Hellas Verona - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten|17.3.2024

Unser Hellas Verona - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.03.2024 lautet: Die Mailänder spielten zuletzt stark auf und gelten auch in unserem Wett Tipp heute als Favorit im Duell mit dem Tabellen-14.

Wir gehen von einem engen Spiel, in dem die Rossoneri mindestens zwei Tore schießen, aus. Betano gewährt eine Quote von 1,85 für „AC Milan über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs AC Milan auf „AC Milan Über 1,5 Tore“:

Hellas Verona vs AC Milan Quoten Analyse:

Hellas Verona vs. AC Milan Prognose: Hält Veronas Abwehr den Mailändern stand?

Hellas Verona - AC Milan Statistik & Bilanz:

In Sachen Meisterschaft scheint für die Recken aus der Lombardei der Drops bereits gelutscht zu sein. Der Rückstand auf den Revier-Rivalen Inter Mailand beträgt derzeit 16 Punkte. Eine Differenz, die der Spitzenreiter in seiner momentanen Verfassung vermutlich nicht mehr verspielt.

Dennoch boten die Rossoneri kürzlich starke Leistungen und feierten neben zwei Europa-League-Siegen gegen Slavia Prag (4:2, 3:1) zwei weitere Erfolgserlebnisse in der Serie A. In dieser wurden Lazio Rom (1:0) und der FC Empoli (1:0) bezwungen.

Vor allem auswärts war die Elf von Trainer Stefano Pioli sehr gefährlich und erzielte 29 Tore. Nur Tabellenführer Inter Mailand (34) war in der Fremde treffsicherer. In elf der 14 Auswärtsduelle kamen mindestens zwei Tore zustande. Bisher trafen die Mailänder in jedem Match auf gegnerischem Boden. Darüber hinaus waren acht von insgesamt 14 Paarungen in der Ferne von Erfolg gekrönt. Neben Inter Mailand und Juventus Turin fungieren die Rot-Schwarzen als stärkstes Auswärtsteam der Serie A. 78,5 Prozent der Partien in den Stadien des Gegners brachten drei oder mehr Tore mit sich.