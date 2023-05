Hertha - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Hertha - Bochum Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Theoretisch haben noch sieben Teams Aktien im Abstiegskampf. Die schlechtesten Voraussetzungen hat die Alte Dame, die selbst bei einem eigenen Sieg am Wochenende absteigen könnte.

Im Berliner Olympiastadion treffen die beiden Mannschaften mit den meisten Niederlagen der gesamten Saison (je 19) aufeinander. Verpasst Hertha den Dreier vor der eigenen Kulisse, ist der Abstieg besiegelt. Gewinnen Schalke und Stuttgart ihre Spiele, ist der Abstieg sogar mit einem eigenen Sieg in Stein gemeißelt. Im Vergleich der beiden schwächsten Defensiven der Liga setzen wir auf Über 2,5 Tore. NEObet bietet dafür eine Quote von 1,66 an .

Darum tippen wir bei Hertha vs Bochum auf „Über 2,5 Tore“:

Hertha vs Bochum Quoten Analyse:

Der VfL aus Bochum reist in die Hauptstadt und will am liebsten mit dem gesicherten Klassenerhalt in die Heimat zurückkehren. Gewinnen die Gäste, könnt ihr bei den besten Wettanbietern mit Quoten zwischen 2,90 und 3,25 rechnen. Verliert Schalke 04 parallel und verpasst Stuttgart einen Sieg, würde Bochum die Klasse halten.