Hellas Verona - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Hellas Verona - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 26.08.2023 lautet: Die AS Roma hat das Auftaktspiel verhaut und kam nicht über ein 2:2 gegen Salernitana hinaus. Insgesamt deuten die erwartbaren Werte auf eine schnelle Wiedergutmachung hin.

Hellas Verona hat sein erstes Spiel der neuen Saison mit 1:0 gewonnen. Zu Gast beim FC Empoli waren die Gialloblu Nutznießer eines gegnerischen Torwartfehlers. Der Schlussmann von Empoli segelte in der 75. Minute an einer hohen Ecke vorbei und ermöglichte den Gästen das entscheidende Tor.

AS Rom fehlte am ersten Spieltag das nötige Spielglück. Vor heimischer Kulisse musste ein spätes Kopfballtor von Belotti (82.) eine Niederlage gegen Salernitana verhindern. Da die erwartbaren Werte der Giallorossi jedoch deutlich besser waren, geben wir folgenden Tipp ab: „Sieg AS Rom“ mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs AS Rom auf „Sieg AS Rom“:

Die Roma hat am ersten Spieltag 1,9 erwartbare Tore erzielt (2.) und die wenigsten erwartbaren Gegentore (0,14) zugelassen.

Hellas Verona profitierte im ersten Spiel von einem Torwartfehler. Die 0,5 (16.) erwartbaren Tore sind deutlich aussagekräftiger

AS Rom hat in der letzten Saison beide direkten Duelle gewonnen.

Hellas Verona vs AS Rom Quoten Analyse:

Es ist aus der letzten Saison bekannt, dass die Römer dazu neigen, beim einen oder anderen Spiel ein paar Zähler liegen zu lassen. Das 2:2-Unentschieden am ersten Spieltag schmerzt, sollte aber nicht allzu große Sorgen aufkommen lassen. Siegquoten bis 1,90 bestätigen diesen Eindruck.

Hellas Verona hat keines der vergangenen drei Aufeinandertreffen mit den Giallorossi für sich entschieden. Ein Ende dieser Negativserie ist mit Wettquoten zwischen 4,33 und 4,75 nicht in Sicht. Von den verlinkten Buchmachern könnt ihr auf jeden Fall eine Wette ohne Steuern erwarten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hellas Verona vs AS Rom Prognose: Ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten

Für die Roma ist ein Sieg am zweiten Spieltag Pflicht. Letztes Jahr fuhr die Mannschaft von Jose Mourinho in beiden Duellen mit Hellas Verona jeweils einen Sieg ein. Insgesamt liegen die Gastgeber den Giallorossi, denn die Gäste haben nur eines der vorangegangenen fünf Aufeinandertreffen verloren.

Das Resultat am ersten Spieltag entsprach keinesfalls den Erwartungen - weder den gehegten Ambitionen, noch den erwartbaren Werten der Partie. In klassischer Mourinho-Manier ließen die Römer die wenigsten erwartbaren Gegentore aller Mannschaften am ersten Spieltag zu (0,14 xGA).

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Im Gegenzug waren die Spieler der Roma zu den zweitmeisten erwartbaren Toren im Stande (1,9 xG). Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Hauptstädter schnell die nötigen Siege einfahren werden. Zudem können die Gäste von einer weiteren typischen Mourinho-Stärke profitieren: Standards! 1,10 erwartbare Tore nach ruhenden Bällen waren mit Abstand die meisten aller Serie-A-Teams.

Ähnliche Stärken hat die Roma in der vergangenen Spielzeit gezeigt. Nur der Meister aus Neapel hatte am Ende weniger erwartbare Gegentore zugelassen (32,1 xGA) als die Spieler des portugiesischen Trainers (32,8 xGA). Zudem zählte die Offensive mit 58,4 xG zu den vier besten der Serie A.

Hellas Verona - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:0 Empoli (A), 3:1 Ascoli (H), 2:3 Heidenheim (A), 1:3 SC Bastia (A), 3:0 Virtus Verona (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:2 Salernitana (H), 2:1 Partizani Tirana (A), 1:2 Toulouse (A), 4:2 Farense (A), 1:1 Braga (H).

Letzte 5 Spiele Hellas Verona vs. AS Rom: 0:1 (A), 1:3 (H), 2:2 (A), 3:2 (H), 1:3 (A).

Deutlich schwächer sahen die erwartbaren Werte aus der Partie zwischen Empoli und Hellas Verona aus. Die Gastgeber dieser Begegnung hatten am Ende des Tages nur 0,5 erwartbare Tore gesammelt. Aus 0,1 erwartbaren Toren nach ruhenden Bällen entstand am Ende der 1:0-Siegtreffer. Eine glückliche Fügung!

Blicken wir in die vergangene Saison zurück, in dieser hatten die Scaliger große Probleme mit ihrer Hintermannschaft. Am Ende des Jahres gehörte ihre Abwehr mit 53 erwartbaren Gegentoren zu den sechs schwächsten der Liga.

Wie wenig Offensive im ersten Ligaspiel von Hellas Verona geboten wurde, sehen wir auch an der Anzahl der abgegebenen Torschüsse. Weder Empoli noch die Gelb-Blauen hatten nach Abpfiff mehr als drei Torschüsse auf dem Konto.

Kann Verona die Gäste aus Rom in ihren Angriffsbemühungen limitieren, sollte eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ auf eurem Radar auftauchen. Mit der entsprechenden Quote von 1,65 bei Betano könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Für größtmöglichen Komfort könnt ihr die Betano App nutzen.

Unser Hellas Verona - AS Rom Tipp: Sieg AS Rom

Wir wollen nicht ausschließen, dass dieses Spiel sich in die Länge ziehen kann und Torchancen nicht im Überfluss vorhanden sein werden. Allerdings sollten die Römer mit ihrer Offensive und vor allem der Gefahr nach Standards für den ersten Dreier der Saison sorgen können.