kiel Tipp: „Doppelte Chance 1X & mehr als 1,5 Tore“

Für Heidenheim geht es an den letzten sechs Spieltagen um alles. Die Mannen von Trainer Frank Schmidt können Geschichte schreiben und werden gegen Kiel alles in die Waagschale werfen, um drei Punkte mitzunehmen.

Wenngleich Heidenheim als bestes Heimteam der Liga in Erscheinung tritt, sind die Gäste nicht zu unterschätzen und ließen jüngst mit acht Punkten in vier Auswärtsspielen aufhorchen.

Für den Unterschied könnte aber einmal mehr FCH-Neuner Kleindienst sorgen. Mit 21 Toren in 26 Begegnungen verkörpert er den mit Abstand besten Angreifer der Liga.