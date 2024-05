Hellas Verona - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quote 26.5.

Unser Hellas Verona - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.05.2024 lautet: Für beide Mannschaften steht zum Saisonabschluss nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute sehen wir trotzdem die Gäste im Vorteil.

Am Wochenende geht auch in Italien die Saison 2023/24 der Serie A zu Ende. Es stehen nur noch wenige Entscheidungen aus. Schon am vergangenen Wochenende bekam Inter nach dem Heimspiel gegen Lazio Rom den Meisterpokal überreicht. Nun steht zum Abschluss der Spielzeit noch eine Partie zu Gast bei Hellas Verona an. Auch hier schlagen sich die Wettquoten deutlich auf die Seite der Nerazzurri.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,96 bei Bet-at-Home die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Inter führt die Tabelle mit 19 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an

Die Mailänder kassierten in dieser Saison nur 2 Niederlagen

Verona wartet seit 1992 auf einen Sieg gegen die Nerazzurri

Hellas Verona vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Inter hat vor dem 38. Spieltag 19 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Die Mastini stehen zwar auf Rang 13, haben aber auch nur vier Zähler Polster auf den ersten Abstiegsrang. Der Klassenerhalt wurde aber bereits fixiert.

So ist die Ausgangslage aus Sicht der Bookies bei der Hellas Verona vs Inter Mailand Prognose recht klar. Für einen Sieg der Gäste gibt es Quoten von knapp über 1,50. Ein Erfolg der Hausherren wird dagegen mit Quoten im Schnitt von 5,70 belohnt. Wer dem Außenseiter hier etwas zutraut, das Risiko aber scheut, sollte mal einen Blick auf unsere Freebets werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hellas Verona vs Inter Mailand Prognose: Gibt der Meister noch mal Gas?

Seit der Saison 2019/20 spielt Verona wieder ununterbrochen in der Serie A. In den ersten drei Jahren schafften es die Mastini am Saisonende immer in die obere Tabellenhälfte. 2022/23 glückte der Klassenerhalt aber nur über die Relegation. Auch 2023/24, dem ersten Jahr unter Coach Marco Baroni, musste Hellas lange zittern. Nach der Hinrunde stand die Mannschaft mit gerade mal drei Siegen aus 19 Partien sogar auf dem ersten Abstiegsplatz.

Doch in der Rückrunde lief es bei den Gialloblu besser. Trotzdem musste Verona vor dem 37. Spieltag mit nur zwei Punkten Polster noch um den Ligaverbleib bangen. Doch mit einem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende beim Schlusslicht Salernitana brachte der HVFC den Klassenerhalt unter Dach und Fach. Eine Problemzone war die Offensive. 36 Treffer werden aktuell nur von drei Teams unterboten. Dafür kassierte das Team in der Fremde in den letzten fünf Gastspielen lediglich eine Niederlage (2S, 2U).

Inter Mailand hatte diese Serie-A-Saison komplett dominiert. Die Nerazzurri übernahmen am 9. Spieltag die Tabellenführung und bauten ihren Vorsprung konsequent aus. Am Ende distanzierte man alle Verfolger deutlich. Die Truppe von Coach Simone Inzaghi stellte sowohl den erfolgreichsten Angriff (87 Tore) als auch die beste Abwehr (20 Gegentreffer). Zudem wird Angreifer Lautaro Martinez mit 24 Treffern aus 33 Ligaspielen die Torjägerkanone gewinnen.

Nur zwei Niederlagen musste der FC Internazionale in dieser Saison hinnehmen: Beide setzte es kurioserweise gegen Sassuolo, das seit dem vergangenen Spieltag als Absteiger feststeht. Eine Enttäuschung war lediglich das frühe Aus in der Champions League. Hier war der Wettbewerb schon im Achtelfinale gegen Atletico Madrid zu Ende. Im letzten Heimspiel 2023/24 war Inter gegen Lazio über weite Strecken schon im Urlaubsmodus, konnte durch den Treffer in der 87. Minute zum 1:1 aber die dritte Saisonniederlage vermeiden.

Hellas Verona - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 2:1 Salernitana (A), 1:2 FC Turin (H), 2:1 AC Florenz (H), 0:1 Lazio Rom (A), 1:0 Udinese Calcio (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Lazio Rom (H), 5:0 Frosinone (A), 0:1 Sassuolo (A), 2:0 FC Turin (H), 2:1 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona vs Inter Mailand: 1:2 (A), 0:6 (H), 0:1 (A), 0:2 (A), 1:3 (H)

Verona konnte von 66 Duellen gegen Inter nur vier für sich entscheiden. Demgegenüber stehen 21 Remis und 41 Pleiten. Der letzte Erfolg gegen Inter war ein 1:0-Heimsieg im Februar 1992. Aus den folgenden 25 Duellen holte Hellas lediglich vier Remis. Auch das Torverhältnis spricht mit 112:40 klar für die Nerazzurri. Das Hinspiel der laufenden Saison konnte der FC Internazionale allerdings nur knapp mit 2:1 gewinnen.

Der Siegtreffer fiel sogar erst in der Nachspielzeit (90.+3). In den letzten sieben Heimspielen der Mastini gegen Inter fielen immer mindestens drei Tore. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Intertops dafür eine Quote von 1,59. Am besten spielt sich dieser Tipp in Kombination mit dem Intertops Wettbonus.

Unser Hellas Verona - Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Eigentlich ist bei diesem Duell alles klar. Der souveräne Meister ist bei einer Mannschaft zu Gast, die erst am 37. Spieltag den Klassenerhalt klarmachen konnte. Auch der direkte Vergleich spricht überdeutlich für die Nerazzurri.

So sind die Mailänder zurecht der deutliche Favorit. Ein Tipp wird allerdings durch die Tatsache erschwert, dass es für beide Teams um nichts mehr geht. Doch Inter will sicher erneut, wie am vergangenen Spieltag, eine Niederlage vermeiden.

Ein Punkt müsste für den Tabellenführer somit mindestens drin sein. Da beide befreit aufspielen können, sind auch Treffer auf beiden Seiten wahrscheinlich.