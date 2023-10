Hellas Verona - Neapel Tipp, Prognose, Quoten| 21.10.2023

Unser Hellas Verona - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 21.10.2023 lautet: Neapel muss am Samstag in Verona punkten, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verpassen. Ein Zähler müsste dabei für die Gäste mindestens drin sein.

Nach dem Scudetto in der vergangenen Saison musste SSC Neapel den Abgang von Meistertrainer Luciano Spalletti verkraften. Nachfolger Rudi Garcia steht aktuell nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie schon unter Druck. Nur mit einem Sieg am Samstag bei Hellas Verona sitzt der Coach wieder fester im Sattel. Die Wettquoten sprechen sich bei dieser Partie schon einmal für einen Erfolg der Gäste aus.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Oddset die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hellas Verona vs. Neapel auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Verona ist seit 6 Spielen ohne Sieg

Napoli steht in der Tabelle 11 Plätze vor Hellas

Seit 5 Duellen sind die „Mastini“ ohne Sieg gegen die „Partenopei“

Hellas Verona vs. Neapel Quoten Analyse:

Hellas Verona steht nach acht Spieltagen mit acht Punkten nur auf Rang 16. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt vier Zähler. Meister Napoli steht bei vier Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen. Das reicht für Rang 5.

So sind die Gäste bei der Hellas Verona vs Neapel Prognose aus Sicht der besten Bookies wenig überraschend mit durchschnittlichen Quoten von 1,65 die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es Quoten im Schnitt von 5,58.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hellas Verona vs. Neapel Prognose: Wie kommt Napoli ohne Osimhen klar?

Hellas Verona konnte in der Vorsaison nur hauchdünn im Entscheidungsspiel gegen Spezia (3:1) den Gang in die Serie B vermeiden. Der neue Trainer Marco Baroni sollte dann in dieser Saison für einen Aufwärtstrend sorgen. Die „Mastini“ legten mit einem 1:0-Auswärtserfolg in Empoli sowie einem überraschenden Heimtriumph gegen AS Rom (2:1) auch gut los. Doch seitdem ist das Team ohne Sieg. In den letzten sechs Partien kamen nur noch zwei Unentschieden zustande.

Probleme haben die Gelb-Blauen vor allem in der Offensive. Nach acht Spielen stehen nur fünf Treffer auf der Habenseite. In den jüngsten fünf Partien trafen die „Gialloblu“ lediglich einmal. Immerhin kassierte die Defensive auch erst acht Gegentreffer (4 in den letzten 5 Matches). Aus den vergangenen sechs Heimspielen und den jüngsten vier Gastspielen kam auch jeweils nur ein Punkt zustande. Spieler wie Mboula, Cabal, Dawidowicz, Doig und auch Hien könnten nach der Länderspielpause aus dem Lazarett ins Aufgebot zurückkehren.

Bis auf Abwehrchef Kim konnte der neue SSC-Trainer Rudi Garcia die Mannschaft ohne große Veränderungen übernehmen. Der Auftakt glückte auch mit Siegen gegen Frosinone und Sassuolo. Dann folgte aber eine Serie mit drei Spielen ohne Sieg und die erste Kritik am neuen Coach kam auf. Das Spiel unter Garcia wirkt noch ziemlich planlos und ungeordnet. Zudem lassen sich manche Personalentscheidungen nicht nachvollziehen. Mit zwei klaren Siegen gegen Udinese (4:1) und Lecce (4:0) beruhigte sich die Lage beim Meister etwas.

Spieler wie Lobotka, Anguissa und Kvaratskhelia hatten endlich zu ihrer Form gefunden. Auch Top-Stürmer Victor Osimhen wurde immer treffsicherer. Doch dann setzte es vor der Länderspielpause mit dem 2:3 in der Königsklasse daheim gegen Real Madrid und dem 1:3 im eigenen Stadion gegen AC Florenz zwei weitere Pleiten. In der Serie A steht Napoli auf Platz 5 und hat sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Milan. Gerüchteweise gab es schon Kontakt zu Ex-Nationaltrainer Antonio Conte, der zuletzt bei Tottenham arbeitete.

Hellas Verona - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:2 Frosinone (A), 0:0 FC Turin (A), 0:1 Atalanta Bergamo (H), 0:1 AC Milan (A), 0:0 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:3 Florenz (H), 2:3 Real Madrid (H), 4:0 Lecce (A), 4:1 Udinese (H), 0:0 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona vs Neapel: 0:0 (A), 2:5 (H), 1:2 (H), 1:1 (A), 1:1 (A)

Beide Teams standen sich schon 72 Mal gegenüber. SSC führt den direkten Vergleich klar mit 38 Siegen zu 14 Niederlagen an. Zwölf der 14 Erfolge gegen die „Partenopei“ feierten die „Mastini“ daheim.

Trotzdem spricht auch die Bilanz bei den „Gialloblu“ mit 14 Siegen etwas mehr für die Gäste. Der letzte Sieg von Verona gegen Neapel war ein 3:1 daheim im Januar 2021. Aus den folgenden fünf Duellen holte Hellas dann nur noch drei Remis, bei zwei Heimniederlagen. Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen Erfolg gehabt. In den jüngsten neun Duellen fielen nur dreimal mehr als 2,5 Tore. In 72 Spielen gegen Verona kommt Napoli auf 124 Treffer.

Unser Hellas Verona - Neapel Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Neapel muss gewinnen, sonst wird es für Trainer Rudi Garcia ungemütlich. Ob es zum Sieg in Verona reicht, ist unserer Meinung nach ungewiss. Vor allem auch, weil Angreifer Osimhen ausfällt. Gegen die form- und offensivschwachen „Mastini“ müsste aber mindestens ein Punkt drin sein. Die Qualität und der direkte Vergleich sprechen klar für Napoli.