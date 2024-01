Hertha - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2024

Unser Hertha - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.01.2024 lautet: Die beiden offensivstärksten Mannschaften der 2. Liga duellieren sich im Berliner Olympiastadion. Wir können nicht anders, als unseren Wett Tipp heute danach auszurichten.

Kein Zweitligist erzielte in der Hinrunde mehr Tore als Fortuna Düsseldorf (37) und Hertha BSC Berlin (33). Die Zahlenspiele gehen in dieser Begegnung weit darüber hinaus. Die Hertha stellt im deutschen Unterhaus die beste Heim-Offensive (19) und bekommt es zum Rückrunden-Auftakt mit dem stärksten Auswärts-Angriff zu tun (20).

Wir bauen unseren Wett Tipp heute vor allem auf den jeweiligen Stärken im Angriff auf und spielen „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote in Höhe von 2,40 bei Betano. Im Folgenden führen wir euch durch weitere vielversprechende Statistiken zu diesem Duell.

Darum tippen wir bei Hertha vs Düsseldorf auf „Über 3,5 Tore“:

62 Prozent der Düsseldorfer Auswärtsspiele wurden mit Über 3,5 Toren abgepfiffen.

Hertha beendete die Hälfte seiner Heimspiele mit Über 3,5 Toren in der Partie.

Hertha hat die beste Chancenverwertung im deutschen Unterhaus (19,5 Prozent), F95 liegt mit 18,0 Prozent nur zwei Plätze dahinter (3.).

Hertha vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Freunde des gepflegten Offensivspektakels dürften in Gedanken an diese Begegnung vor Freude fast platzen. Das Berliner Olympiastadion lädt ein, den Vergleich der beiden besten Offensivreihen der 2. Bundesliga zu bestaunen.

Klickt ihr euch durch die Quoten der verschiedenen Buchmacher sowie deren Sportwetten Apps, stoßt ihr auf ein recht ausgeglichenes Verhältnis. Siegen die Hausherren, reichen die Quoten bis 2,40. Gewinnt Fortuna Düsseldorf, könnt ihr maximal das 2,80-Fache eures Einsatzes zurückerhalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Düsseldorf Prognose: Mehr Offensive geht kaum

Bei all den Zahlen, die in diesem Vergleich für eine torreiche Partie sprechen, fällt es schwer, den Anfang zu finden. Die Verwertung von Großchancen ist ein sehr gutes Merkmal für Qualität im Angriff. Wie ihr euch denken könnt, liegen Hertha und Düsseldorf (jeweils 53,7 Prozent) in dieser Kategorie unter den drei besten Teams der Liga.

Erweitern wir das Raster und blicken allgemein auf die Chancenverwertung, belegt die Alte Dame die Spitzenposition (19,5 Prozent), während F95 in derselben Kategorie den dritten Rang bekleidet (18,0 Prozent).

Beide Mannschaften übertrafen ihre erwartbaren Tore um ein Vielfaches, was mit der hohen Verwertung der Großchancen im Einklang ist. Düsseldorf (+9,0 xG) und Hertha (+6,2 xG) sind auch in dieser Gattung das Beste, was die 2. Bundesliga zu bieten hat.

Blicken wir auf die bisherigen Ergebnisse beider Mannschaften. Hertha versorgte das Berliner Olympiastadion in der Hälfte der Heimspiele mit Über 3,5 Toren in der Partie. Die Fortunen holten in der Ferne durchschnittlich nicht nur 2,00 Punkte, sondern beendeten fast zwei Drittel der Partien (62 Prozent) mit Über 3,5 Toren.

Hertha - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:0 Glasgow Rangers (H), 0:3 KV Mechelen (H), 2:0 Aue (H), 0:0 Osnabrück (H), 2:1 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 Bielefeld (A), 6:2 Dordrecht (A), 0:2 Nijmengen (H), 3:2 Magdeburg (A), 0:1 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Hertha vs. Düsseldorf: 0:1 (A), 3:3 (A), 3:1 (H), 1:2 (H), 1:3 (A).

Die Ergebnisse der letzten Begegnungen zwischen der Alten Dame und den Fortunen passen hervorragend ins Raster. Allein fünf der vorangegangenen sieben direkten Duelle wurden mit Über 3,5 Toren abgepfiffen.

Ebenfalls interessant sind die Comeback-Qualitäten von F95. Kein anderes Team der zweiten Liga sicherte sich nach Rückstand mehr Punkte als die Thioune-Elf (10). Bei einem Spielverlauf mit einer Hertha-Führung könnte das Ergebnis erst recht in die Höhe schnellen.

Hinzu kommt die großartige Form von Düsseldorf-Stürmer Vincent Vermeij. Der Angreifer erzielte acht Tore an den letzten sieben Zweitliga-Spieltagen, wobei er nur sechs Einsätze verbuchen konnte.

Während der vergangenen beiden Auswärtspartien traf Vermeij jeweils mehrfach (5 Tore). Trägt er seine Mannschaft, sodass „Düsseldorf Über 1,5 Tore“ erzielt, wartet bei Betano eine Quote von 2,07 auf euch. Hier geht es direkt zur Betano App.

Unser Hertha - Düsseldorf Tipp: Über 3,5 Tore

Drei der letzten vier Hertha-Heimspiele übertrafen die Marke von Über 3,5 Toren, ebenso wie drei der vorangegangenen vier Ligaspiele von Fortuna Düsseldorf. Zudem schlossen die Berliner die Heimspiele sowie Düsseldorf die Auswärtsspiele im Schnitt mit 3,25 Toren pro Auftritt ab.