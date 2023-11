Heidenheim – VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten | 5.11.23

Unser Heidenheim - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.11.2023 lautet: Auch ohne Stürmerstar Serhou Guirassy sind die Schwaben der Favorit und werden den Platz als Sieger verlassen.

Heidenheim schied unter der Woche in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Gladbach aus. Dabei lag der Aufsteiger bereits zur Pause mit 0:3 zurück. Die Mannen aus dem Schwabenland stellten am Dienstag im Pokal gegen Union Berlin unter Beweis, dass sie auch ohne Guirassy gewinnen können. Sein Ersatz Deniz Undav sorgte mit seinem Tor kurz vor dem Pausenpfiff für den Einzug ins Achtelfinale und stellte den Endstand her.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs VfB Stuttgart auf „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore“:

Heidenheim verlor zwei Drittel der BL-Duelle (2S, 1U, 6N).

Stuttgart gewann die letzten drei Auswärts-Begegnungen in der Bundesliga.

In Heidenheim haben die Schwaben noch nie ein Liga-Spiel verloren (1S, 1U).

Heidenheim vs. VfB Stuttgart Prognose: Verkraftet der VfB den Ausfall seines Superstars?

Heidenheim beanspruchte im Vorjahr die Meisterschaft in der 2. Bundesliga und stieg somit ins Oberhaus des deutschen Fußballs auf. Das einzige Ziel des FCH besteht darin, die Klasse zu halten.

Nach neun Spieltagen sind die Recken von Trainer Frank Schmidt auf Platz 13 der Tabelle anzutreffen und haben sieben Punkte auf dem Konto. Vor allem defensiv ist mit 22 Gegentoren noch deutlich Luft nach oben. Dem Angriff gelingt es mit 13 Saisontoren noch nicht, die defensive Anfälligkeit auszugleichen.

Beide Erfolge verbuchte der Aufsteiger in der Voith-Arena. Zudem konnte in jedem Heimspiel mindestens ein Treffer vermeldet werden. Der Abwehrverbund hielt hingegen zu Hause nur einmal die Null.

Der VfB fungiert als Überraschungsteam der bisherigen Saison und rangiert hinter Leverkusen und Bayern auf dem dritten Tabellenplatz.

Heidenheim - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:3 Gladbach (A), 1:2 Gladbach (A), 2:5 Augsburg (H), 0:2 Frankfurt (A), 1:0 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:0 Union Berlin (H), 2:3 Hoffenheim (H), 3:0 Union Berlin (A), 3:1 Wolfsburg (H), 2:0 Köln (A).

Letzte Spiele Heidenheim vs. VfB Stuttgart: 0:3 (A), 2:2 (H), 1:2 (H), 2:1 (A).

Eine mehr als beeindruckende Leistung. Als Garant des Erfolgs ist Serhou Guirassy, der momentan an einer Oberschenkelverletzung laboriert, zu benennen. 14 der 27 Saisontore gehen nämlich auf das Konto des 27-jährigen Stürmers.

Bereits in Hoffenheim fehlte der Angreifer und prompt setzte es trotz 71 Prozent Ballbesitz und 9:4 Torschüssen eine 2:3-Niederlage. Im DFB-Pokal gegen Union Berlin wendete sich aber das Blatt. Guirassy-Ersatz Deniz Undav, der gegen die Sinsheimer einen Elfmeter vergab, sorgte mit seinem Treffer für das Weiterkommen. Auch gegen Heidenheim dürfte der von Brighton gekommene Angreifer eine tragende Rolle spielen.

Mut machen die bisherigen Auswärtsspiele der Schwaben. Kürzlich standen nämlich drei Siege am Stück zu Buche. Alle Duelle auf gegnerischem Boden endeten in der Bundesliga mit mehr als 1,5 Toren. Immerhin zwei der vier Bundesliga-Begegnungen in der Fremde führten zu einem „Clean Sheet“. Um das Maximum aus den Heidenheim VfB Stuttgart Wetten herauszuholen, bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus an.

Unser Heidenheim – VfB Stuttgart Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore

Laut Buchmacher-Bewertung sind die Rollen am Drei-Weg-Markt klar verteilt. Wir schließen uns der Einschätzung an und sehen ebenfalls den Tabellendritten aus dem Schwabenland vorne. Obwohl der Ausfall von Serhou Guirassy nicht zu kompensieren ist, spricht die Auswärtsbilanz für die Gäste (3S, 1N).

Bis auf die Testspiel-Pleite wusste der VfB in der Voith-Arena mit einem Sieg und einem Unentschieden zu überzeugen. Zudem legten die Hausherren jüngst Probleme an den Tag und verloren fünf der letzten sechs Duelle (BL & DFB-Pokal).