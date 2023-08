Hertha - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Hertha - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Nach der dritten Niederlage im dritten Ligaspiel stellte unter anderem Trainer Pal Dardai die Frage nach ausreichender Qualität im Kader der Hertha. Das Duell mit Fürth könnte eine Antwort geben.

Der Absteiger aus Berlin befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Erst kürzlich haben Kapitän Marco Richter und Suat Serdar das sinkende Schiff verlassen. Mit ihnen ging weitere Qualität im Offensivbereich verloren. Wir nutzen das für ein kalkuliertes Risiko in dieser Wette. Unser Tipp: „Hertha erzielt kein Tor“ mit einer Quote von 4,30 bei Bet3000.