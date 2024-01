Hertha - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Hertha - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Individuelle Patzer gab es beim HSV unter Tim Walter schon immer und Kritik hat den 48-Jährigen ebenfalls regelmäßig begleitet. In unserem Wett Tipp heute gehen wir ein bewusstes Risiko ein und erwarten eine Reaktion der Norddeutschen.

Vier Gegentore im Heimspiel gegen den KSC (3:4) lassen sich nicht kleinreden. Abseits der Dramatik um die jüngste Niederlage gewann der HSV aber seine letzten beiden Auswärtsspiele ohne Gegentor und gastiert am 20. Spieltag bei angeschlagenen Berlinern. Hertha verlor am letzten Spieltag 1:3 bei Aufsteiger Wiesbaden und gewann nur eines der letzten vier Heimspiele. Zudem verlor die Dardai-Elf in der Hinrunde mit 0:3 gegen den HSV.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute ein kalkuliertes Risiko ein und setzen mit einer Quote von 5,20 bei Bet3000 auf “Sieg HSV & Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Hertha vs HSV auf “Sieg HSV & Beide Teams treffen: Nein”:

Nur Fürth (9) hielt in dieser Saison häufiger die Null als der HSV (8).



Der HSV gewann seine letzten beiden Auswärtsspiele ohne Gegentor und setzte sich in der Hinrunde mit 3:0 gegen Hertha durch.



Hertha ist seit 3 Ligaspielen sieglos (2U, 1N).



Hertha vs HSV Quoten Analyse:

Nach 70 Erstliga-Duellen findet im Berliner Olympiastadion erstmals ein Zweitliga-Vergleich zwischen Hertha und dem HSV statt. Die Hausherren rangieren derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz und sind mit Quoten zwischen 2,75 und 2,92 die leichten Außenseiter.

Die ersten Zeilen haben bereits angedeutet, dass wir die Siegquoten der Gäste präferieren. Mit einem Wettbonus kombiniert lassen sich Quoten bis 2,27 für einen Auswärtssieg hervorragend spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs HSV Prognose: Das Problem liegt nicht im System

Fußball ist ein Fehlersport, bei dem individuelle Aussetzer dazugehören. So gehört es zum Teil der Wahrheit, dass die letzte Niederlage des Hamburger SV (3:4 vs Karlsruhe) vorrangig auf individuellen Fehlern basierte und weniger auf einem Problem im System.

Trotz all der Kritik von außen kann nicht geleugnet werden, dass nur Fürth in dieser Spielzeit häufiger ohne Gegentor vom Feld ging (9) als der HSV (9). Obwohl die Norddeutschen in der Ferne mit 1,30 Punkten pro Spiel immer wieder strauchelten, waren die letzten Leistungen gut.

Der Tabellen-Vierte gewann seine letzten beiden Auswärtsspiele ohne Gegentor (jeweils 2:0) und beendete knapp ein Drittel seiner Gastauftritte mit einer weißen Weste. Legen die Spieler von Tim Walter eine konzentrierte Leistung auf den Rasen, ist ein Zu-Null-Sieg der Norddeutschen im Bereich des Möglichen.

Gleiches gelang den ambitionierten Hanseaten bereits in der Hinrunde, als sich der Hamburger SV mit 3:0 gegen Hertha durchsetzte. Während die Walter-Elf in der Ferne noch nie ohne Treffer vom Feld ging, blieb Hertha in 22 Prozent seiner Heimspiele torlos.

Hertha - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:3 Wiesbaden (A), 2:2 Düsseldorf (H), 1:0 Rangers (H), 0:3 KV Mechelen (H), 2:0 Aue (H).



Letzte 5 Spiele HSV: 3:4 Karlsruhe (H), 2:0 Schalke (A), 2:2 Zürich (H), 2:2 Eindhoven (A), 2:0 Nürnberg (A).



Letzte 5 Spiele Hertha vs. HSV: 5:3 n.E. (H), 0:3 (A), 2:0 (A), 0:1 (H), 0:2 (A).



Zudem finden wir in den Ergebnissen der letzten Duelle weitere Hinweise, die unsere anvisierte Wette stützen. Der HSV gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen ohne Gegentor. Offensiv ist den Gästen sowieso kaum etwas vorzuwerfen. Der HSV erspielte sich die meisten Großchancen (68), erarbeitete sich die meisten erwartbaren Tore (38,6 xG) und gab pro Spieltag die meisten Torschüsse ab (6,4).

Darüber hinaus ist die Formkurve der Hausherren nochmal deutlich schwächer. Pal Dardai versemmelte den Pflichtspielauftakt ins Jahr 2024 mit seiner Mannschaft und holte nur einen Punkt aus den ersten beiden Ligaspielen. Wollt ihr dennoch lieber auf den Zusatz “Beide Teams treffen: Nein” verzichten, gibt es für einen einfachen “Sieg HSV” bereits eine Quote von 2,25 bei Bet3000.

Unser Hertha - HSV Tipp: “Sieg HSV & Beide Teams treffen: Nein”

Das Risiko dieser Wette ist uns bewusst, doch der Value ist unbestritten. Hertha muss unter der Woche im DFB-Pokal ran, während sich der HSV voll und ganz auf den nächsten Spieltag der 2. Bundesliga konzentrieren kann. Wir erwarten eine Reaktion der Gäste auf die bittere 3:4-Niederlage gegen den KSC und einen dadurch fokussierten HSV.