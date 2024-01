Hertha - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten|31.01.2024

Unser Hertha - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 31.01.2024 lautet: Am vergangenen Spieltag der 2. Bundesliga beendete der 1. FCK seine miese Serie von sieben Niederlagen in Folge, während Hertha eine 1:3-Niederlage bei Wehen Wiesbaden kassierte. In unserem Wett Tipp heute geht es vorrangig um die Tore in diesem Duell.

Kaiserslautern beendete ausgerechnet gegen den Ex-Verein von Trainer Grammozis (Schalke 04) eine Serie von sieben Niederlagen und gewann 4:1. Ob dieser Erfolg eher den Umständen geschuldet war oder der Beginn einer Trendwende, wird im Olympiastadion auf die Probe gestellt. Hertha kassierte am letzten Spieltag zwar eine 1:3-Klatsche gegen Wiesbaden, zählt jedoch weiterhin zu den drei gefährlichsten Offensiven (1,9 Tore pro Spiel).

Vor heimischer Kulisse erwarten wir in unserem Wett Tipp heute von “Hertha Über 1,5 Tore” im DFB-Pokal-Duell. Winamax stattet diese Wette mit einer Quote von 1,72 aus.

Darum tippen wir bei Hertha vs Kaiserslautern auf “Hertha Über 1,5 Tore”:

Kaiserslautern kassierte in der 2. Bundesliga bislang 2,1 Gegentore pro Partie (16.).



Hertha erzielte durchschnittlich 1,9 Tore pro Liga-Spieltag (3.).



Kaiserslautern kassierte im deutschen Unterhaus die meisten erwartbaren Gegentore (34,5 xGA).



Hertha vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Vergangenes Wochenende legten die Roten Teufel eine große Last ab und durften erstmals seit sieben Liga-Spieltagen wieder siegen (4:1 vs. Schalke). Diese Leistung müssen die Grammozis-Schützlinge im Viertelfinale des DFB-Pokal jedoch erstmal bestätigen. Die Buchmacher verteilen Wettquoten bis 3,50 für einen Auswärtssieg.

Der Start ins neue Pflichtspiel-Jahr ist in Berlin missglückt. Hertha erspielte sich nur einen Zähler an den ersten zwei Spieltagen. Im Pokal-Heimspiel könnten die Hauptstädter das Blatt nun wenden und euch mit einem Sieg Wettquoten bis 2,08 bescheren. Ein Sportwetten Bonus ist an dieser Stelle ein hilfreiches Stilmittel, um das Risiko für diese Partie abzumildern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Kaiserslautern Prognose: Ohne Gegentor geht es nicht

Schon über die Hälfte der aktuellen Saison ist absolviert und der 1. FCK steckt weiterhin tief im Tabellenkeller. Die Pfälzer sicherten sich durch ihren Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Schalke 04 wichtige Punkte und stehen nun einen Zähler über dem Relegationsplatz.

Allerdings gewannen die Roten Teufel nicht ohne Gegentreffer. Obwohl bereits 19 Spieltage absolviert sind, haben die Gäste noch keinen Spieltag in der 2. Bundesliga ohne Gegentor absolviert.

Im Schnitt erlaubte die Mannschaft von Dimitrios Grammozis 2,1 Gegentore pro Partie, womit sie im Ligavergleich den 16. Rang bekleidet. Im Hinblick auf die erwartbaren Gegentore ist sogar kein Liga-Konkurrent schlechter aufgestellt als der 1. FCK (34,5 xGA).

Zuletzt beendeten die Pfälzer drei von vier Pflichtspielen mit Über 1,5 Gegentoren. Darunter fällt auch der letzte Vergleich mit den Herthanern, die Anfang Dezember drei Zähler vom Betzenberg entführten (2:1).

Hertha - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:3 Wiesbaden (A), 2:2 Düsseldorf (H), 1:0 Rangers (H), 0:3 KV Mechelen (H), 2:0 Aue (H).



Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 4:1 Schalke (H), 0:2 St. Pauli (A), 0:3 Dresden (H), 1:2 Braunschweig (A), 1:2 Hertha (H).



Letzte 5 Spiele Hertha vs. Kaiserslautern: 2:1 (A), 1:3 (A), 1:0 (H), 1:1 (A), 1:2 (H).



Selbst wenn es für Hertha (10.) in der Liga nur etwas besser läuft als bei Kaiserslautern (14.), haben die Hauptstädter im Pokal bislang doch alles richtig gemacht. Die Berliner schalteten in der ersten Runde Jena aus (5:0), ließen einen Sieg gegen den Erstligisten aus Mainz folgen (3:0) und warfen dann Liga-Konkurrent HSV (8:6 n.E.) aus dem Pokal.

Alle drei Partien der Hausherren hatten eines gemeinsam: Die Mannschaft von Pal Dardai erzielte Über 1,5 Tore in der Partie. Mit Blick auf die Liga ist die Offensive der Gastgeber ebenfalls sehr erfolgreich und zählt mit 1,9 Toren pro Spieltag zu den drei besten Angriffsreihen der 2. Bundesliga.

Die Berliner profitieren stark von ihren gefährlichen Standards, mit denen sie im deutschen Unterhaus bereits neun Treffer vorbereiteten (2.). Damit könnten sie einer der schwächsten Verteidigung gegen den ruhenden Ball (8 Gegentore) enormen Schaden hinzufügen.

Favorisiert ihr die Hausherren, könnt ihr bei Winamax für “Sieg Hertha” eine Quote von 2,00 spielen. Nachdem die Berliner zwei der letzten drei Aufeinandertreffen für sich entschieden haben, ist ein erneuter Erfolg nicht auszuschließen.

Unser Hertha - Kaiserslautern Tipp: Hertha Über 1,5 Tore

Die Defensive der Roten Teufel ist in dieser Spielzeit eine der anfälligsten im deutschen Profi-Fußball. Nur auf die 2. Bundesliga bezogen, erlaubte der 1. FCK an 68 Prozent der Spieltage Über 1,5 Gegentore. Hertha sollte das ausnutzen können und auch im vierten Pokalspiel in Serie Über 1,5 Tore erzielen.