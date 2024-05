Heidenheim - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2024

Unser Heidenheim - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Beide Teams brauchen einen Sieg. Heidenheim kann mit einem Dreier auf Europa hoffen, Köln auf den Relegationsplatz. Im Wett Tipp heute gibt es maximal einen Treffer für Köln.

In der Rückrunde gibt es nur drei Teams (Leverkusen, VfB Stuttgart und RB Leipzig), die seltener verloren haben als Heidenheim (4). Für den Aufsteiger ist am letzten Spieltag der europäische Wettbewerb die treibende Kraft, denn bei einem Sieg können Frank Schmidt und seine Spieler von den Playoffs zur Conference League träumen. Ebenso wie Heidenheim ist Köln seit drei Spieltagen ungeschlagen. Lange sah es am letzten Wochenende danach aus, als sei der direkte Abstieg besiegelt, ein Comeback-Sieg gegen Union Berlin (3:2) schob die Entscheidung aber bis zum Saisonabschluss auf.