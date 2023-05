Hellas Verona - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Hellas Verona - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2023 lautet: Falls Inter den Henkelpott nicht gewinnt, muss man in der Liga einen Top-4-Platz sicherstellen. Beim Gastspiel in Verona ist ein Dreier eher ungewiss. Dafür dürften beide Teams ins Schwarze treffen.

Nach der 0:1-Heimpleite Mitte April gegen Aufsteiger Monza sah die Welt für Inter gar nicht gut aus. In der Serie-A-Tabelle war die Mannschaft auf Platz 6 abgerutscht. Aus fünf Ligaspielen in Folge hatte Mailand nur einen Punkt geholt. Der Job von Coach Simone Inzaghi stand gehörig auf der Kippe. Danach zogen die Nerazzurri aber ins Halbfinale der Champions League ein und erreichten auch das Endspiel der Coppa Italia. Den Schwung aus den beiden Pokal-Wettbewerben nahm der FC Internazionale mit zwei Siegen in Folge auch in die Liga mit. Folgt nun am Mittwoch beim Gastspiel in Verona der dritte Dreier hintereinander? Die Wettquoten schlagen sich auf die Seite der Gäste. Wir spielen allerdings mit einer Quote von 2,08 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs Inter Mailand auf „Beide Teams treffen“:

Hellas blieb in den letzten 14 Serie-A-Heimspielen nur 2 Mal ohne eigenes Tor.

Inter erzielte in 15 Gastspielen dieser Saison schon 24 Tore.

In den letzten 5 Vergleichen im Marcantonio Bentegodi trafen immer beide Teams ins Schwarze.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hellas Verona vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Inter steht nach 32 von 38 Spieltagen auf Platz 4 der Tabelle. Die Verfolger auf den Rängen 5 und 6 verpassen den ersten CL-Rang allerdings nur durch das etwas schwächere Torverhältnis. Die „Mastini“ belegen dagegen den ersten Abstiegsrang, verpassen das rettende Ufer aktuell aber auch nur wegen des Torverhältnisses.

So sind die Hausherren bei der Hellas Verona vs Inter Mailand Prognose mit Quoten im Schnitt von 5,40 aus Sicht der Buchmacher die Außenseiter. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 1,70. Jetzt Sportwetten-Bonus holen!

Hellas Verona vs Inter Mailand Prognose: Hat Inter endlich mehr Konstanz gefunden?

Nach nur einem Jahr in der Serie B kehrte Verona mit der Saison 2019/20 in die Serie A zurück. Mit zwei neunten und einem zehnten Platz hatten sich die Mastini seitdem toll zurückgemeldet und es sich im gesicherten oberen Mittelfeld bequem gemacht. Nach dem Abgang von Coach Tudor sollte Gabriele Cioffi im Sommer 2022 die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. Der Trainer wurde aber im Oktober nach nur fünf Punkten aus den ersten neun Spielen wieder entlassen.

Nachdem auch Interims-Coach Bocchetti keine Trendwende herbeiführen konnte, übernahm Marco Zaffaroni im Dezember die Cheftrainer-Stelle bei den Gialloblu. Aus den ersten sieben Spielen unter dem neuen Coach holte die Mannschaft zwölf Punkte. Dann folgte eine Schwächephase mit nur zwei Zählern aus sechs Partien. Seit vier Begegnungen ist Verona mit zwei Siegen und zwei Remis nun wieder ungeschlagen. Alle sechs Saisonsiege holte Hellas daheim. In der Fremde ist der HVFC mit sieben Remis und neun Niederlagen noch ohne Dreier.

Das Hinspiel im CL-Viertelfinale bei Benfica hatte Inter mit 2:0 gewonnen. Trotzdem wurde gerüchteweise vor dem Rückspiel schon ein Notfallplan für den Fall des Ausscheidens geschmiedet. Die Mannschaft hatte in dieser Liga-Saison schon elf Niederlagen kassiert und durch fehlende Konstanz viel zu viele Punkte liegen gelassen. Doch gegen Lissabon reichte den Nerazzurri dann ein 3:3 zum Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

Seitdem hat sich das Team zusammengerissen. Mit einem 1:0-Heimsieg gegen Juve erreichte der FC Internazionale das Pokalfinale. In der Liga gab es mit einem 3:0 in Empoli und einem 3:1 daheim gegen den Tabellenzweiten Lazio zwei Erfolge. Damit ist die Inzaghi-Elf auch in der Tabelle wieder vorgerückt und hat die Qualifikation für die Champions League in der eigenen Hand.

Hellas Verona - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:1 Cremonese (A), 2:1 Bologna (H), 0:0 Neapel (A), 2:1 Sassuolo (H), 0:1 Juventus (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:1 Lazio (H), 1:0 Juve (H), 3:0 Empoli (A), 3:3 Benfica (H), 0:1 AC Monza (H)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona vs Inter Mailand: 0:1 (A), 0:2 (A), 1:3 (H), 0:1 (A), 1:2 (H)

Verona konnte in 64 Duellen gegen Inter gerade mal vier Siege feiern, bei 39 Niederlagen. Alle vier Erfolge kamen aber im heimischen Stadion zustande. Der letzte Punktgewinn gegen Mailand war ein 2:2 daheim am 31. Spieltag der Saison 2019/20. Der jüngste Sieg in der Liga liegt sogar 31 Jahre zurück.

Unser Hellas Verona - Inter Mailand Tipp: Beide Teams treffen

Wie es scheint, hat Inter im Endspurt der Saison auch in der Liga die Kurve gekriegt. Doch das Gastspiel in Verona ist nicht einfach. In den letzten acht Heimspielen kassierte Hellas nur eine Pleite. Die Mailänder stehen in der Auswärtstabelle hingegen mit sechs Siegen und sechs Pleiten lediglich auf Rang 9. Sicher spricht der direkte Vergleich überdeutlich für die Nerazzurri. Trotzdem entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp. Dafür rechnen wir, wie so oft, wenn sich beide Teams im Marcantonio Bentegodi gegenüberstehen, wieder mit Toren auf beiden Seiten.