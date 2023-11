Hertha – Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Hertha - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.11.2023 lautet: Als Bundesliga-Absteiger tun sich die Berliner in dieser Saison schwer, sind aber in unserem Wett Tipp heute als besseres Team zu betrachten.