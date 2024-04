Hertha - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2024

Unser Hertha - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.04.2024 lautet: Nirgendwo wird die Sehnsucht nach vielen Toren derzeit besser gestillt als in Berlin. Hertha stellt die beste Heim-Offensive der 2. Bundesliga und erhält in unserem Wett Tipp heute die Möglichkeit, Hannover im direkten Duell zu überholen.

Kein Zweitliga-Profi hat zum jetzigen Zeitpunkt mehr Saisontore auf dem Zettel als Hertha-Angreifer Haris Tabakovic (21). Alle Aufstiegsträume wurden allerdings durch die 2:3-Auswärtsniederlage gegen den KSC verabschiedet. Für den Rest dieser Spielzeit bleibt der Alten Dame nichts weiter übrig, als das Publikum mit Spektakel zu erfreuen. Dafür eignet sich kaum ein Zweitligist in dieser Spielzeit besser als Hertha. Die Zuschauer im Berliner Olympiastadion sahen im Laufe der letzten vier Heimspiele zuletzt insgesamt 21 Treffer.

Unser Wett Tipp heute: „Hertha Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,87 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hertha vs Hannover auf „Hertha Über 1,5 Tore“:

Zweitliga-Top-Torjäger Haris Tabakovic hat an den letzten 5 Spieltagen insgesamt 8 Treffer erzielt.

Hertha hat bisher durchschnittlich 2,60 Tore pro Heimspiel erzielt.

Hertha hat in den letzten 4 Heimspielen insgesamt 14 Tore erzielt (3,5 Tore pro Partie).

Hertha vs Hannover Quoten Analyse:

Nicht immer erfolgreich, aber stets mit einer Prise Wahnsinn bestreitet die Alte Dame in dieser Spielzeit ihre Heimspiele. Durchschnittlich fielen 3,93 Tore pro Heimspiel, was die Buchmacher davon abhält, in diesem Aufeinandertreffen einen klaren Favoriten auszuschreiben.

Hertha hat mit Quoten bis 2,25 in den Sportwetten Apps leichte Vorteile. Chancenlos reist Hannover mit Wettquoten von 2,65 bis 2,88 allerdings nicht ins Olympiastadion Berlin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Hannover Prognose: Tabakovic verzaubert Berlin

Haris Tabakovic hat sich zum erfolgreichsten Torschützen dieser Zweitliga-Saison geballert. Der Top-Torschütze der Alten Dame steht bei 21 Saisontreffern und hat an jedem der vorangegangenen fünf Spieltage getroffen (insgesamt 8 Tore).

Der Spieler mit der Nummer 25 auf dem Rücken zeigt den Berlinern seine Liebe auf ganz eigene Art und Weise, indem er den Großteil seiner Treffer im Olympiastadion Berlin erzielt. Rund 16 seiner 21 Saisontore (76 Prozent) erzielte Tabakovic im eigenen Stadion.

Ein Doppelpack im eigenen Stadion ist so etwas wie seine Spezialität. Drei seiner letzten vier Auftritte in Berlin hat der 21-Tore-Mann mit einem Doppelpack vergoldet. Dank seines Torriechers hat Hertha mit 39 Heim-Toren die beste Heim-Offensive der 2. Bundesliga.

Fast drei Viertel der Heimspiele (73 Prozent) endeten nicht, bevor die Zuschauer in Berlin zwei Treffer ihrer Mannschaft beklatschen durften. Innerhalb der drei vorangegangenen Heimspiele erzielte die Dardai-Elf insgesamt zwölf Treffer (4 pro Spiel).

Hertha - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:3 Karlsruhe (A), 4:0 Rostock (H), 3:2 Paderborn (A), 3:3 Nürnberg (H), 5:2 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:2 St. Pauli (H), 0:0 Braunschweig (A), 1:1 Schalke (H), 3:0 Magdeburg (A), 3:1 Werder Bremen (H).

Letzte 5 Spiele Hertha vs. Hannover: 2:2 (A), 2:1 (A), 4:4 (H), 0:0 (H), 2:0 (A).

Hannover hat seinen Zug zum gegnerischen Kasten in den vergangenen Wochen verloren. Zwar haben die Niedersachsen 22 Tore in 13 Rückrunden-Spielen erzielt, doch nach dem Sieg gegen Magdeburg (3:0) erzielte H96 nur noch zwei Tore in drei Partien.

Eigentlich war der Aufstieg lange Zeit ein Thema im Team von Stefan Leitl, Die Aufstiegszone ist nach nur einem Sieg aus den acht vorangegangenen Liga-Spielen aber zum Sperrgebiet für die Gäste geworden.

Die jüngere Vergangenheit dieser Paarung bot Hannover ebenfalls kaum Möglichkeiten, den Abend mit einem siegreichen Spiel ausklingen zu lassen. Statt großes Sieger-Buffet und drei Punkte wartete auf H96 insgesamt nur ein Zähler nach den letzten drei Partien.

Vertraut ihr der Form von Haris Tabakovic sowie der besseren Form der Gastgeber, hat Happybet einen echten Kracher für euch im Angebot. Bei „Sieg Hertha & Tor Tabakovic“ erhaltet ihr eine Quote von 6,00.

Unser Hertha - Hannover Tipp: Hertha Über 1,5 Tore

Uns ist bekannt, dass die Niedersachsen mit 33,5 erwartbaren Gegentoren zu den zwei besten Hintermannschaften der Liga gezählt werden. Fehlerlos agierte die Leitl-Mannschaft zuletzt aber nicht, kassierte in fünf der letzten sieben Partien mindestens ein Gegentor und in zwei dieser fünf Partien sogar „Über 1,5 Gegentore“.