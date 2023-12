Hempel - Bunting Tipp, Prognose, Quoten | 28.12.2023

Unser Hempel - Bunting Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 28.12.2023 lautet: Hempel liefert einen starken Fight, unterliegt am Ende aber einem zu starken Bunting.

In der 3. Runde stehen bei der Darts WM einige brisante Duelle an. Ein Hauptaugenmerk liegt am Donnerstag auf dem Spiel zwischen Florian Hempel und Stephen Bunting. Beim Duell des 16. gegen den aktuellen 59. der Live Order of Merit zeigt der Blick auf die Wettquoten der Buchmacher: „The Bullet“ betritt das Oche als klarer Favorit.