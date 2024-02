Hellas Verona - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Hellas Verona - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.02.2024 lautet: Die Spezialität von Juventus Turin sind eigentlich Zu-null-Siege. Zuletzt standen die Turiner allerdings zwei Mal in Folge auf der falschen Seite. Die Defensive der Gäste bereitet uns im Wett Tipp heute keine Sorgen.

Die Top-3 der italienischen Serie A sind der Konkurrenz bereits enteilt. Juve gehört in dieses Spitzen-Trio und nimmt aktuell den zweiten Tabellenplatz ein. Zuletzt verloren die Spieler von Massimiliano Allegri jedoch zwei Spiele in Folge (je 0:1) und erzielten jeweils kein eigenes Tor.

Zu Gast bei Hellas Verona sollen die letzten beiden Resultate im Bestfall einfach umgedreht werden und ein Zu-Null-Sieg von Juve auf der Anzeigetafel zu sehen sein. Der Defensive des italienischen Rekordmeisters trauen wir zu, ihren Teil der Aufgabe zu erledigen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Hellas Verona unter 0,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs Juventus auf „Verona unter 0,5 Tore“:

Hellas Verona vs Juventus Quoten Analyse:

Obwohl Juventus Turin als Tabellenzweiter zu den besten Teams der Liga zählt, wird ein Auswärtssieg gegen den Abstiegskandidaten Hellas Verona mit Quoten bis 1,70 versehen. Vermutlich liegt das an den zuletzt durchwachsenen Offensiv-Leistungen der Alten Dame.

Hellas Verona vs Juventus Prognose: Defensiv ist alles in bester Ordnung

Die jüngste Ergebnis-Krise der Bianconeri (3 sieglose Spiele in Serie) hat überhaupt nichts mit der Verteidigung zu tun. Massimiliano Allegri bekam weiterhin den besten Defensiv-Fußball seiner Mannschaft geboten, die auch innerhalb der drei sieglosen Spiele jeweils nur ein Gegentor erlaubte.

Findet die Alte Dame in der Offensive zurück zu ihrer hohen Effizienz, sollte sie gegen Hellas Verona wieder siegreich sein. Die Defensive wird ihren Teil zum Erfolg beitragen, daran haben wir keinen Zweifel. Nur Inter Mailand (12,14 xGA) erlaubte aus dem Spiel heraus weniger erwartbare Gegentore als Juve (12,78 xGA).

Hellas Verona - Juventus Statistik & Bilanz:

Ähnlich wie in den letzten Aufeinandertreffen fährt Juve im Bestfall einen Zu-Null-Sieg ein. Sollte die Alte Dame ohne Gegentor gewinnen, wäre es der fünfte Sieg in Serie dieser Art gegen Hellas Verona.

Eine Partie mit maximal zwei Treffern wäre für die Gastgeber nicht ungewöhnlich. Trainer Marco Baroni sah in 55 Prozent der Heimspiele seiner Mannschaft „Unter 2,5 Tore“ auf dem Feld.

Endet das fünfte Duell in Folge mit „Unter 2,5 Toren“ erhaltet ihr dafür bei Interwetten eine Quote von 1,60. Wollt ihr dort lieber „Juventus gewinnt ohne Gegentor“ spielen, wartet sogar eine Wettquote in der Höhe von 2,35 auf euch.