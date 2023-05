Heidenheim - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Heidenheim - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Das Polster der Heidenheimer auf den HSV ist zuletzt ganz schön zusammengeschmolzen. Im Heimspiel gegen Sandhausen dürfte der FCH aber wieder in die Spur zurückkehren.

Der 1. FC Heidenheim steht seit dem 15. Spieltag ununterbrochen unter den Top 3 der Tabelle der 2. Liga. Am 28. Spieltag haben die Männer von der Ostalb den zweiten Rang übernommen und bisher nicht mehr hergegeben. Der Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte ist mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen allerdings etwas ins Wanken geraten. Noch haben die Brenzstädter das direkte Ticket für die Bundesliga aber in der eigenen Hand. An den letzten beiden Spieltagen geht es gegen die beiden Tabellen-Nachzügler Sandhausen und Regensburg. Im Baden-Württemberg-Derby am Samstag daheim gegen den SVS sind die Gastgeber schon mal die klaren Favoriten. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,50 bei Bet3000 die Wette „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Sandhausen auf „Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore“:

Heidenheim ist das beste Heimteam der 2. Bundesliga

Sandhausen hat die schwächste Defensive der Liga

Aus den letzten 4 Derbys gegen den FCH holte der SVS nur einen Punkt



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Sandhausen Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen sich die Top-Buchmacher im Sportwetten Vergleich bei dieser Partie klar auf die Seite der Hausherren. Während der FCH immer noch auf Aufstiegs-Kurs liegt, steht der SVS kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga.

So wird bei der Heidenheim - Sandhausen Prognose ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 9,10 bezahlt. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren gerade mal Quoten im Schnitt von 1,32.

Heidenheim vs Sandhausen Prognose: Besiegelt Heidenheim den SVS-Abstieg?

Die Heidenheimer gerieten am Sonntag in Paderborn in Rückstand, drehten aber bis zum Seitenwechsel das Spiel noch in eine 2:1-Führung. Da Darmstadt zu diesem Zeitpunkt hinten lag, waren die Männer von Coach Frank Schmidt nach 45 Minuten sogar Tabellenführer. Doch gegen die stärkste Offensive der Liga kamen die Gäste, die zuletzt viermal ohne Gegentor geblieben waren, wieder ins Schwimmen.

Schon sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff lag der FCH mit 2:3 zurück und konnte an diesem Ergebnis nichts mehr ändern. Im Spiel nach vorne waren die Männer von der Ostalb zu ideenlos und unkreativ. Damit hat man nur noch einen Punkt Vorsprung auf den drittplatzierten HSV. Die Schwaben haben immer noch die zweitbeste Abwehr der Liga und sind mit nur einer Pleite das beste Heimteam.

Nach elf Jahren in der 2. Liga geht die Zeit von Sandhausen wohl zu Ende. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der SVS fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Die Entlassungen der Trainer Alois Schwartz und Tomas Oral haben am Ende nicht für eine wirkliche Trendwende gesorgt. Aus den ersten drei Spielen unter Coach Gerhard Kleppinger folgte mit sieben Punkten aus drei Spielen ein kurzes Zwischenhoch. Die beiden jüngsten 1:2-Pleiten gegen Braunschweig und Rostock waren dann aber letztlich zu viel.

Sicher setzen Spieler und Verantwortliche weiter auf Durchhalteparolen. Man wolle, so lange rein rechnerisch noch etwas möglich sei, nicht aufgeben. Die Mannschaft schafft es aber nicht, über längere Zeit stabile Leistungen zu bringen. 18 Niederlagen und 61 Gegentore sind Negativwerte im Fußball-Unterhaus. Auch nach der Hinrunde hatten die Kurpfälzer schon die Rote Laterne inne. In 15 Partien der Rückserie kamen nur drei weitere Siege hinzu.

Heidenheim - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:3 Paderborn (A), 0:0 Magdeburg (H), 2:0 Greuther Fürth (A), 3:0 Kiel (H), 3:0 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 1:2 Rostock (H), 1:2 Braunschweig (A), 2:1 Regensburg (H), 2:2 Paderborn (H), 2:1 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs Sandhausen: 4:3 (A), 1:1 (H), 3:1 (A), 2:1 (H), 0:4 (A)

Nach 31 Duellen führt Heidenheim den Vergleich gegen Sandhausen recht deutlich mit 16 Siegen zu sechs Niederlagen an. Der SVS konnte an der Brenz in 15 Gastspielen nur dreimal alle Punkte mit nach Hause nehmen, bei acht Pleiten. Der letzte Sieg der Badener gegen die Schwaben war ein 4:0 daheim am 15. Spieltag der Saison 2020/21. Am vierten Spieltag 2019/20 glückte den Kurpfälzern letztmals ein Erfolg in der Voith-Arena. Aus den jüngsten vier Derbys holte Sandhausen lediglich einen Zähler. In diesem Zeitraum fielen insgesamt 16 Treffer.

Unser Heidenheim - Sandhausen Tipp: Sieg Heidenheim & Über 1,5 Tore

In dieser Saison sind die Heidenheimer nach Niederlagen und Rückschlägen stets stark zurückgekehrt. Auch am Samstag im Derby spricht alles für die Hausherren. Das vermeintlich einfache Restprogramm wird sich der FCH nicht nehmen lassen. Da man dabei auf die schwächste Abwehr der Liga trifft, dürfen sich die Zuschauer auch auf einige Tore freuen.