Heidenheim - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Heidenheim - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.05.2023 lautet: Die Rot-Blau-Weißen sind nach dem 3:2-Triumph der Magdeburger über den HSV gewarnt und werden zu Hause nichts anbrennen lassen. Wir streben einen Heimsieg an.

Bei den Kleeblättern kam der FCH zum dritten Erfolg am Stück und sackte nach 90 Minuten einen souveränen 2:0-Triumph ein. Nur sieben Minuten waren verstrichen, als Tim Kleindienst mit seinem bereits 23. Ligator die Gäste in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jan-Niklas Beste für den Endstand. Da die Heidenheimer im offensiven Spiel überlegen waren, ging der Sieg absolut in Ordnung. Bereits im dritten Liga-Match in Serie haben die Schützlinge aus Baden-Württemberg kein Gegentor zugelassen.

Magdeburg befindet sich derzeit auf der Überholspur und feierte jüngst zwei Siege über Braunschweig und den HSV. Vor allem das knappe 3:2 gegen die Rothosen war am vergangenen Wochenende als starke Leistung einzustufen und spendet Kraft sowie Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

In unserem Wett-Tipp räumen wir dem heimstärksten Team der 2. Bundesliga klare Vorteile ein und tendieren zu einem Heimsieg, wobei dieser mit mehr als 1,5 Toren zustande kommen wird. Diesbezüglich hält Chillybets eine Quote von 1,90 bereit.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Magdeburg auf „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“:

Der FCH ist das heimstärkste Team der Liga (11S, 3U, 1N).

Magdeburg konnte bislang unabhängig vom Austragungsort noch nie gegen Heidenheim gewinnen (2U, 1N).

Der Tabellenzweite bestritt 87 Prozent seiner Heimspiele mit 2 oder mehr Toren. Gleiches gilt für den FCM in der Ferne.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Magdeburg Quoten Analyse:

Schon vor dem Anpfiff unterliegt dieses Match einer klaren Rollenverteilung.

Die besten Wettanbieter favorisieren die Gastgeber aus Baden-Württemberg und bewerten am Drei-Weg-Markt den Heimsieg mit einer recht niedrigen Heidenheim Magdeburg Quote in Höhe von ca. 1,65. Ein Erfolg der Gäste hingegen wird für recht unwahrscheinlich gehalten und bringt teilweise mehr als den 4,7-fachen Wetteinsatz mit sich.

Heidenheim vs Magdeburg Prognose: „Setzt der FCH seine Siegesserie gegen Magdeburg fort?“

Seit September 2007 nimmt Frank Schmidt auf der Trainerbank in Heidenheim Platz und hat in dieser Saison die Chance, Fußballgeschichte zu schreiben. Er führte seine Elf aus der Oberliga Baden-Württemberg bis in die 2. Bundesliga und träumt vier Spieltage vor dem Ende der Saison vom Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs.

Aufgrund der drei Siege am Stück konnte ein Polster von vier Punkten zum Tabellendritten aus Hamburg erspielt werden. Das Restprogramm bringt, abgesehen von Paderborn, mit Magdeburg, Sandhausen und Regensburg lösbare Aufgaben mit sich.

Elf Siege in 15 Heimspielen attestieren den Rot-Blau-Weißen absolute Heimstärke. Kein anderer Zweitligist holte auf heimischem Boden so viele Punkte. Mit 40 Toren ist die Offensive brandgefährlich und verpasste nur in einem Heimspiel den Torerfolg. Die von Übungsleiter Schmidt bevorzugte Viererkette behielt in 40 Prozent ihrer Heimspiele eine weiße Weste.

Bei den Magdeburgern zeichnet sich anhand der jüngsten fünf Liga-Duelle ein klarer Aufwärtstrend ab. Vor allem die Dreier gegen Braunschweig und den HSV ließen die Brust des einen oder anderen Spielers deutlich anschwellen und die Mannen aus Sachsen-Anhalt auf Platz 11 der Tabelle wandern.

Heidenheim - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:0 Fürth (2BL, A), 3:0 Kiel (2BL, H), 3:0 Hannover (2BL, A), 0:1 St. Pauli (2BL, H), 2:2 Kaiserslautern (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:2 HSV (2BL, H), 2:1 Braunschweig (2BL, A), 1:2 Sandhausen (2BL, H), 2:2 Regensburg (2BL, A), 3:0 Rostock (2BL, H).

Letzte 3 Spiele Heidenheim vs. Magdeburg: 1:1 (2BL, A), 0:0 (2BL, A), 3:0 (2BL, H).

Mit neun Punkten Vorsprung zur Abstiegszone dürfte die Klasse in diesem Jahr gehalten werden. Ein Umstand, der vorwiegend den starken Leistungen in der Ferne zu verdanken ist. Drei der letzten fünf Auswärtsspiele wurden in der Liga siegreich gestaltet (1U, 1N). 25 der insgesamt 42 erzielten Saisontore kamen in gegnerischen Gefilden zustande. Der Offensivdrang ist den Magdeburgern auswärts keineswegs abzusprechen.

Erst einmal trafen beide Konkurrenten in der Voith-Arena aufeinander. Beim Kräftemessen im Oktober 2018 setzte sich Heidenheim souverän mit 3:0 durch. In der Hinrunde wurden die Punkte nach einem leistungsgerechten 1:1 geteilt.

Unser Heidenheim - Magdeburg Tipp: „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“

Magdeburg gelang in erster Linie über viel Ballbesitz zum Ziel. Satte 60 Prozent zeigen die Mannen aus Sachsen-Anhalt im Schnitt pro Liga-Duell auf – ein Spitzenwert in der 2. Bundesliga. Dennoch haben die Magdeburger mit Luc Castaignos, Florian Kath, Maximilian Franzke, Luca Schuler und auch Connor Krempicki vor allem in der Offensive einige Ausfälle zu beklagen. Jüngst gegen den HSV konnten diese größtenteils kompensiert werden.

Trotzdem verfügt Heidenheim offensiv über deutlich mehr Klasse. Allen voran in Form von Tim Kleindienst, der mit 23 Toren der mit Abstand beste Zweitliga-Torschütze ist. Ob Magdeburgs Viererkette den 27-jährigen Neuner im Zaum halten kann, ist fraglich.

Kein anderer Klub gewann so viele Kopfballduelle wie Heidenheim (843). Zudem ist der Tabellenzweite laufstark und legte mehr als 3624 km in der laufenden Saison zurück.