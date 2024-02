Heidenheim - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Heidenheim - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Leverkusen scheint derzeit konkurrenzlos in der Bundesliga und lässt in unserem Wett Tipp heute beim Aufsteiger sicher auch keine Punkte liegen.

Die Kicker vom FCH aus Baden-Württemberg haben allen Grund zur Freude und spielen eine starke Saison. Nach dem Aufstieg als Zweitligameister im Vorjahr rangiert die Elf von Trainer Frank Schmidt im gesicherten Mittelfeld und bezwang zuletzt Werder Bremen mit 2:1.

Bayer Leverkusen dominierte am vergangenen Spieltag den deutschen Rekordmeister nach Belieben und setzte sich am Ende verdient mit 3:0 durch. Unser Wett Tipp zielt auf einen Auswärtssieg mit mehr als 2,5 Toren ab. Der Buchmacher Betano stellt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,88 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Heidenheim zeigt neben Darmstadt (42,65 Mio. €) mit 49,25 Millionen Euro den niedrigsten Kader-Marktwert in der Bundesliga auf.

Die Werkself hat in der aktuellen Saison noch keine Niederlage kassiert (17S, 4U).

Acht Ränge trennen beide Teams in der Tabelle voneinander. Zudem fungiert Bayer 04 als stärkster Bundesligist in der Ferne (8S, 2U).



Heidenheim vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der Wettmarkt „1x2″ unterliegt einer klaren Rollenverteilung. Die Buchmacher tendieren zu einem Auswärtssieg und versüßen diesen mit einer durchschnittlichen Heidenheim Leverkusen Wettquote in Höhe von 1,36.

Beide Konkurrenten standen sich zuletzt im Februar 2019 in der Voith-Arena gegenüber. Damals setzten sich die Gastgeber im DFB-Pokal Achtelfinale mit 2:1 durch. Tipp-Freunde, die von einem erneuten Heimsieg ausgehen, erhalten in der Tipwin App den 7,5-fachen Wetteinsatz.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schließen sich die Wettanbieter unserer Prognose an und tendieren zu drei oder mehr Treffern im Match.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs. Leverkusen Prognose: Verpasst der FCH den Rheinländern einen Dämpfer?

Die Erfolgsgeschichte von Heidenheim und Coach Frank Schmidt kommt einem Märchen gleich. Gemeinsam haben der Klub und der Trainer seit 2008 den Weg aus der Oberliga Baden-Württemberg bis in die Bundesliga gemeistert und somit bereits jetzt Geschichte geschrieben.

Kaum jemand hat mit einem Verbleib der Heidenheimer gerechnet. Dennoch stehen die Zeichen momentan nicht schlecht. Der Aufsteiger ist im deutschen Oberhaus seit nunmehr acht Spieltagen ungeschlagen (4S, 4U) und rangiert in der Tabelle auf dem 9. Platz. Der Vorsprung zur Abstiegszone ist auf elf Punkte angewachsen.

Nur zwei der insgesamt zehn Heimspiele gingen verloren (5S, 3U). Mit 18 erzielten Treffern ist die Offensive in der Voith-Arena nicht zu unterschätzen. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite 15 Gegentore zu Hause ankreiden lassen und hielt nur in einer der letzten vier Begegnungen auf heimischem Boden einen „Clean Sheet“.

Heidenheim - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:1 Bremen (A), 0:0 Dortmund (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:1 Wolfsburg (H), 1:1 Köln (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:0 FC Bayern (H), 3:2 Stuttgart (H), 2:0 Darmstadt (A), 0:0 Gladbach (H), 3:2 RB Leipzig (A).

Letzte Spiele Heidenheim vs. Leverkusen: 1:4 (A), 2:1 (H).



Bayer 04 Leverkusen scheint in dieser Saison „unstoppable“. Die Mannen von Startrainer Xabi Alonso haben kurzum das Verlieren verlernt und sind in dieser Spielzeit sowohl in der Europa League (6S), der Bundesliga (17S, 4U) als auch dem DFB-Pokal (4S) ungeschlagen. Da die Rheinländer noch auf drei Hochzeiten tanzen, wird sich zeigen, ob es am Ende gar zum Triple reicht.

Die Leistungen des Teams wecken natürlich Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Coach Xabi Alonso wird bereits jetzt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Momentan gilt es, sich aber auf die Meisterschaft zu konzentrieren.

Der Tabellenprimus hat fünf Punkte Vorsprung zum Verfolger aus München und will die Differenz mit einem Sieg in Heidenheim weiter ausbauen.

Mut macht in jedem Fall die bisherige Auswärtsbilanz. Acht Siege und zwei Remis sprechen für sich und lassen kaum Zweifel an einem weiteren Triumph. Die Offensive blickt auf 23 Auswärtstore, da kann kein anderer Bundesligist mithalten. 70 Prozent der Partien in der Fremde brachten mindestens drei Tore mit sich. Leverkusen traf bislang in jedem Auswärtsspiel. Die Abwehr konnte in fünfzig Prozent der Fernduelle hinten die Null halten.

Victor Boniface ist mit zehn Toren der beste Angreifer. Der Mittelstürmer fällt aber aufgrund einer Adduktorenverletzung bis Anfang April aus. Mit Patrik Schick, Amine Adli oder auch Borja Iglesias gibt es genügend Alternativen auf der Neuner-Position.

Unser Heidenheim - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Spielerisch tun sich zwischen beiden Mannschaften Welten auf. Mit 566,55 Millionen Euro zeichnet sich Leverkusen durch mehr als den 11-fachen Kader-Marktwert der Gäste aus. Darüber hinaus ist die Werkself sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

Obwohl Heidenheim zu Hause guten Fußball praktiziert, wird es gegen die Werkself zu keinem Remis oder gar einem Sieg reichen. Ein Tor der Gastgeber ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Bereits in der Hinrunde verbuchten die Rheinländer einen deutlichen 4:1-Triumph.