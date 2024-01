Heidenheim – Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten | 20.01.2024

Unser Heidenheim - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Aufsteiger Heidenheim spielt eine starke Premieren-Bundesligasaison. Dennoch dürfte es in unserem Wett Tipp heute gegen den VfL nicht für einen Heimsieg reichen.

Der FC Heidenheim startete nach der Winterpause mit einem Remis in Köln (1:1) und ist seit mittlerweile vier Spieltagen ungeschlagen. Dabei resultierten zehn Punkte aus den vergangenen vier Bundesliga-Begegnungen. Wolfsburg befindet sich hingegen in einer Krise. Selbst beim Abstiegskandidaten in Mainz sprang nach 90 Minuten nur ein Remis heraus. Ein erfolgreicher Start nach der Winterpause ist nicht geglückt.

Dennoch sind die Niedersachsen auswärts nicht zu unterschätzen und gelten in der Voith-Arena in unserem Wett Tipp heute als leichter Favorit. Der Spielausgang „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ wird bei Bwin mit einer Quote von 2,15 versüßt.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Heidenheim hat in der Bundesliga neben Darmstadt den mit Abstand niedrigsten Kader-Marktwert (49,25 Millionen Euro).

Wolfsburg hat bisweilen alle vier Duelle mit dem FCH siegreich gestaltet.

Beide Mannschaften verpassten nur in 3 der bisherigen 17 BL-Spiele einen eigenen Treffer.

Heidenheim vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Sportwetten-Fans, die es auf eine klassische Drei-Weg-Wette abgesehen haben, werden recht schnell erkennen, dass dieser Markt keinen Favoriten offenbart. Die Heidenheim Wolfsburg Wettquoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,45 und 2,70. Wer in einem sehr ausgeglichenen Match den Faktor Sicherheit erhöhen möchte, könnte eine Freebet nutzen.

Der Offensivdrang beider Mannschaften ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Am Markt „Beide Teams treffen“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu beiderseitigen Toren ab. Darüber hinaus ist mit drei oder mehr Treffern zu rechnen.

Heidenheim vs. Wolfsburg Prognose: Beendet Wolfsburg die positive Heimserie des Aufsteigers?

Heidenheim schrieb unter Coach Frank Schmidt Geschichte und stieg innerhalb von 16 Jahren aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Bundesliga auf. Es hat den Anschein, als würden die Schwaben dort auch weiterhin verweilen.

Aufgrund der zuletzt starken Leistungen konnte der 9. Tabellenplatz gefestigt werden (21 Punkte). Satte zehn Punkte resultierten aus den vergangenen vier Begegnungen, wenngleich die Konkurrenz mit Darmstadt (3:2), Mainz (1:0), Freiburg (3:2) und Köln (1:1) nicht überwältigend war.

Zu Hause präsentierte sich vor allem die Offensive der Elf von Trainer Schmidt sehr gefährlich. 17 der insgesamt 26 Saisontore kamen in der Voith-Arena zum Vorschein.

Auf der anderen Seite offenbarte die von Schmidt bevorzugte Viererkette oftmals Lücken und musste sich 14 Gegentore ankreiden lassen. Beinahe zwei Drittel der Heimspiele endeten mit Treffern auf beiden Seiten.

Heidenheim - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:1 Köln (A), 3:2 Freiburg (H), 1:0 Mainz (A), 3:2 Darmstadt (H), 1:2 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Mainz (A), 1:2 Bayern (H), 1:0 Darmstadt (A), 0:1 Freiburg (H), 0:1 n.V. Gladbach (A).

Letzte Spiele Heidenheim vs. Wolfsburg: 0:2 (A), 0:1 (H), 1:4 (A), 0:3 (H).

Vor dem Saisonstart hätte sicher kaum jemand damit gerechnet, dass der VfL Wolfsburg nach 17 Spieltagen in der Tabelle hinter Heidenheim liegen würde. Da beide Mannschaften nur ein magerer Zähler voneinander trennt, könnte sich dieser Umstand bereits am kommenden Spieltag ändern. Kürzlich zeigte sich die Elf von Trainer Niko Kovac nicht auf der Höhe und gewann nur eines der jüngsten sechs Liga-Duelle. Dem knappen 1:0 bei Aufsteiger Darmstadt stehen auf der anderen Seite ein Remis und drei Niederlagen gegenüber.

Vielen Schlüsselspielern gelingt es nicht, die starken Leistungen vom Saisonanfang abzurufen. Allen voran ist Jonas Wind zu erwähnen. Sieben Tore erzielte der 24-jährige Schweizer an den ersten sechs Spieltagen. In den vergangenen acht Ligaspielen brachte der Neuner nur einen Treffer zustande. Trotz allem zeichnete sich kürzlich auswärts mit vier Punkten in zwei Duellen ein Aufwärtstrend ab. In fünf der jüngsten sechs Auswärtsspiele verbuchten die Wölfe mindestens ein Tor. Der Abwehr-Verbund hielt nur in einer der neun Paarungen auf gegnerischem Terrain eine weiße Weste.

Unser Heidenheim – Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Alle vier direkten Duelle mit den Schwaben entschieden die Niedersachsen für sich. Drei der vier Siege kamen sogar mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande. Wenngleich der VfL in einer Krise steckt, räumen wir auch diesmal den Gästen Vorteile ein. Mit 245,2 Millionen Euro Kader-Marktwert sind die Wölfe auf allen Positionen deutlich besser besetzt und weisen beinahe den fünffachen Marktwert der Hausherren (49,25 Mio.) auf.